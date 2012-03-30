ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 30 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Які порушення знайшов Росспоживнагляд на «Гадячсирі» пише: за результатами перевірки сир заводу «Гадячсир» Росспоживнагляд заявив, що виробництво сиру на цьому підприємстві не відповідає нормам. Російські експерти вказували на неправильну форму сиру, скорочення терміну дозрівання сиру. Також росіяни вказують на порушення санітарних норм...

http://delo.ua/ukraine/kakie-narushenija-nashel-rospotrebnadzor-na-gadjachsyre-175592/

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Також «Діло» в публікації «Україна та ЄС парафують угоду про асоціацію, але без перспективи членства» пише: сьогодні Єврокомісія та Україна парафують Угоду про асоціацію, частиною якої є створення Зони вільної торгівлі. У Брюсселі до цього підходять стримано: парафування - технічна процедура, яка не має політичної та юридичної сили...

http://delo.ua/ukraine/ukraina-i-es-parafirujut-soglashenie-ob-associacii-no-bez-perspek-175566/

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«Діло» у публікації «Країни БРІКС створять аналог Світового банку» пише: Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР домовилися створити банк розвитку, який став би альтернативою Світовому банку. Крім того, країни вирішили знизити залежність від долара і євро...

http://delo.ua/world/strany-briks-sozdadut-analog-vsemirnogo-banka-175594/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Гроші під запас», в якому пише: «Нафтогаз» бере безпрецедентний кредит в $ 2 млрд у Газпромбанку, співвласником якого є «Газпром». За ці кошти компанія має намір закупити газ для закачування в підземні сховища, продати його в наступному році європейським споживачам і заробити додаткові кошти. Експерти називають стратегію монополії ризикованою і побоюються, що вона може негативно позначитися на ході переговорів з «Газпромом»...

http://www.kommersant.ua/doc/1903863

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Інвесторів звуть під землю», в якому пише: вчора в Києві відбувся Перший інвестиційний форум. На ньому столична влада підписала меморандуми про наміри залучити інвесторів для будівництва четвертої лінії метрополітену, аналогічного російському «Сколково» інноваційного парку Bionic Hill, малої об'їзної дороги та ділового центру «Київ-Сіті». Експерти сумніваються в реалістичності здійснення цих проектів, зокрема будівництва метрополітену, оскільки даний об'єкт знаходиться у державній власності...

http://www.kommersant.ua/doc/1903862

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Фірташ побудує завод» пише: бізнесмен Дмитро Фірташ має намір протягом п'яти років створити нове виробництво двоокису титану в Армянську потужністю 120 тис. т на рік. Сумарний випуск двох заводів - нового і старого - ПрАТ «Кримський Титан», а також «Сумихімпрому» дозволить Україні претендувати на 5% світового ринку продукту, а сам бізнес буде найрентабельнішим у галузі, вважають експерти...

http://markets.eizvestia.com/full/firtash-postroit-zavod

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Страховики збільшили збитковість», в якому пишуть: премії страхового ринку зростають, але якість страхування залишає бажати кращого - рівень виплат продовжує знижуватися, а компанії нарощують збитки. Більше того, частка моторного страхування у великих СК перейшла межі допустимого ризику...

http://markets.eizvestia.com/full/strahovshhiki-narastili-ubytochnost

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Газета «Сьогодні» у публікації «Квитки на поїзд в Україні подорожчають (ціни)» пише: наприклад, за купейні місця з Києва до Сімферополя потрібно буде сплатити плюс 9 гривень...

http://www.segodnya.ua/news/14353455.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Вкладників Ощадбанку СРСР поставили у вікову чергу» пише: ті, кому не виповнилося 50, виявилися в кінці списку...

http://www.segodnya.ua/news/14353731.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Український парадокс: збільшення викидів випереджає економічне зростання» пише: Україна продовжує збільшувати викиди парникових газів, що абсолютно не узгоджується із зростанням ВВП. Даному процесу посприяє і переведення на вугілля ТЕЦ. Реакція країн, що підписали Кіотський протокол, цілком передбачувана...

http://economics.unian.net/ukr/detail/123706

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Гендиректорів-монополістів будуть дискваліфікувати» пише: Антимонопольна служба РФ вимагатиме дискваліфікації гендиректорів компаній, які порушили законодавство про конкуренцію. Адже багатьом з них не страшний звичайний штраф, визнає служба...

http://www.vedomosti.ru/career/news/1582073/novoe_oruzhie_fas

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Також «Ведомости» у публікації «Видобуток газу не встиг за попитом» пишуть: видання з'ясувало, чому в січні-лютому «Газпром» не повернув видобуток на докризовий рівень, хоча попит в Росії і Європі бив рекорди. Насправді концерн вийшов взимку на граничну потужність - просто тепер вона нижча, ніж до кризи...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1582063/gazprom_na_predele

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Видання «Известия» в публікації «У чому головна помилка влади під час проведення модернізації» пише: економічні реформи без лібералізації політичної системи безглузді, вважають вчені, але й форсувати її не варто: країна повинна дозріти для демократії...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1582065/nachat_s_sebya

(УНІАН)