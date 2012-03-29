ТОП-10 (29 березня)

Серед викритих міліцією корупціонерів найбільше членів Партії регіонів - Захарченко

300 українців задекларували доходи на суму від 1 млн до 1 млрд грн

«Укртрансгаз» отримав міжнародні сертифікати ISO і OHSAS

НБУ проти відновлення валютного кредитування для населення

Балога написав лист Азарову про незадовільний рівень безпеки київського метро

В Україні планують ліквідувати 180 державних підприємств

Кредит «Нафтогазу» потрібен для закупівлі газу до ПСГ

Завтра у Брюсселі відбудеться перший етап парафування угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Угода про вільну торгівлю з ЄАВТ набуде чинності 1 червня

Фахівці Росспоживнагляду завершили інспектування «Гадячсиру»

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Серед викритих міліцією корупціонерів найбільше членів Партії регіонів - Захарченко

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявляє, що найбільша кількість викритих міліцією корупціонерів є членами Партії регіонів.

Про це він пише у своєму блозі на сайті МВС.

За даними міністра, минулого року до кримінальної відповідальності притягувалося 179 депутатів різних рівнів. Зокрема, як зазначає В.Захарченко, у вчиненні злочинів викриті 85 депутатів від Партії регіонів, 40 – від БЮТ, 33 – від НУ-НС, 10 – від Комуністичної партії України, 7 – від Блоку Литвина, 3 – від партії «Сильна Україна» та 1 – від ВО «Свобода».

"У цьому році до кримінальної відповідальності притягається 49 депутатів усіх рівнів та різної партійної приналежності: 30 депутатів - від Партії регіонів, 11 – від БЮТ, 5 – від НУ-НС, 1 – від Комуністичної партії України та 2 – від ВО «Свобода». Серед них, зокрема, 5 депутатів міських рад, 10 депутатів райрад, 1 міський голова та 33 голови сільрад", - інформує міністр.

При цьому він наголошує, що "у корупціонерів основна приналежність – це доступ до влади та фінансових ресурсів". "Вони діють незалежно від партійної або фракційної належності. Вони – «інтернаціональні», - пояснив В.Захарченко.

"Таким чином, хочу ще раз підкреслити – правоохоронці не братимуть до уваги політичну приналежність того чи іншого виявленого корупціонера, а діятимуть відповідно до вимог чинного законодавства", - наголосив міністр.

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300 українців задекларували доходи на суму від 1 млн до 1 млрд грн

В Україні 300 громадян задекларували свої доходи за 2011 рік на суму від 1 млн. грн до 1 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це свідчать попередні дані аналізу поданих декларацій.

Всього з початку року свої доходи за 2011 рік задекларували 200 тис. громадян на суму понад 5 млрд грн. Загалом повинні сплатити 115 млн. грн податків.

У ДПСУ нагадали, що деклараційна кампанія триватиме до 1 травня 2012 року.

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«Укртрансгаз» отримав міжнародні сертифікати ISO і OHSAS

Оператор української газотранспортної системи ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» отримав три сертифікати відповідності інтегрованої системи менеджменту вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 і OHSAS 18001:2007.

Як передає кореспондент УНІАН, вручення сертифікатів керівництву компанії пройшло в центральному офісі ДК «Укртрансгаз».

Сертифікаційним органом виступила компанія TUV Rheinland.

Як зазначив директор ДК «Укртрансгаз» Сергій Винокуров, наявність міжнародно визнаних сертифікатів перш за все має надати замовникам послуг ДК «Укртрансгаз» із транспортування та зберігання газу (компаніям Росії, Німеччини, Франції, Словаччини, Польщі, Угорщини, Італії, Туреччини, Румунії й т.д.) незалежне, обгрунтоване підтвердження й впевненість у тому, що ДК «Укртрансгаз» - надійний партнер, який гарантує виконання контрактних зобов'язань і забезпечує ефективність та безперебійність роботи газотранспортної системи України.

С.Винокуров зазначив, що «міжнародні сертифікати підтверджують, що система управління й виконання основних технологічних процесів в «Укртрансгазі» відповідає вимогам міжнародних стандартів у сферах управління якістю, екології, безпеки праці та охорони здоров'я і, безумовно, є визнанням результатів діяльності керівництва та всього колективу».

Як повідомив директор компанії «ТЮФ Рейнланд Україна» Володимир Пекер, «керівництвом і фахівцями ДК «Укртрансгаз» виконано велику роботу з розробки, впровадження й покращення систем менеджменту якості, екології та виробничої безпеки й підтверджено їх відповідність міжнародним стандартам і кращим світовим практикам».

За словами головного інженера ДК «Укртрансгаз» Ігоря Лохмана, розробка, впровадження та сертифікація інтегрованої системи управління «Укртрансгазу» є важливим етапом у покращенні діяльності та вдосконаленні єдиної політики управління й розуміння її на всіх рівнях.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

Основною складовою газотранспортної системи ДК "Укртрансгаз" є мережа магістральних газопроводів і газопроводів-відведень, яка є єдиним технологічним комплексом, що працює в безперервному робочому режимі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

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НБУ проти відновлення валютного кредитування для населення

Національний банк України (НБУ) вважає недоцільним відновлення валютного кредитування для населення.

Про це заявив голова Нацбанку Сергій Арбузов в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр» від 29 березня ц.р.

«У відновленні валютного кредитування населення ми не бачимо необхідності. Як пам'ятаєте, під час першої хвилі кризи значно ускладнилося погашення валютних кредитів багатьма позичальниками. Це значно підірвало капіталізацію банків, яким довелося збільшувати резерви під проблемні кредити, й призвело до значних збитків банківського сектора. Тому вважаю, що така заборона суттєво знизить валютні й кредитні ризики банків, а також зменшить доларизацію економіки. І керівники банків підтримають нас у цьому», - сказав С.Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році в Україні в законодавчому порядку було заборонено надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті населенню на території країни.

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Балога написав лист Азарову про незадовільний рівень безпеки київського метро

Міністерство надзвичайних ситуацій стурбоване станом забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об'єктах Київського метрополітену та готовності підприємства реагувати на можливі надзвичайні ситуації.

Про це йдеться у листі міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балоги до Кабінету міністрів з посиланням на інформацію, надану Державною інспекцією техногенної безпеки, повідомляє прес-служба МНС.

Особливу тривогу у відомстві викликає стан підземних споруд метрополітену, підтвердженням чого є пожежа, що сталася 14 березня на платформі станції метро "Осокорки".

В.Балога наголошує, що на підприємстві тривалий час не виконуються декілька цільових програм Київської міської держадміністрації, спрямованих на посилення протипожежного захисту об'єктів. Практично не фінансуються заходи з підвищення пожежної безпеки кабельних мереж. Також потребують ревізії та модернізації системи автоматичного захисту на більшості станцій метрополітену та системи димовидалення повітря з перегінних тунелів та станційних споруд.

У листі зазначається, що метрополітен не обладнаний системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку небезпеки. Крім того, адміністрація підприємства не приділяє належної уваги забезпеченню працівників метрополітену індивідуальними засобами хімічного захисту.

Враховуючи вищевикладене, Міністерство надзвичайних ситуацій пропонує Кабінету міністрів зобов'язати підприємство невідкладно привести об'єкти в належний протипожежний стан. А також доручити Міністерству інфраструктури внести зміни до Державних будівельних норм та зробити обов'язковим обладнання платформ і тунелів метрополітену системами автоматичної пожежної сигналізації, системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі небезпеки.

Крім того, МНС просить прописати у відповідних вимогах необхідність використання на об'єктах метрополітену світильників з плафонами або розсіювачами, виготовленими з негорючих матеріалів.

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В Україні планують ліквідувати 180 державних підприємств

180 державних підприємств в Україні планується ліквідувати.

Про це заявив сьогодні, 29 березня, голова Державного агентства з управління державними корпоративними правами і майном Дмитро Колесніков на колегії Агентства, повідомляє прес-служба відомства.

Він відзначив, що на виконання Програми економічних реформ Президента України Віктора Януковича на 2010-2014 рр. «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», було проведено комплексний аналіз стану підприємств, які перебувають у державній власності.

Зокрема, Програма передбачає перегляд критеріїв віднесення об'єктів держвласності до таких, які не підлягають приватизації, з метою зменшення їх кількості.

Згідно з результатами проведеного аналізу, на сьогодні у сфері управління Агентства перебуває 347 суб'єктів господарювання. «На першому етапі ми плануємо залишити в державній власності 104 підприємства - це третина від всіх підприємств. Ще 63 підприємства будуть приватизовані і решта – 180 підлягають ліквідації», - відзначив Д.Колесніков.

При цьому він додав, що галузеві наукові установи не поповнять списки підприємств, які підлягають приватизації. «Приватизація науково-дослідних інститутів може призвести до зниження конкурентоспроможності в промисловому секторі, а ми цього не можемо допустити», - уточнив Д.Колесніков.

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Кредит «Нафтогазу» потрібен для закупівлі газу до ПСГ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розпочала процес закупівлі природного газу для його подальшого закачування до підземних сховищ газу (ПСГ) з метою завчасної підготовки до опалювального періоду 2012-2013 рр.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що для забезпечення фінансування закупівлі природного газу компанія оголосила конкурс на залучення кредиту у сумі близько 2 млрд дол. США терміном до 7 років.

«Накопичення достатніх об'ємів газу у ПСГ є запорукою надійного проходження нашою країною наступного опалювального періоду, а також необхідною умовою безперебійного постачання газом споживачів в Україні і країнах Європи», – зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» має намір залучити за процедурою закупівлі у одного учасника кредитну лінію у російського ВАТ «Газпромбанк», 41,7% якого належить російському газовому монополісту ВАТ «Газпром», з лімітом 2 млрд дол. для розрахунків за газ, який купується у «Газпрому». Кредит залучається терміном на сім років (2012-2019 рр.), очікувана вартість обслуговування кредиту становитиме 539 млрд дол. (зокрема, в 2012 році – 182,1 млн. дол.).

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Завтра у Брюсселі відбудеться перший етап парафування угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Завтра, 30 березня, у Брюсселі відбудеться перший етап парафування угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

Він зазначив, що з європейського боку угоду парафуватимуть директор Департаменту відносин із Західними Балканами, «Східним партнерством» та Росією Європейської служби зовнішніх дій Мирослав Лайчак та директор Генерального директорату «Торгівля» Пітер Балаш, а з української – заступник міністра закордонних справ Павло Клімкін та урядовий уповноважений Валерій П’ятницький.

Як повідомив співрозмовник агентства, завтра сторони планують парафувати 170 сторінок політичної частини угоди про асоціацію, а також першу та останню сторінки торговельної угоди. Дипломат пояснив це тим, що технічна робота з вичитування тексту торговельної частини угоди ще не завершена. «Для остаточного завершення, зокрема юридичної перевірки, потрібно ще пару місяців», - сказав співрозмовник агентства. Він також зазначив, що європейська сторона вирішила не відкладати більше парафування угоди, не зважаючи на те, що технічна робота остаточно не завершена, а з метою підтримати процес укладання угоди з Україною. «Це також сигнал доброї волі з боку Європейського Союзу і це те, що ми вважаємо позитивним меседжем усім проєвропейським силам в Україні про те, що ЄС виконує свої зобов’язання», - сказав співрозмовник агентства. Він також ще раз наголосив, що парафування є виключно технічною процедурою, яка свідчить про завершення переговорів та згоду сторін з текстом документа. Що ж до підписання та ратифікації, то, за словами дипломата, це буде можливо за умови виконання Україною низки політичних вимог, які були сформульовані на грудневому самміті Україна – ЄС в Києві. Серед таких вимог дипломат назвав дотримання принципу верховенства права, забезпечення незалежності судової системи, відмову від вибіркового правосуддя та політично мотивованих судових процесів, проведення чесних та вільних виборів, а також конституційної реформи.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС заявили про завершення переговорів про угоду про асоціацію у грудні 2011 року. Документ на сьогодні складається зі 170 сторінок політичної частини, 180 – частини, в якій викладена сутність торговельних домовленостей, а також 1350 сторінок доповнень та протоколів.

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Угода про вільну торгівлю з ЄАВТ набуде чинності 1 червня

Угода про вільну торгівлю з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) набуде чинності 1 червня 2012 року.

Про це повідомляється на сайті ЄАВТ.

За інформацією організації, МЗС України у березні передав документи про ратифікацію угоди депозитарію (уряд Норвегії).

Згідно з нормами ЄАВТ, 1 червня - в перший день третього місяця після передачі документів - угода набуде чинності.

Як повідомляв УНІАН, угода про вільну торгівлю з ЄАВТ була підписана 24 червня 2011 р. Переговори щодо підготовки документа проходили з квітня 2009 року.

27 грудня 2011 р. Президент України Віктор Янукович підписав Закон "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною і державами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), прийнятий Верховною Радою України 7 грудня 2011 р.

Довідка УНІАН. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) створена у 1960 році за Стокгольмською конвенцією. До складу ЄАВТ входять Норвегія, Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн. Три країни ЄАВТ (окрім Швейцарії) є частиною внутрішнього ринку Європейського Союзу через Угоду про Європейський економічний простір (ЄЕП), який набрав чинності у 1994 році.

З листопада 2010 р. Митний союз Білорусі, Казахстану і Росії і ЄАВТ розпочали переговори про укладення угоди про вільну торгівлю.

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Фахівці Росспоживнагляду завершили інспектування «Гадячсиру»

Фахівці Росспоживнагляду вчора, 28 березня, завершили інспектування ВАТ «Гадячсир» на предмет експорту сирів до Російської Федерації. Про це повідомив сьогодні у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван Бісюк.

«Вчора фахівці Росспоживнагляду завершили інспектування «Гадячсиру». Сьогодні вони вже виїхали до Росії», - сказав І.Бісюк.

За його словами, фахівці Росспоживнагляду надали Держветфітослужбі акт за результатами інспектування підприємства, який українська служба зараз вивчає.

Як повідомляв УНІАН, Росспоживнагляд 26 березня почав перевірку одного з семи українських сирзаводів, чия продукція заборонена для ввезення до Росії. Україна сподівається, що після проведення інспектування експорт сирів буде розблоковано.

Нагадаємо, 8 лютого Росспоживспілка оприлюднила на своєму сайті інформацію про заборону на ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Згодом Росспоживспілка заборонила ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозівський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

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