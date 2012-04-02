Курс НБУ на 03.04.12

Офіційний курс НБУ на 03.04.12 100 USD США - 798.7900 (на 2 квітня - 798.7900) 100 EUR - 1063.9084 (на 2 квітня - 1066.8639) 10 RUR - 2.7218 (на 2 квітня - 2.7236)

Офіційний курс НБУ на 03.04.12 100 USD США - 798.7900 (на 2 квітня - 798.7900) 100 EUR - 1063.9084 (на 2 квітня - 1066.8639) 10 RUR - 2.7218 (на 2 квітня - 2.7236) Облікові курси банківських металів на 03.04.12 за 10 тройськихунцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 132918.66 (на 2 квітня - 132659.05) 961 XAG 10 Срібло - 2589.68 (на 2 квітня - 2590.48) 962 XPT 10 Платина - 130682.04 (на 2 квітня - 131241.20) 964 XPD 10 Паладій - 52400.62 (на 2 квітня - 51921.35)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter