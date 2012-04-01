Курс НБУ на 02.04.2012

Офіційний курс НБУ на 02.04.2012 100 USD - 798.7900 (на 30 березня - 798.6700) 100 EUR - 1066.8639 (на 30 березня - 1059.9948) 10 RUR - 2.7236 (на 30 березня - 2.7272)

Офіційний курс НБУ на 02.04.2012 100 USD - 798.7900 (на 30 березня - 798.6700) 100 EUR - 1066.8639 (на 30 березня - 1059.9948) 10 RUR - 2.7236 (на 30 березня - 2.7272) Облікові курси банківських металів на 02.04.2012 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 132659.05 (на 30 березня - 132239.79) 961 XAG 10 Срібло - 2590.48 (на 30 березня - 2538.97) 962 XPT 10 Платина - 131241.20 (на 30 березня - 131061.75) 964 XPD 10 Паладій - 51921.35 (на 30 березня - 51753.82)

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