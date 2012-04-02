ТОП-10 (2 квітня)

Взаємодія України з МС і ЄврАзЕС не суперечить європейському вибору - Янукович

Кабмін продовжив термін реєстрації держактів на землю в Поземельній книзі

Виплати за вкладами Ощадбанку СРСР отримуватиме 1 млн громадян щомісяця, починаючи з червня

На Рівненській АЕС підключено 3 та відключено 4 енергоблоки. Радіаційна ситуація в нормі

Слідство назвало можливі причини авіакатастрофи під Тюменню

Мінекономрозвитку планує завтра вирішити проблему з поставками сиру до РФ – джерело

ВР розглядатиме проект КПК у другому читанні 10 квітня

Україна і Азербайджан створять СП для підготовки ТЕО поставок газу на LNG-термінал

ФДМУ у січні-березні одержав від приватизації 4,08 млрд. грн. - 40,8% річного плану

Для проведення цьогорічного ЗНО не вистачає 22 млн. грн.

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Взаємодія України з МС і ЄврАзЕС не суперечить європейському вибору - Янукович

Створення зони вільної торгівлі України з ЄС, а також налагодження нашої ефективної взаємодії з Митним союзом, сприятиме подальшій активізації економічної взаємодії на Євразійському просторі.

Про це Президент України Віктор Янукович заявив в інтерв`ю польському виданню Dziennik Gazeta Prawna, повідомляє прес-служба глави держави.

«Пріоритет для України сьогодні - підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом», - підкреслив Президент. Він особливо наголосив, що економічна взаємодія України з Митним союзом і ЄврАзЕС буде розвиватися у формах, що жодним чином не суперечать нашому європейському вибору.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна прагне виробити взаємоприйняту модель співпраці з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану з урахуванням правил і вимог Світової організації торгівлі. При цьому він нагадав, що ці три держави є найбільшими партнерами України у рамках СНД, товарооборот з якими становить 40% від усього обсягу національної зовнішньої торгівлі. «Тому ми не маємо права ігнорувати ті інтеграційні процеси, які зараз відбуваються між Росією, Білоруссю та Казахстаном», - зазначив В.Янукович.

«Розраховую, що спільними зусиллями ми знайдемо оптимальну модель взаємодії з Митним і Євразійським союзами, яка враховуватиме національні інтереси як нашої країни, так і країн-членів цих об`єднань», - сказав В.Янукович. Він додав, що сьогодні Україна уважно стежить за діяльністю та розвитком Митного союзу, а також створенням Єдиного економічного простору та Євразійського союзу.

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Кабмін продовжив термін реєстрації держактів на землю в Поземельній книзі

Кабінет міністрів продовжив термін державної реєстрації права власності на землю в Поземельній книзі і Книзі записів про державну реєстрацію держактів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою.

Про це йдеться у постанові КМ №258 від 28 березня 2012 р., текст якої розміщено на урядовому порталі.

Постановою виключається пункт 1-1 постанови №1021 “Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі”.

Пункт 1-1 документа визначав, що державна реєстрація права власності на підставі цивільно-правового договору або свідоцтва про право на спадок, земельного сервітуту, емфітевзісу, суперфіція у Поземельній книзі, державна реєстрація права постійного користування земельними ділянками, договорів оренди земельних ділянок у Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі здійснюється до 1 квітня 2012 року.

Поземельна книга – складова державного реєстру земель, містить відомості про земельну ділянку, обмеження на використання земельної ділянки, суб`єктів прав на земельну ділянку і правовстановлюючі документи, а також дані про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, її цільове призначення, склад земельних угідь.

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Виплати за вкладами Ощадбанку СРСР отримуватиме 1 млн громадян щомісяця, починаючи з червня

Близько 1 млн громадян щомісячно отримуватимуть виплати за знеціненими вкладами радянського Ощадбанку, починаючи з червня й до кінця цього року.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління «Ощадбанку» Сергій Подрєзов.

«Ми передбачаємо, що близько 1 млн осіб щомісячно обслуговуватимуться й отримуватимуть гроші», - зазначив він.

За його словами, для того, щоб уникнути черг у відділеннях «Ощадбанку» при отриманні коштів, банк перераховуватиме їх на платіжні карти, що діють протягом трьох років.

Також С.Подрєзов повідомив, що перший транш для виплат має надійти в банк у червні 2012 року.

С.Подрєзов додав, що «Ощадбанк» почне реєструвати вкладників радянського Ощадбанку, які в 2008 році не реєструвалися в реєстрі для отримання виплати за знеціненими вкладами, з вересня 2012 року.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління «Ощадбанку» Сергій Подрєзов.

«Що стосується актуалізації тих, хто взагалі не був у банку, і тих, хто був, але одержав, з вересня місяця ми їх реєструємо і актуалізуємо, а що стосується виплат — це бюджет, це рішення Кабміну», - сказав С.Подрезов.

Як повідомляв УНІАН, «Ощадбанк» (м. Київ) встановив терміни актуалізації даних Реєстру вкладників Ощадбанку СРСР залежно від їх віку.

Першими відновити інформацію про себе в реєстрі зможуть вкладники, яким на 1 січня 2012 року виповнилося 80 років, - з 2 по 20 квітня 2012 року. Відповідно, цю процедуру зможуть пройти громадяни, яким виповнилося: 70-79 років - з 21 квітня по 20 травня 2012 року; 60-69 років - з 21 травня по 20 червня; 50-59 років - з 21 червня по 20 липня ц.р. Вкладники, яким до 50 років, зможуть актуалізувати свої дані в Реєстрі з 21 липня 2012 року.

У банку підкреслюють, що актуалізація даних здійснюється стосовно тих вкладників, які не отримали протягом 2008 року компенсаційні кошти в межах проіндексованих заощаджень (але не більше 1000 гривень на одного вкладника) і дані про яких внесені до "Реєстру вкладників заощаджень громадян" до 1 січня 2012 р.

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович, у рамках своїх соціальних ініціатив, заявив про необхідність здійснити компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР у сумі 1 тис. грн тим громадянам, хто ще не отримав їх, коли такі виплати проводив уряд Тимошенко. За словами Президента, йдеться про 6 млн вкладників і про загальну суму в 6 млрд грн. Компенсації мають бути виплачені, починаючи з 1 червня і до кінця 2012 року.

За оцінками експертів, загальна заборгованість за вкладами громадян України в Ощадбанку СРСР оцінюється в суму близько 122 млрд грн.

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На Рівненській АЕС підключено 3 та відключено 4 енергоблоки. Радіаційна ситуація в нормі

На Рівненській атомній електростанції (АЕС) 31 березня в 18:39 до енергосистеми країни підключений енергоблок № 3 після капітального планового ремонту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДП "НАЕК "Енергоатом".

У повідомленні наголошують, що, в той же час, 1 квітня в 00:02 Рівненська АЕС відключила від енергосистеми енергоблок № 4 для проведення середнього планового ремонту.

Таким чином, станом на ранок понеділка, 2 квітня, в роботі знаходяться 12 з 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС країни.

На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 9-та доба капітального планового ремонту (ремонт третьої системи безпеки). На енергоблоці № 3 Південно-Української АЕС 13-та доба середнього планового ремонту (ремонт першої системи безпеки).

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС - 5 030 МВт, РАЕС - 1 790 МВт, ЮУАЕС - 1 930 МВт, ХАЕС - 1 860 МВт.

За минулу добу, 1 квітня, станціями вироблено 252,01 млн. кВт/год електроенергії.

Радіаційна, протипожежна і екологічна ситуація на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.

Довідка УНІАН. ДП НАЕК "Енергоатом" є оператором всіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Південно-Українську, Рівненську і Хмельницьку станції з 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,835 тис. МВт.

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Слідство назвало можливі причини авіакатастрофи під Тюменню

Авіакатастрофа під Тюменню могла статися через помилку пілотування або несправність.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Як пріоритетні версії слідство заздалегідь розглядає технічну несправність літака, помилку наземних служб, або помилки пілотування», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що за характером руйнувань повітряного судна слідство виключає версію терористичного акту.

У зв`язку з тим, що літак упав неподалік населеного пункту, слідством встановлюються очевидці події. Слідчі працюють з тими, хто вижив, чий стан здоров`я дозволяє надавати свідчення. В аеропорту вилучається технічна і передполітна документація.

За даними слідства в авіакатастрофі вижили 12 пасажирів, тіла 31 загиблого на даний момент дістають з літака, їх особи встановлюються. Також відомо, що авіакомпанією «Utair» на цей рейс було продано 40 квитків, проте один з пасажирів до місця вильоту не прибув, прізвище його встановлене, це житель Ханти-Мансійського автономного округу. Серед пасажирів неповнолітніх не було.

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Мінекономрозвитку планує завтра вирішити проблему з поставками сиру до РФ – джерело

У Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України очікують, що завтра, 3 квітня, в ході переговорів керівництва міністерства та Росспоживнагляду вдасться знайти вирішення проблеми з поставками українського сиру до Росії.

Про це УНІАН повідомило джерело в Мінекономрозвитку.

За інформацією джерела, 3 квітня в Києві «сирне питання» обговорять міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко і голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко.

«Ми з великою часткою ймовірності очікуємо вирішення проблеми за підсумками цієї зустрічі», - зазначило джерело.

Як повідомляв УНІАН, із 7 лютого Росія ввела заборону на імпорт українських сирів із України через вміст у них пальмової олії.

На сьогоднішній день заборона діє стосовно продукції 7-ми підприємств: ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.); Баштанський і Лозівський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

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ВР розглядатиме проект КПК у другому читанні 10 квітня

Верховна Рада України 10 квітня розпочне розгляд в другому читанні проекту Кримінального процесуального кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР Володимир Литвин повідомив сьогодні під час зустрічі з представниками місцевого самоврядування, які проходять навчання в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії держуправління при Президентові України.

В.Литвин зауважив, що всього до цього законопроекту було подано майже 4 тис. поправок, і документ складається з 1417 сторінок. Крім того, додав спікер, на 63 сторінках виписані зауваження до цього законопроекту юридичним управлінням Верховної Ради.

«Якщо автори поправок не зніматимуть своїх поправок, а будуть їх послідовно обстоювати, то нам потрібно буде мінімум тиждень, щоб їх розглянути», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому спікер додав, що після ухвалення нової редакції КПК потрібно буде виходити на ухвалення законопроектів про адвокатуру та прокуратуру.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 9 лютого прийняла у першому читанні проект нового КПК, внесений Президентом України Віктором Януковичем.

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Україна і Азербайджан створять СП для підготовки ТЕО поставок газу на LNG-термінал

Україна та Азербайджан створять спільне підприємство для підготовки техніко-економічного обгрунтування поставок скрапленого газу на LNG-термінал, який планується побудувати в Одеській області.

Про це прем`єр-міністр України Микола Азаров повідомив в інтерв`ю азербайджанському інформагентству Trend перед своїм візитом до Баку 3-4 квітня.

"Техніко-економічне обгрунтування проекту з будівництва терміналу підготовлене іспанською компанією SOCOIN. За попередніми розрахунками, початок його будівництва буде можливим уже цього року", - сказав М.Азаров.

"Урядами наших країн сьогодні готуються відповідна двостороння угода, а також Протокол про створення спільної компанії з розробки техніко-економічного обгрунтування для організації транспортування скрапленого природного газу з Азербайджанської Республіки до України", - сказав М.Азаров.

За словами українського прем`єра, після завершення першої черги LNG-терміналу - до кінця 2014 року - Україна зможе отримувати скраплений газ обсягом до 2 млрд кубометрів на рік із доведенням через рік цього показника до 5 млрд кубометрів, а через три роки - до 10 млрд кубометрів, сказав М.Азаров.

Також він повідомив, що Україна розглядає можливість своєї фінансової участі в проектах LNG-терміналів у інших країнах.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня 2012 року компанія SOCOIN завершила розробку ТЕО національного проекту LNG-терміналу.

Раніше повідомлялося, що вартість проекту з будівництва LNG-терміналу знижено із заявлених раніше 1,5 млрд дол. до 1 млрд дол., і що в перспективі потужність терміналу може бути збільшено.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України.

У вересні 2011 року компанія SOCOIN (Іспанія) виграла тендер на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-терміналу).

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ФДМУ у січні-березні одержав від приватизації 4,08 млрд. грн. - 40,8% річного плану

Фонд державного майна України (ФДМУ) у січні-березні ц.р. одержав від приватизації 4,08 млрд. грн., що становить 40,8% річного плану надходжень від приватизації.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

За інформацією прес-служби, з початку року до державного бюджету було перераховано 1 млрд. 932,1 млн. грн. від продажу 45,103% державного пакету ПАТ "Західенерго", 176,2 млн. грн. від продажу 50% "Вінницяобленерго", 70 млн. грн. від продажу 45% "Чернівціобленерго", 1 млрд. 179,7 млн. грн. за 25% держпакету акцій «Дніпроенерго».

За цей же період від оренди держмайна ФДМУ одержав 240,7 млн. грн. (36,4% річного плану).

Нагадаємо, в 2012 р. планується одержати від приватизації 10 млрд. грн., від оренди держмайна - 660 млн. грн.

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Для проведення цьогорічного ЗНО не вистачає 22 млн. грн.

Цього року для проведення зовнішнього незалежного оцінювання не вистачає 22 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева.

«На сьогоднішній день нам не вистачає для проведення нормального зовнішнього незалежного оцінювання близько 22 мільйонів», - сказала вона.

І.Зайцева зазначила, що до Кабінету міністрів України та прем’єр-міністра було направлено відповідні листи. «Я сподіваюся, що це питання буде вирішене позитивно, бо спочатку ми були профінансовані на рівні минулого року», - сказала вона і нагадала, що у 2011 році кількість учасників ЗНО становила 258 тис. осіб, тоді як цього року – майже 329 тис. осіб.

І.Зайцева пояснила, що вартість підготовки ЗНО, зокрема, тестових завдань, лишилася на рівні минулого року. «Але кількість абітурієнтів збільшилася, звідти і недофінансування» - констатувала вона.

УНІАН