Анонс на 4 квітня

* Круглий стіл на тему: "Аналіз висновків АУБ щодо політики НБУ в 2011 році". Планується обговорення діяльності НБУ в монетарній і регуляторній політиці за 2011 р. і надання незалежних експертних висновків та пропозицій з боку експертного середовища. Учасники: Сергій Яременко, екс-заступник голови НБУ, Андрій Новак, голова Комітету економістів України, проректор Європейського університету; Михайло Савлук, професор Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана, Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-Євразійської банківської федерації; Борис Кушнірук, фінансовий експерт, Олександр Шморгун, ст.науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАНУ.

* Круглий стіл на тему: «Чи стане ЄВРО-2012 шансом для України?». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Чи готова Україна до проведення Чемпіонату? Чи відповідають інфраструктура і сервіс масштабами ЄВРО-2012? Яких туристів України розраховує залучити, і хто приїде насправді? Чи окупляться витрати на Чемпіонат? Чому основним інвестором ЄВРО-2012 виступила держава? Як до Чемпіонату ставляться жителі українських міст, у яких проводитимуться футбольні матчі? Чи поліпшить ЄВРО-2012 образ України в очах європейців?. Учасники: О.Голубченко, заст.голови КМДА; Є.Червоненко, помічник міністра МНС України; І.Уманський, економіст; Е.Найман, керуючий партнер ІК "Капітал Таймс»; А.Франков, головний редактор видання «Футбол»; І.Бураковський, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій; П.Бабенко, координатор проектів ГО «Комітет громадського контролю «ЧЕ-12».

* Інститут світової політики проведе засідання Медіа-клубу за участю голови Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануеля Пінту Тейшейри на тему: "Україна і ЄС: парафування угоди про асоціацію та її подальша доля". Глава Представництва ЄС в Україну підведе підсумки своєї роботи в Україні та дасть оцінку останнім подіям у відносинах між Києвом і Брюсселем.

* Голова КОДА Анатолій Присяжнюк відвідає будівництво найбільшої в світі кетрінговой компанії, яка виробляє бортове харчування. Будівництво ТОВ «Київ-Кейтерінг» - на завершальному етапі будівництва. Потужність цеху бортового харчування в ДМА «Бориспіль» складе 24 тис. раціонів харчування на добу, входить в 50 проектів глави Київської облдержадміністрації, ініційованих на початку 2012 року Анатолієм Присяжнюком.

* Прес-конференція на тему: «Про реальні перспективи вітчизняної ГТС. Чи залишилася можливість зберегти газотранспортну систему України у власності держави?». Учасники: президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий, член-кор. Академії гірничих наук України Іван Діяк, екс-міністр регіонального розвитку та будівництва України Василь Куйбіда, експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук, експерт з питань ПЕК Андрій Старостін, керівник Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності Олександр Данилюк, експерт з економічних питань Ігор Луценко, експерт ІА ЛІГАБізнесІнформ Сергій Висоцький та ін. Організатор: Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності.

* Відбудеться публічна лекція колишнього директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Домініка Стросс-Кана на тему майбутніх змін у світовій економіці та їх наслідків для Європи та України.

* 18-30 - в УНІАН у Лабораторії "Зроби себе сам" відбудеться тренінг "Я керую своїм часом - я керую своїм життям" психолога Наталії Гладкої. Під час тренінгу учасники дізнаються, як правильно розставляти пріоритети, підвищити власну продуктивність, оволодіють технікою планування часу і навчаться моделювати своє життя (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація за телефоном: (067) 133-20-00, e-mail: sam@unian.net. Участь для журналістів - безкоштовно (при публікації матеріалу про подію).

* 4-7 квітня в Києві відбудеться виставка "Світ Канцелярії '2012". У роботі візьмуть участь майже 80 учасників з Росії, Туреччини, Латвії, Індонезії та України.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63