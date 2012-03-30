Анонс на 2 квітня

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та вплив погодних змін на весняну повінь". Учасники: Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України, Олексій Чунарьов, заступник голови Державного агентства водних ресурсів України.

* Відбудеться відеоміст Москва - Астана - Київ на тему: "Посівна кампанія 2012 року та види на врожай". Учасники в Києві: Володимир Клименко, президент Української зернової асоціації. У Москві: Аркадій Злочевський, президент Російського Зернового Союзу; Дмитро Бобков, директор Департаменту державної політики в сфері АПК та інформації Міністерства сільського господарства. В Астані: Євген Аман, відповідальний секретар Міністерства сільського господарства Казахстану.

* Прес-конференція заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, присвячена старту проекту «Карта киянина».

* Прес-конференція на тему: «Великодній кошик: наскільки подорожчають продукти перед святом?». Учасники: експерт Українського клубу аграрного бізнесу Тарас Гагалюк і аналітик Української аграрної конфедерації Денис Рубченко.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція керівництва Ощадбанку на тему: "Компенсаційні виплати - актуалізація даних". Учасники: голова правління Ощадбанку Сергій Подрєзов, заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн, прес-секретар Ярослава Титова. Мова піде про те, що Ощадбанк почав підготовчу роботу для проведення компенсаційних виплат вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР. Першим етапом цієї роботи буде проведення з 2 квітня 2012 актуалізації даних вкладників Ощадбанку колишнього СРСР (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 270-52-36, 247-85-06 до 10-00 2 квітня.

* Прес-конференція на тему: "Як змінить Київ новий Генплан розвитку?». Учасники: екс-мери Києва Іван Салій (1992 -1993 р.р.) і Леонід Косаковський (1994-1996 р.р.) , відомий архітектор Лариса Скорик, заступник начальника Головного управління містобудування та архітектури Києва Андрій Куделін і начальник КО "Київгенплан" Сергій Броневицький.

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