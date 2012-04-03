Україна та Митний союз створили робочу групу для усунення бар'єрів у торгівлі

Україна і Митний союз (МС) Росії, Білорусі і Казахстану створили робочу групу для усунення технічних бар'єрів у взаємній торгівлі.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві промисловості і торгівлі РФ за підсумками консультаційної зустрічі з питань усунення технічних бар'єрів у взаємній торгівлі Митного союзу і України, яка пройшла в Києві. У консультаціях взяли участь представники РФ, Євразійської економічної комісії і України.

«За підсумками зустрічі сторони домовилися створити спільну робочу групу для опрацювання питань, пов'язаних з усуненням технічних бар'єрів у взаємній торгівлі, визначити умови, за яких стане можливим приєднання України до технічних регламентів МС, а також разом виробити алгоритм застосування технічного регулювання Митного союзу щодо взаємно поставки продукції», - сказано в повідомленні.

У ході переговорів було надано інформацію про систему технічного регулювання Митного союзу (МС).

Наголошується, що як модель при формуванні системи технічного регулювання Митного союзу було вибрано європейську модель. При цьому технічні регламенти Митного союзу гармонізовано з європейськими директивами з безпеки продукції.

За інформацією міністерства, Митний союз прагне досягти співвіднесення з європейською системою технічного регулювання, що відповідає і цілям України. Тому застосування системи технічного регулювання Митного союзу може дати можливість не тільки усунути технічні бар'єри у взаємній торгівлі з Україною і державами-членами МС, а й істотно спростити гармонізацію з Європейським союзом.

Згідно з повідомленням, також у ході зустрічі обговорювалися основні положення проекту «Угоди про усунення технічних бар'єрів у торгівлі». Наголошується, що з українського боку було виявлено підвищений інтерес до можливості застосування на першому етапі технічних регламентів Митного союзу на альтернативній основі.

Нагадаємо, 29-30 березня в Києві проходило засідання робочої групи експертів України і МС, основним питанням порядку денного якого було узгодження техрегламентів.

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