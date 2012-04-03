ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 3 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Створення зернового пулу Росії, України і Казахстану відклали позиції Києва» пише: питання створення зернового пулу Росії, України і Казахстану відкладене до кращих часів - до того моменту, поки Україна не проявить доброї волі...

http://delo.ua/business/sozdanie-zernovogo-pula-rossii-ukrainy-i-kazahstana-otlozhili-po-175749/

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Також «Діло» у публікації «Єврокомісія ініціювала антидемпінгове розслідування щодо імпорту українських труб» пише: Європейська комісія порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту зварних труб із України, Туреччини та Македонії...

http://delo.ua/world/evrokomissija-iniciirovala-antidempingovoe-rassledovanie-otnosite-175753/

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«Діло» в публікації «На вітчизняний фондовий ринок можуть допустити акції іноземних компаній з активами в Україні» пише: НКЦБФР схвалила концепцію допуску на вітчизняний ринок акцій компаній з активами в Україні, які котируються на іноземних фондових біржах. Найпопулярнішими майданчиками для такого роду емітентів є Лондонська, Франкфуртська і Варшавська біржі...

http://delo.ua/finance/na-otechestvennyj-fondovyj-rynok-mogut-dopustit-akcii-inostranny-175750/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Трудові мігранти підмінили інвесторів», в якому пише: сума грошових переказів трудових мігрантів минулого року практично зрівнялася з обсягом прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку України. Приватні особи збільшили перекази до країни на 20%, до $7,02 млрд, і, за прогнозами аналітиків, ця тенденція збережеться в поточному році. Приплив інвестицій продовжить скорочуватися через погіршення внутрішнього інвестиційного середовища...

http://www.kommersant.ua/doc/1907229

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Розкіш у кожен дім», в якому пише: в Міністерстві фінансів взяли на себе відповідальність за впровадження податку на розкіш. У відомстві відклали ідею введення 20% податку на доходи фізосіб і оподаткування таких предметів розкоші, як коштовності, хутра і дорогі годинники. Натомість запропоновано розширити коло платників за рахунок зниження порогу неоподатковуваної площі нерухомості та об'єму двигуна автомобіля. Це дозволить застосовувати податок на розкіш до представників середнього класу, впевнені експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1907135

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Газета «Сьогодні» у публікації «Підробіток на виборах мера в Києві: кричати на мітингу - 100 гривень, сидіти в наметі - 180 грн, писати промови - 24000» пише: голосування в столиці призначать або на липень, або на серпень, а в штабах - мобілізація...

http://www.segodnya.ua/news/14355423.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Новий суд над Тимошенко почнеться через два тижні» пише: за словами адвоката екс-прем'єра, попереднє слухання у справі ЄЕСУ призначено на 10.00 19 квітня...

http://www.segodnya.ua/news/14355444.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Боротьба Молдови за дешеву електроенергію загрожує енергопостачанню Одеської області?» пише: Молдова з 1 квітня відмовилася купувати українську електроенергію, яка подорожчала на 20%, і за відсутності контрактів почала несанкціонований відбір електроенергії...

http://economics.unian.net/ukr/detail/124020

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Рубль взявся зміцнюватися швидкими темпами» пише: I квартал видався вельми вдалим для курсу рубля - він показав рекордне зміцнення за весь час існування бівалютного кошика. Іншим країнам, що розвиваються, скласти йому конкуренцію не вдалося...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1594085/neulovimyj_rubl

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Також «Ведомости» у публікації «Експорт нафти в Китай під загрозою зриву» пишуть: після низки великих аварій на залізниці РЖД зобов'язала операторів вивести з експлуатації близько 20% цистерн для транспортування нафти і нафтопродуктів. Нові правила загрожують зірвати поставки сировини на експорт...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1594076/spor_dvuh_monopolij

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Видання «Известия» в публікації «Медведєв відмовився помилувати Ходорковського без його прохання» пише: Президент РФ не погодився з доводами відомих юристів, які стверджують, що клопотання засудженого не є обов'язковим. Обґрунтовувати свою позицію глава держави не став - у нього є таке право...

http://izvestia.ru/news/520612

(УНІАН)