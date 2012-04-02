Авіакатастрофа під Тюменню: загинула 31 людина, 12 - в реанімації

Літак ATR-72 авіакомпанії "ЮТейр", що виконував рейс Тюмень - Сургут, впав у понеділок, 2 квітня, при зльоті з аеропорту Тюмені в 05.50 мск. На борту знаходилися 43 людини - 39 пасажирів і четверо членів екіпажу. Число жертв катастрофи літака ATR-72 під Тюменню досягло 31, повідомив РІА "Новости" по телефону представник ДУМНС у Тюменській області.

"Із 43 осіб (знаходилися на борту) 12 постраждали, решта всі загинули", - сказав співрозмовник агентства.

Всі 12 людей, які постраждали в авіакатастрофі під Тюменню, знаходяться в реанімації.