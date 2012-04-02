ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 2 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Як підвищилися мінімальні пенсії і зарплата з 1 квітня» пише: c 1 квітня 2012 мінімальна зарплата підвищилася до 1094 грн., а мінімальна пенсія - 838 грн. При цьому мінімальна пенсія шахтарям підвищилася до 2514 грн.

http://delo.ua/ukraine/kak-povysilis-minimalnye-pensii-i-zarplata-s-1-aprelja-175677/

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Також «Діло» у публікації «Росія підняла експортне мито на нафту на 50 доларів» пише: експортне мито на нафту з РФ з 1 квітня підвищується на 49,5 долара - до 460,7 долара за тонну з 411,2 долара за тонну в березні. Відповідну постанову прийняв уряд Росії...

http://delo.ua/world/rossija-podnjala-eksportnuju-poshlinu-na-neft-na-50-dollarov-175674/

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«Діло» у публікації «Українські банки один за одним залишають АУБ» пише: Єврогазбанк, VAB Банк і і "Хрещатик" заявили, що покидають Асоціацію українських банків у зв'язку з нехтуванням інтересів учасників ринку і необґрунтованою критикою НБУ...

http://delo.ua/finance/ukrainskie-banki-odin-za-drugim-pokidajut-aub-175653/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Страховики зарядилися від мережі», в якому пише: за загального зростання ринку на третину в 2011 році деяким страховикам вдалося подвоїти свої портфелі зібраних премій. Домогтися таких високих результатів їм вдалося за рахунок реалізації полісів через мережі, що торгують побутовою технікою. Інші учасники ринку поки не наважуються освоювати новий сегмент через його низьку рентабельність...

http://www.kommersant.ua/doc/1903940

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Інвесторів звуть під землю», в якому пише: в Києві відбувся I інвестиційний форум. На ньому столична влада підписала меморандуми про наміри залучити інвесторів для будівництва четвертої лінії метрополітену, аналогічного російському "Сколково" інноваційного парку Bionic Hill, малої об'їзної дороги та ділового центру "Київ-Сіті". Експерти сумніваються в реалістичності здійснення цих проектів, зокрема будівництва метрополітену, оскільки даний об'єкт знаходиться у державній власності...

http://www.kommersant.ua/doc/1903862

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Соціальні митарства» пише: справжню соціальну політику регіоналів навряд чи варто шукати в їхніх нинішніх гучних обіцянках підвищити соціальні стандарти життя бідних українців. Справжня соціальна політика чинної влади мала місце саме минулого року, коли регіонали - тихо, непомітно, але неймовірно цілеспрямовано - перетворювали соціальну сферу у винятково для себе вигідному ракурсі. І більше того, саме ці процеси дозволили чітко встановити, що з себе являє нинішня влада і на якому місці для неї знаходяться інтереси українського суспільства і своя власна вигода...

http://state.eizvestia.com/full/socialnye-mytarstva

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Тевелєв відхрестився від збоїв», в якому пишуть: ряд профучасників фондового ринку висловив невдоволення частими технічними збоями під час розкриття інформації перед регулятором і її розміщення в загальнодоступних інформаційних базах. Представники Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку вважають звинувачення безпідставними, зазначаючи, що подібні випадки, якщо і є, то вони одиничні і завжди вирішуються...

http://finance.eizvestia.com/full/tevelev-otkrestilsya-ot-sboev

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Газета «Сьогодні» у публікації «Українців чекає ще три підвищення соцвиплат» пише: другий раз цього року уряд підвищив соціальні стандарти...

http://www.segodnya.ua/news/14354649.html

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Також «Сьогодні» у публікації «За газові борги неплатників чекає суд і конфіскація майна» пише: від системи газопостачання Харкова вже відключені понад 14 тисяч приватних будинків та квартир...

http://www.segodnya.ua/news/14354670.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Джерело повідомило про фінансування структурами Ходорковського майбутніх експертів у справі "ЮКОСа" пише: структури Михайла Ходорковського фінансували громадські організації, представники яких згодом увійшли до робочої групи президентської ради з прав людини, що займалася експертизою по так званій «другій справі «ЮКОСа»...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2012/04/01/1588145

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Також «Ведомости» у публікації «Як змінювався і міг би змінюватися ПВКК для «Газпрому» пишуть: обраному президенту Володимиру Путіну, можливо, доведеться вибрати, яка галузь важливіша - газова чи енергетична...

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Видання «Известия» в публікації «Зюганов може не прийти на інавгурацію Путіна» пише: комуністи вважають, що демонстративне неприйняття підсумків президентських виборів приносить їм очки...

http://www.izvestia.ru/news/520471

(УНІАН)