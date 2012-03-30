МЗС: торговельна частина угоди з ЄС доопрацьовуватиметься до підписання

Брюссель . Міністерство закордонних справ України уточнює, що Київ та Брюссель матимуть лише одну процедуру парафування угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка відбудеться сьогодні в другій половині дня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Павло Клімкін за кілька годин до парафування угоди.

“Буде лише одна офіційна процедура”, - сказав він.

Разом з тим П.Клімкін підтвердив, що під час сьогоднішньої процедури парафування угоди сторони проставлять підписи лише під 170-ма сторінками політичної частини документа, та під першою та останньою сторінками торгівельної частини угоди.

“Було вирішено головними переговірниками, що ми зафіксуємо сутність зони вільної торгівлі”, - сказав заступник міністра.

Він зазначив, що це означатиме можливість внесення певних “чисто технічних” змін до узгоджених положень торговельної частини угоди, які не змінюватимуть її сутність, а лише випливатимуть в ході юридичної вичитки документа.

П.Клімкін також сказав, що такий шлях є звичайним при підготовці міжнародних документів такого роду.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на європейського дипломата, сьогодні має відбутися перший етап парафування угоди про асоціацію між Україною та ЄС, в ході якого сторони парафують 170 сторінок політичної частини документа, а також першу та останню сторінки торговельної частини. Як повідомив співрозмовник агентства, на юридичну вичитку торговельної частини потрібно ще кілька місяців.

Документ на сьогодні складається зі 170 сторінок політичної частини, 180 сторінок – частини, в якій викладена сутність торговельних домовленостей, а також 1350 сторінок доповнень та протоколів.

Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду у березні 2007 року, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою частиною угоди, – на початку 2008 року. У вересні 2008 року на паризькому саміті Україна-ЄС було схвалено рішення про те, що нова угода носитиме назву угоди про асоціацію.

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