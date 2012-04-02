Анонс на 3 квітня

* Відбудеться Експертна толока на тему: "Як змусити державну допомогу допомагати?". Організатор - Громадська експертна Рада при українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС. Учасники: Олег Рибачук, голова Громадської експертної ради, керівник ГО "Центр UA"; Олександра Бетлій, провідний дослідник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Віталій Кравчук, старший дослідник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Вікторія Колосова, начальник Управління співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями Департаменту управління державним боргом та міжнародного співробітництва Міністерства фінансів України та ін.

* Відбудеться прес-сніданок Європейської Бізнес Асоціації, на якому будуть оголошені та обговорені результати дослідження інвестиційної привабливості України в першому кварталі 2012 року, а також проаналізовано нові пріоритетні завдання для бізнесу та влади напередодні парламентських виборів 2012 року. Питання: Як змінилися настрої інвесторів на початку 2012 року?Результати Індексу інвестиційної привабливості України в першому кварталі 2012. Учасники: Томаш Фіала, гендиректор Dragon Capital, президент ЄБА; Софі Оліфант; гендиректор 3М України, член Правління ЄБА; Анна Дерев'янко, виконавчий директор ЄБА; Ірина Чернова, InMind.

* Круглий стіл на тему: "Реформа системи гарантування вкладів: чого очікувати ринку і вкладникам?" Організатор - ГО "Ліга фінансового розвитку" за підтримки проекту USAID "Розвиток фінансового сектора" FINREP і тижневика "Дзеркало тижня. Україна". Запрошені: Ігор Соркін, заступник голови НБУ; Олена Шарова, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; Анжела Пригожина, старший фінансовий спеціаліст представництва Світового банку в Україні; Михайло Стрельников, голова Комітету з контролю над банківськими установами у складі ВГО "СООУ" Народна Рада "; Теймур Багіров, голова групи радників віце-прем'єра Сергія Тігіпка; Сергій Мамедов, голова правління АБ "Укргазбанк" та ін.

* Відбудеться відкрита зустріч Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC), банку Credit Agricole і "Байєр", під час якої відбудеться підписання партнерської угоди про забезпечення українських селян кращим доступом до продуктів захисту зернових. Після підписання угоди відбудеться прес-брифінг. Учасники: Руфат Алімарданов, керівник регіонального представництва IFC в Україні та Білорусі; Лариса Бондарєва, член Правління ПАТ «Креді Агріколь Банк» Жан-Жак Ерве, радник Правління з питань сільського господарства ПАТ «Креді Агріколь Банк» Олексій Мітягін, заступник гендиректора ТОВ «Байєр».

* Прес-конференція на тему: "Чи будуть українці з фруктами: як перезимували плодово-ягідні?". Учасники: Олександр Демидов, директор Департаменту землеробства Міністерства аграрної політики і продовольства України, Ігор Стелюк, аналітик плодово-овочевого ринку України.

* Прес-конференція на тему: «Чому українці стрімко витрачають свої заощадження?». В роботі візьмуть участь фінансові аналітики Ерік Найман і Віктор Суслов.

* Прес-конференція на тему: "Газпром" - "Нафтогаз": перспективи та протиріччя ". Учасники: Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру "Номос", Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу; Володимир Омельченко, провідний експерт центру Разумкова.

* Прес-конференція на тему: "Прийняття законопроекту № 9011 про монополію призведе до подорожчання житла на 10-20% і лобіювання інтересів приватних структур". Учасники: голова Ради директорів КБУ Лев Парцхаладзе; народний депутат України, член Ради директорів КБУ Михайло Полянчич; гендиректор "ОМОКС", член Ради директорів КБУ Олексій Кулагін; президент ГК "Герц", член Ради директорів КБУ Олександр Ротов.

* Круглий стіл на тему: "Стабілізація державного бюджету: два роки економічних реформ Президента України". Організатори: фонд "Відкрите суспільство", Центр соціально-економічних досліджень CASE-УКРАЇНА. Учасники: Андрій Любич, Олександр Бабанін - експерти Фонду "Відкрите суспільство", Дмитро Боярчук, виконавчий директор ЦСЕД CASE-Україна, Олег Гнатцов, директор Департаменту державної інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства Мінекономрозвитку і торгівлі України; Василь Федюк, директор державної інвестиційної політики та регіонального розвитку Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України.

* 16-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Про стан справ на весняних полях і ситуацію на ринку міндобрив". Селяни намагаються якомога швидше і повніше подолати наслідки осінньої посухи, морозів і пилових бур, що пронеслись над південно-східними регіонами. Особливе занепокоєння і підвищену увагу хлібороби приділяють озимим, але на шляху стають ціни на добрива, навмисно завищені вітчизняними хім.підприємствами з метою отримання надприбутків за рахунок села. Гірше того, навіть за високими цінами заводи майже припинили поставку міндобрив на внутрішній ринок. В Аграрний союз України надходять численні звернення товаровиробників з проханням втрутитися в ситуацію. АСУ звернувся до Президента та Прем'єр-міністра України з проханням вжити заходів і змусити заводи терміново збільшити обсяги поставок міндобрив на внутрішній ринок за рахунок тимчасового зменшення експорту і покласти кінець умисного підвищення цін на азотні добрива. Учасники: голова АСУ Геннадій Новіков, голова наглядової ради ТОВ «Бучачагрохлібпром», Бучацького району, голова Ради сільгосппідприємств Тернопільській області Петро Гадз, директор ТОВ "Відродження", голова Ради сільгосппідприємств Фастівського району Київської обл. Лариса Майсак, віце-президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Микола Стрижак (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція глави Росспоживнагляду, головного державного санітарного лікаря Росії Геннадія Оніщенка, присвячена підведенню підсумків поїздки до України.

* 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Народні депутати та громадськість вимагають припинити спроби чиновників заблокувати антитютюнове законодавство Австралії". 13 березня від імені нашої держави офіційно надіслано вимогу про проведення консультацій з Австралією в рамках системи врегулювання суперечок СОТ з введеним парламентом Австралії вимог до упаковок тютюнових виробів, які зменшують їх привабливість для молоді. Ця вимога не має економічного обґрунтування для України, а його подача шкодить міжнародному іміджу України та суперечить курсу Президента України, який визначив боротьбу з тютюнопалінням як пріоритет державної політики і нещодавно підписав закон про заборону тютюнової реклами. Буде оприлюднено звернення більше 300 членів громадських організацій з 55-ти країн світу до Президента України з проханням відкликати вимогу до Австралії. Учасники: народні депутати України Є.Царьков, Л.Оробець, Ю.Ковалевська, Бюро ВООЗ в Україні Н.Король, доцент школи охорони здоров'я НаУКМА Т.Андреєва, глава регіонального центру ДП «Життя» О.Скіпальський, голова регіонального центру громадянського представництва «Життя», голова Коаліції «За вільну від тютюнового диму Україну» Н. Поліщук (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 097-675-91-38, yulia@center-life.org.

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