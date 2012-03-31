Договір про асоціацію з ЄС може набути чинності найпізніше до 2017 року – експерт

Варшава. Парафований між Україною та Європейським союзом договір про асоціацію, за найбільш оптимістичним сценарієм, може набути чинності до 2014 року, а найпізніше - до 2017 року.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив голова правління «Інституту української політики» Кость Бондаренко, який перебуває у Варшаві.

Він назвав можливим підписання та ратифікацію документу упродовж одного року, зауваживши, що це залежатиме, головним чином, від позиції держав Євросоюзу, які зараз виступають проти євро інтеграції України.

«Умовно кажучи, є кілька держав, які не бажають розширення ЄС та не бажають, аби між нами була зона вільної торгівлі, оскільки вважають, що це може зашкодити їхнім ринкам. В цих країнах швидше за все буде затягуватися ратифікація»,- сказав експерт, назвавши серед них Німеччину, Францію та Голландію.

Крім цього, за його словами, низка держав-членів Євросоюзу можуть висувати додаткові вимоги до України.

«Іспанія зараз вимагає, аби ми відкрили доступ до нашого ринку агропродукції, що нам насправді не дуже вигідно, а вигідно іспанцям, та їхнє аграрне лобі буде це «пробивати»», - зауважив експерт.

К.Бондаренко також сказав, що Євросоюз використовує справу засудженої екс-прем’єра Юлії Тимошенко як привід для того, аби не підписувати документ.

«Якщо випустять Тимошенко, то скажуть, що у вас собак спалюють, перестануть спалювати і вбивати собак, знайдуть ще щось», - сказав він.

Експерт зауважив, що в ЄС теж діють різні групи впливу, назвавши серед європейське чиновництво, європейських депутатів та представників бізнесу

«Де є сильні інтереси євробізнесу, а сьогодні вони є в багатьох країнах – але не в Німеччині, на жаль – там, напевно, не матимемо проблем з ратифікацією», - сказав співрозмовник агентства.

«Найбільш песимістичний сценарій, що угода набуде чинності за 3-4 роки», - зазначив К.Бондаренко.

Як повідомляв УНІАН, ЄС сьогодні парафував договір про асоціацію з Україною, остаточні положення якого вдалося узгодити наприкінці минулого року після майже 5 років переговорів.

Довідка УНІАН. Більшість експертів вважають сумнівним підписання цього документу поки залишається ув'язненою Ю.Тимошенко, справу проти якої західні політики вважають "політично вмотивованою".

Договір про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі, може набути чинності лише після підписання та ратифікації парламентами усіх держав Євросоюзу, Верховною Радою України та Європейським парламентом.

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