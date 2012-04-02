ВИПЛАТИ за вкладами Ощадбанку СРСР: процедура, "гаряча телефонна лінія"

Близько 1 млн громадян щомісячно отримуватимуть виплати за знеціненими вкладами радянського Ощадбанку, починаючи з червня й до кінця цього року. Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління «Ощадбанку» Сергій Подрєзов.

«Ми передбачаємо, що близько 1 млн осіб щомісячно обслуговуватимуться й отримуватимуть гроші», - зазначив він.

За його словами, для того, щоб уникнути черг у відділеннях «Ощадбанку» при отриманні коштів, банк перераховуватиме їх на платіжні карти, що діють протягом трьох років.

Також С.Подрєзов повідомив, що перший транш для виплат має надійти в банк у червні 2012 року.

С.Подрєзов додав, що «Ощадбанк» почне реєструвати вкладників радянського Ощадбанку, які в 2008 році не реєструвалися в реєстрі для отримання виплати за знеціненими вкладами, з вересня 2012 року.

«Що стосується актуалізації тих, хто взагалі не був у банку, і тих, хто був, але одержав, з вересня місяця ми їх реєструємо і актуалізуємо, а що стосується виплат — це бюджет, це рішення Кабміну», - сказав С.Подрезов.

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«Ощадбанк» (м. Київ) встановив терміни актуалізації даних Реєстру вкладників Ощадбанку СРСР залежно від їх віку.

Першими оновити інформацію про себе у Реєстрі зможуть вкладники, яким на 1 січня 2012 року виповнилося:

- 80 років, - з 2 по 20 квітня 2012 року;

- 70-79 років - з 21 квітня по 20 травня 2012 року;

- 60-69 років - з 21 травня по 20 червня;

- 50-59 років - з 21 червня по 20 липня п.р.

Вкладники, яким до 50 років, зможуть актуалізувати свої дані у Реєстрі з 21 липня 2012 року.

У банку підкреслюють, що актуалізація даних здійснюється щодо тих вкладників, які не одержали протягом 2008 року компенсаційні кошти у межах проіндексованих заощаджень (однак не більш як 1000 гривень на одного вкладника) і дані про яких внесено до "Реєстру вкладників заощаджень громадян" до 1 січня 2012 р.



Для визначення часу і адреси установи Ощадбанку, де буде проводитись актуалізація, вкладнику потрібно виконати ОДНУ З ТАКИХ ДІЙ:

· заповнити спеціальну форму в розділі „Інформація для вкладників Сбербанку колишнього СРСР” на сайті Ощадбанку;

· зателефонувати на "гарячу телефонну лінію” і дочекатися з’єднання з оператором;

· зателефонувати на "гарячу телефонну лінію” та отримати інформацію за допомогою автовідповідача.

Номери телефонів „гарячої лінії”: +38-044-364-21-21 (за тарифами Укртелекому) або 0-800-212-000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні). Лінія працюватиме з 9.00 до 18.00 без вихідних з 02.04.2012 р.

Наступним етапом буде відвідування вкладником установи банку. При собі вкладник повинен мати такі документи:

· паспорт громадянина України та ксерокопії сторінок паспорта, які містять прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, серію та номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, відмітку про місце реєстрації, відмітку про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера (за наявності);

· довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та її ксерокопію (не надається в разі наявності в паспорті відмітки про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера);

· ощадні книжки за компенсаційним(и) рахунком(ками).

Отже, компенсаційні виплати планується розпочати в червні п.р. Після проведення актуалізації в установі Ощадбанку вкладнику буде повідомлено місце і час отримання компенсаційних коштів. Звертаємо увагу, що порядок актуалізації не впливає на порядок виплат.

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович, у рамках своїх соціальних ініціатив, заявив про необхідність здійснити компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР у сумі 1 тис. грн тим громадянам, які ще не одержали їх, коли подібні виплати проводив уряд Тимошенко. За словами Президента, йдеться про 6 млн. вкладників і про загальну суму у розмірі 6 млрд грн. Компенсації мають виплатити, починаючи з 1 червня і до кінця 2012 року. За оцінками експертів, загальна заборгованість за вкладами громадян України в Ощадбанку СРСР оцінюється в суму близько 122 млрд грн.

За матеріалами УНІАН

та прес-служби Ощадбанку