Мати Оскани Макар на похоронах доньки не зронила ані слова. Вітчим був під конвоєм

Жертву миколаївських гвалтівників Оксану Макар поховали сьогодні у селищі Шевченково Миколаївської області.

Як передає «Сегодня», на старому кладовищі вже давно нікого не ховають, проте для Оксани зробили виняток, дівчина упокоїлася на центральній алеї біля пам'ятника героям Великої Вітчизняної війни.

Похорони пройшли спокійно, мати Оксани Тетяна Суровицька не зронила ані слова. За словами очевидців, вона всю ніч проридала над труною дочки, їй надавали медичну допомогу.

На похорони Оксани приїхав її вітчим Олексій Суровицький. Незважаючи на те, що чоловік перебуває у СІЗО за підозрою у викраденні автомобіля, для нього зробили виняток і дозволили попрощатися з Оксаною. Олексій Суровицький перебуває під конвоєм. Після церемонії прощання його відправлять назад до СІЗО. За даними ЗМІ, 41-річний Суровицький вже має шість судимостей за крадіжки авто та пограбування.

Як повідомлялося, в Миколаєві троє молодих хлопців зґвалтували і намагалися спалити живцем 19-річну Оксану Макар. За її життя в Донецьку боролися кращі фахівці. Оксана померла вранці 29 березня.

Вшанувати пам'ять Оксани приїхав мер Миколаєва Володимир Чайка. Вінки зі словами співчуття передали партія "Батьківщина", Тетяна Бахтєєва, Микола Катеринчук тощо. Відспівували Оксану у квартирі у селищі Луч. Всередину пустили тільки рідних та близьких. Усі представники ЗМІ чекали під під'їздом.