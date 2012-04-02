ВР розглядатиме проект КПК у другому читанні 10 квітня

Верховна Рада України 10 квітня розпочне розгляд в другому читанні проекту Кримінального процесуального кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР Володимир Литвин повідомив сьогодні під час зустрічі з представниками місцевого самоврядування, які проходять навчання в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії держуправління при Президентові України.

В.Литвин зауважив, що всього до цього законопроекту було подано майже 4 тис. поправок, і документ складається з 1417 сторінок. Крім того, додав спікер, на 63 сторінках виписані зауваження до цього законопроекту юридичним управлінням Верховної Ради.

«Якщо автори поправок не зніматимуть своїх поправок, а будуть їх послідовно обстоювати, то нам потрібно буде мінімум тиждень, щоб їх розглянути», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому спікер додав, що після ухвалення нової редакції КПК потрібно буде виходити на ухвалення законопроектів про адвокатуру та прокуратуру.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 9 лютого прийняла у першому читанні проект нового КПК, внесений Президентом України Віктором Януковичем.