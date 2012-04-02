Брюссель. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле 2-3 квітня відвідає Азербайджан.

Про це УНІАН повідомили у прес-офісі комісара.

Згідно з повідомленням, комісар планує використати свій візит для посилення двосторонньої співпраці в рамках Європейської політики сусідства та її східної складової – «Східного партнерства».

В ході візиту Ш.Фюле планує провести зустрічі з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, спікером парламенту Огтазом Асадовим, міністром закордонних справ Ельмаром Маммадьяровим, а також представниками опозиції, громадянського суспільства та правозахисників.

Ш.Фюле планує підкреслити, що ЄС вважає Азербайджан важливим партнером, а також наголосити на необхідності реалізації цілей «Східного партнерства», в тому числі в області демократії та прав людини.

Крім того, комісар виступить на засіданні Парламентською Асамблеї Євро-Нест (ЄС-країни “Східного партнерства”), сесія якої відбудеться на початку цього тижня в Баку.

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