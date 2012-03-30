Україна та ЄС парафували Угоду про асоціацію

Глави делегацій на переговорах України та Європейського Союзу парафували Угоду про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, повідомляє сайт Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається у повідомленні, під час 15-го Саміту Україна-ЄС, який відбувся у грудні 2011 року, лідери України та Європейського Союзу оголосили про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію, метою якої є перехід до політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною та Європейським Союзом. Ця угода замінить чинну з 1998 року Угоду про партнерство та співробітництво в якості правової основи їхніх відносин. У ході саміту лідери також доручили главам переговорних делегацій якнайскоріше парафувати угоду.

Сьогодні керівники переговірних делегацій України та Євросоюзу парафували текст Угоди про асоціацію, невід’ємною складовою частиною якої будуть положення про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ).

У зв’язку з цим глави переговорних груп щодо ЗВТ підтвердили досягнуті 22 грудня 2011 року домовленості щодо змісту ЗВТ і зобов’язалися завершити правову експертизу тексту, включаючи технічні додатки та протоколи.

Обидві сторони висловили спільне зобов’язання вжити подальших технічних заходів, необхідних для підготовки до підписання Угоди про асоціацію.

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