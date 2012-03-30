Підписання Угоди про асоціацію у найближчі місяці неможливе – Клімкін

Брюссель. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у найближчі місяці неможливе з технічної точки зору.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Павло Клімкін за кілька годин до парафування відповідної угоди.

“Навіть з технічної точки зору я не очікуватиму підписання угоди в найближчі місяці”, - сказав він.

П.Клімкін зазначив, що після парафування розпочинається процедура підготовки документа до підписання, в тому числі і переклад його на всі офіційні мови ЄС, а також на українську мову.

У зв’язку з цим заступник міністра нагадав, що угода про зону вільної торгівлі між ЄС та Кореєю готувалася до підписання щонайменше протягом року з моменту парафування.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду у березні 2007 року, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою частиною угоди, – на початку 2008 року. У вересні 2008 року на паризькому саміті Україна-ЄС було схвалено рішення про те, що нова угода носитиме назву угоди про асоціацію.

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