ТОП-10 (30 березня)

Ціна російського газу в ІІ кварталі збільшиться на 2,3% - до 426 дол.

«Нафтогаз»: транзит російського газу через Україну до Європи скоротився в 2 рази

Вартість будівництва LNG-терміналу становитиме 846 млн. євро

Мінекономрозвитку скасувало техумови на бензин і дизпальне

Якість бензину на заправках контролюватимуть 5-7 мобільних лабораторій

Угоду про асоціацію України та ЄС парафовано, включно із ЗВТ

Грищенко: Угода Україна-ЄС може бути підписана не раніше ніж через 6-12 місяців

«Газпром» продовжить переведення транзиту з України на інші маршрути

Реальні наявні доходи населення у 2011 році зросли на 6%

Бензин в Україні знову подорожчав

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Ціна російського газу в ІІ кварталі збільшиться на 2,3% - до 426 дол.

Ціна російського газу для України в другому кварталі 2012 року збільшиться на 2,3% - до 426 дол. за тис. куб. м.

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело в НАК «Нафтогазу».

Нагадаємо, заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун сьогодні заявив журналістам, що допускає підвищення ціни на газ, що поставляється «Газпромом», у другому кварталі поточного року.

«Я думаю, що нічого не зміниться, а навіть трішки збільшиться в ціні порівняно з першим кварталом», - сказав він, відповідаючи на запитання про підвищення ціни на газ у другому кварталі.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня В. Чупрун заявив, що НАК "Нафтогаз України" прогнозує зниження вартості газу, що купується в Росії, в другому кварталі 2012 року. «Я думаю, буде небагато нижчою, ніж у першому кварталі», - сказав він.

При цьому він нагадав, що ціна газу, який купується в Росії, в першому кварталі становить близько 416 дол. за тис. куб. м.

Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна російського природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за 1 тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за 1 тис. куб. м.

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«Нафтогаз»: транзит російського газу через Україну до Європи скоротився в 2 рази

«Нафтогаз» заявляє про скорочення обсягів транзиту російського газу через територію України до Європи в 2 рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун сьогодні журналістам у Києві.

«Минулої доби недопостачання зі сходу щодо планових показників становило 180 млн. куб. м, цієї доби – 200 млн. куб. м», - сказав він.

При цьому він відзначив, що плановий обсяг транзиту російського природного газу через територію України у напрямі Європи становить близько 400 млн. куб. м на добу.

В.Чупрун пов'язує таке різке скорочення транзиту російського газу через Україну з низьким споживанням палива в Європі.

«Напевно, це пов'язано з тим, що Європі не потрібні такі обсяги», - сказав В.Чупрун.

Як повідомляв УНІАН, згідно з повідомленням Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу РФ, транзит газу до Західної Європи територією України (по ужгородському коридору) з початку березня знизився на 47% - до 3,6 млрд куб. м.

На думку директора Інституту енергетичних досліджень (Київ) Дмитра Марунича, це означає, що Росія збільшує тиск на Україну, перенаправляючи потоки газу до Європи з українського маршруту – на т.з. «північний коридор» («Ямал-Європа», «Північний потік»)».

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Вартість будівництва LNG-терміналу становитиме 846 млн. євро

Вартість будівництва LNG-терміналу становитиме 846 млн. євро

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав Каськів сьогодні в Києві під час презентації ТЕО проекту «LNG-термінал».

За його словами, оптимальним місцем будівництва LNG-терміналу згідно з ТЕО є район міста Южний біля морського нафтового терміналу «Южний» (Одеса). Прогнозована потужність терміналу становитиме 10 млрд куб. м. Запропоновані ТЕО параметри проекту передбачають, що період окупності проекту становитиме 9 років.

За словами В.Каськіва, термін будівництва становитиме 49 місяців.

Також В.Каськів зазначив, що фінансування будівництва LNG-терміналу здійснюватиметься за наступним принципом: 30% від загальної вартості становитимуть кошти консорціуму, до якого увійде Україна, а 70% - за рахунок позикових коштів (кредитів, облігацій тощо)

«Прямий фінансовий внесок держави становитиме 55 млн. євро. Це триденний платіж «Газпрому». При цьому головна мета проекту – забезпечити суверенітет держави. Згідно з ТЕО проект може бути реалізований упродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році», - сказав В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня 2012 року компанія SOCOIN завершила розробку ТЕО національного проекту LNG-термінал.

Нагадаємо, раніше В.Каськів повідомив, що вартість проекту з будівництва LNG-терміналу зменшено із заявлених раніше 1,5 млрд дол. до 1 млрд дол., і що в перспективі потужність терміналу може бути збільшена.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання зрідженого природного газу об’ємом 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

У вересні минулого року. компанія Socoin (Іспанія) виграла тендер на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-терміналу).

Нагадаємо, на сьогоднішній день потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «южний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний LNG-термінал у районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал в береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал в районі м. Одеса (у відкритому морі).

Майбутній LNG-термінал в Україні не «конфліктуватиме» з проектом AGRI (проект з доставки азербайджанського газу до Європи через чорноморське побережжя Грузії, де газ зріджуватиметься і танкерами морем доставлятися до Румунії й далі до Західної Європи).

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Мінекономрозвитку скасувало техумови на бензин і дизпальне

Міністерство економічного розвитку і торгівлі скасувало державну реєстрацію всіх (66) технічних умов на бензин автомобільний, дизельне пальне та їх компоненти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Володимир Павленко.

Він уточнив, що відповідні накази було видано Мінекономрозвитку 15 і 23 березня.

При цьому він зазначив, що скасування технічних умов не призведе до негативних наслідків на ринку нафтопродуктів. «Ці заходи, на нашу думку, не призведуть до негативних наслідків на ринку нафтопродуктів. В Україні діють державні стандарти на бензин автомобільний підвищеної якості та дизельне пальне підвищеної якості, дотримання яких дозволяє забезпечити ринок паливом необхідної якості в необхідному обсягну», - сказав В.Павленко.

При цьому він відзначив, що скасування реєстрації техумов є лише першим кроком щодо недопущення виробництва і реалізації на внутрішньому ринку неякісних бензинів і дизпального. У перспективі, відзначив він, планується ввести ліцензування виробництва моторних бензинів, дизпального та їх компонентів; затвердити технічний регламент вимог до автомобільних бензинів, дизельного і суднового палива, мазуту. Також планується визначити кінцевий термін переходу на стандарт Євро-4.

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України продовжило дію стандартів виробництва бензинів і дизпального, що відповідають вимогам Євро-2 і Євро-3, до 1 липня 2012 року.

Зокрема, цим наказом продовжена дія ДСТУ 3868-99 «Пальне дизельне. Технічні умови» і ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні. Технічні умови».

Нагадаємо, на сьогоднішній день в Україні діють два стандарти якості нафтопродуктів: ДСТУ 4063-2001 (аналог Євро-2) і ДСТУ 4839-2007 (відповідає Євро-4 -5). У 2007 році було прийнято графік переходу на нові стандарти якості з паралельною відмовою від ДСТУ 4063-2001 з 1 січня 2011 року.

Проте наприкінці 2010 року тоді ще Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики (Держспоживстандарт) продовжив дію стандартів виробництва бензинів і дизпального, що відповідають вимогам Євро-2 і Євро-3, до 1 липня 2011 року, а потім Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція) продовжила дію старих стандартів на нафтопродукти до 31 грудня 2011 року.

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Якість бензину на заправках контролюватимуть 5-7 мобільних лабораторій

Поточного року в Україні планується придбати 5-7 мобільних лабораторій для здійснення контролю якості бензину, який реалізується на заправках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Володимир Павленко.

«У бюджеті поточного року передбачені відповідні кошти для придбання пересувних лабораторій, які проводитимуть експрес-аналіз паливно-мастильних матеріалів безпосередньо на ринку», - сказав В.Павленко.

При цьому він відзначив, що за експертними оцінками на ринку світлих нафтопродуктів близько 30% бензину і дизельного пального не відповідають стандартам, і проблеми з використанням бензину мають всі споживачі, у тому числі і заступники міністрів. В.Павленко підтвердив це випадком зі своєї практики, коли минулого року після поїздки з Києва до Херсона у його автомобілі довелося ремонтувати всю паливну систему.

«Зі мною стався дуже сумний випадок. Я не називатиму заправну станцію, але коли мені треба було на кілька днів поїхати до Херсонської області, ми заправилися пальним одразу після Одеської площі. Проблеми у нас почалися буквально через 50-60 кілометрів. Ми їхали до Херсона 15 годин. І після того, як ми приїхали, ми ремонтували всю паливну систему. Після цього я на цьому бренді не заправляюся», - сказав В.Павленко.

Нагадаємо, Мінекономрозвитку 15 і 23 березня були видані накази про скасування державної реєстрації усіх (66) технічних умов на бензин автомобільний, дизельне пальне та їх компоненти.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Україні діють два стандарти якості нафтопродуктів: ДСТУ 4063-2001 (аналог Євро-2) і ДСТУ 4839-2007 (відповідає Євро-4, -5). У 2007 році було прийнято графік переходу на нові стандарти якості з паралельною відмовою від ДСТУ 4063-2001 з 1 січня 2011 року.

Проте наприкінці 2010 року тоді ще Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики (Держспоживстандарт) продовжив дію стандартів виробництва бензинів і дизпального, що відповідає вимогам Євро-2 і Євро-3, до 1 липня 2011 року, а потім Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція) продовжила дію старих стандартів на нафтопродукти до 31 грудня 2011 року.

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Угоду про асоціацію України та ЄС парафовано, включно із ЗВТ

Глави делегацій на переговорах України та Європейського Союзу парафували Угоду про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, повідомляє сайт Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається у повідомленні, під час 15-го Саміту Україна-ЄС, який відбувся у грудні 2011 року, лідери України та Європейського Союзу оголосили про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію, метою якої є перехід до політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною та Європейським Союзом. Ця угода замінить чинну з 1998 року Угоду про партнерство та співробітництво в якості правової основи їхніх відносин. У ході саміту лідери також доручили главам переговорних делегацій якнайскоріше парафувати угоду.

Сьогодні керівники переговірних делегацій України та Євросоюзу парафували текст Угоди про асоціацію, невід’ємною складовою частиною якої будуть положення про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ).

У зв’язку з цим глави переговорних груп щодо ЗВТ підтвердили досягнуті 22 грудня 2011 року домовленості щодо змісту ЗВТ і зобов’язалися завершити правову експертизу тексту, включаючи технічні додатки та протоколи.

Обидві сторони висловили спільне зобов’язання вжити подальших технічних заходів, необхідних для підготовки до підписання Угоди про асоціацію.

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Грищенко: Угода Україна-ЄС може бути підписана не раніше ніж через 6-12 місяців

Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко вважає, що, за найоптимістичнішим варіантом, парафована сьогодні Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом може бути підписана через 6-12 місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

«Навіть з чисто технічної точки зору це потребуватиме декількох місяців. Йдеться, в самому оптимістичному варіанті, від 6 до 12 місяців, як ми бачимо на прикладі угод, які були укладені до нас не в такому віддаленому минулому», - сказав К.Грищенко.

Він повідомив, що українська сторона домовилася з ЄС про продовження технічної роботи, спрямованої на підготовку Угоди про асоціацію до підписання.

«Ми усвідомлюємо, що це масштабна робота, яка потребує часу», - додав міністр.

За його словами, практика Євросоюзу свідчить, що навіть менш значущі і масштабні угоди, наприклад, угоди про вільну торгівлю з Колумбією та Перу, які були парафовані у березні 2011 року, і лише через рік, а саме 16 березня цього року, Рада ЄС прийняла рішення щодо їхнього підписання.

На думку К.Грищенка, говорити про набрання чинності парафованою угодою ще рано, оскільки спочатку треба остаточно прийняти усі необхідні рішення в Україні і, відповідно, мають бути ухвалені рішення у ЄС.

«Але це буде за підсумками технічної роботи, яка сьогодні починається. Якщо в Україні ми звикли працювати інколи по 16 годин за нашу зарплату, в ЄС звикли працювати не більше 8 годин за їхню зарплату. Тому ми будемо, зі свого боку, прискорювати цей процес, з тим, щоб якнайшвидше вийти на кінцевий результат», - додав міністр.

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«Газпром» продовжить переведення транзиту з України на інші маршрути

«Газпром» продовжить переведення транзиту з території України на інші маршрути - через Білорусь і нові морські газопроводи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістів повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.

«Це поки лише перші результати, ми на початку великого шляху з перерозподілу об'ємів транзиту газу з території України на користь нашої дочірньої компанії «Белтрансгаз» і нових морських газопроводів», - сказав С.Купріянов.

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Реальні наявні доходи населення у 2011 році зросли на 6%

Реальні наявні доходи населення у 2011 році збільшилися на 6,1% порівняно з 2010 роком. У цілому доходи населення збільшилися на 13,6% - до 1,251 трлн грн. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зокрема, доходи населення у вигляді заробітної плати у 2011 році становили 521,066 млрд грн, що на 15,9% більше порівняно з 2010 роком, прибуток і змішаний дохід - 198,512 млрд грн (+24,1%), доходи від власності - 68,059 млрд грн (+0,3%).

Частка соціальної допомоги та інших держвиплат у структурі доходів за минулий рік становила 37% - 463,368 млрд грн (+9,4%).

Заощадження населення у 2011 році зменшилися на 29,6% - до 113,925 млрд грн.

Витрати за підсумками минулого року збільшилися на 13,6% - до 1,251 трлн грн, в основному на придбання товарів і послуг - 1,024 трлн грн (збільшення порівняно з 2010 роком становило 22,2%).

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Бензин в Україні знову подорожчав

З 23 по 30 березня 2012 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,2 – 1,9% (в середньому на 0,8%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 23 по 30 березня 2012 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – збільшилися на 1,9% - з 9,83 грн/літр до 10,02 грн/літр;

на бензин А-92 – збільшилися на 1,4% - з 10,36 грн/літр до 10,50 грн/літр;

на бензин А-95 – збільшилися на 1,7% - з 10,71 грн/літр до 10,89 грн/літр;

на дизельне пальне – збільшилися на 1,2% - з 9,98 грн/літр до 10,10 грн/літр.

Нагадаємо, ціни на АЗС ростуть з другої половини лютого. Основною причиною підвищення є загальносвітова тенденція підвищення цін на нафту у зв'язку із загостренням ситуації навколо Ірану. З початку року вартість нафти Brent на європейському спотовому ринку виросла практично на 20%, а оптова вартість бензину і ДП в Україні – більш ніж на 12% і 7% відповідно.

Крім того, в січні 2012 р. набули чинності нові ставки акцизних зборів на бензини і дизпальне, які були проіндексовані на 8,9%. Таким чином, акциз на бензин підвищився з 182 євро/тонна до 198 євро/тонна, що еквівалентно 18 коп./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створене у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

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