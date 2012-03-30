В Ашгабаті 30 травня пройде засідання Ради голів урядів країн СНД

Москва. 30 травня в Ашгабаті пройде засідання Ради голів урядів держав – учасниць СНД.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Виконавчого комітету СНД за підсумками засідання Ради постійних повноважних представників держав - учасниць СНД при статутних та інших органах Співдружності і Комісії з економічних питань при Економічній раді СНД, що пройшла сьогодні в Москві.

«Обговорювалося широке коло питань інтеграційної взаємодії. Зокрема, було схвалено проект порядку денного запланованого на 30 травня в Ашгабаті чергового засідання Ради голів урядів держав – учасниць СНД», - зазначається у повідомленні.

Також були детально розглянуті підсумки діяльності органів галузевої співпраці СНД у минулому році.

Керівникам цих органів рекомендовано у щоденній роботі особливу увагу приділяти виконанню Плану основних заходів з реалізації Концепції подальшого розвитку СНД, Плану заходів щодо реалізації другого етапу (2012–2015 роки) Стратегії економічного розвитку СНД на період до 2020 року, Міждержавної програми інноваційної співпраці держав – учасниць СНД на період до 2020 року, Плану пріоритетних заходів у сфері гуманітарної співпраці держав Співдружності.

Учасники засідання вирішили рекомендувати Виконавчому комітету СНД внести пропозицію про скасування Міжурядової ради з нафти і газу, визнавши за доцільне розглядати питання співпраці в нафтогазовій сфері у рамках створюваної Ради з промислової політики держав СНД.

У засіданні взяв участь голова Виконкому – виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв.