ТОП-10 (3 квітня)

Україна та Митний союз створили робочу групу для усунення бар'єрів у торгівлі

«Укроборонпром» готовий передати Іраку другу партію БТР-4 у складі 62 машин

Індекс інвестпривабливості України падає третій квартал

Проведення Євро-2012 допоможе Україні поліпшити платіжний баланс – експерт

Для боротьби з недобросовісними авіаперевізниками розроблять законодавчі норми

Уряд розробляє законопроект про «плаваючу» ставку акцизу на нафтопродукти

Україна в І кварталі збільшила видобуток вугілля на 7,4%

ВР зареєструвала законопроект про включення ДПЗКУ до переліку об'єктів, що не підлягають приватизації

Грищенко закликав Великобританію підтримати Україну на переговорах з МВФ про тарифи на газ

Україна і Росія врегулювали питання поставок сиру

***

Україна та Митний союз створили робочу групу для усунення бар'єрів у торгівлі

Україна і Митний союз (МС) Росії, Білорусі і Казахстану створили робочу групу для усунення технічних бар'єрів у взаємній торгівлі.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві промисловості і торгівлі РФ за підсумками консультаційної зустрічі з питань усунення технічних бар'єрів у взаємній торгівлі Митного союзу і України, яка пройшла в Києві. У консультаціях взяли участь представники РФ, Євразійської економічної комісії і України.

«За підсумками зустрічі сторони домовилися створити спільну робочу групу для опрацювання питань, пов'язаних з усуненням технічних бар'єрів у взаємній торгівлі, визначити умови, за яких стане можливим приєднання України до технічних регламентів МС, а також разом виробити алгоритм застосування технічного регулювання Митного союзу щодо взаємно поставки продукції», - сказано в повідомленні.

У ході переговорів було надано інформацію про систему технічного регулювання Митного союзу (МС).

Наголошується, що як модель при формуванні системи технічного регулювання Митного союзу було вибрано європейську модель. При цьому технічні регламенти Митного союзу гармонізовано з європейськими директивами з безпеки продукції.

За інформацією міністерства, Митний союз прагне досягти співвіднесення з європейською системою технічного регулювання, що відповідає і цілям України. Тому застосування системи технічного регулювання Митного союзу може дати можливість не тільки усунути технічні бар'єри у взаємній торгівлі з Україною і державами-членами МС, а й істотно спростити гармонізацію з Європейським союзом.

Згідно з повідомленням, також у ході зустрічі обговорювалися основні положення проекту «Угоди про усунення технічних бар'єрів у торгівлі». Наголошується, що з українського боку було виявлено підвищений інтерес до можливості застосування на першому етапі технічних регламентів Митного союзу на альтернативній основі.

Нагадаємо, 29-30 березня в Києві проходило засідання робочої групи експертів України і МС, основним питанням порядку денного якого було узгодження техрегламентів.

***

«Укроборонпром» готовий передати Іраку другу партію БТР-4 у складі 62 машин

Державний концерн «Укроборонпром» готовий передати Іраку другу партію БТР-4 у складі 62 машин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укроборонпрому».

«Контракт між Україною та Іраком виконується стабільно. На сьогодні ДП «Завод Малишева» разом зі співвиконавцями контракту завершують підготовку до здачі іноземному замовнику другої партії бронетехніки в кількості 62 БТР-4», - наводить прес-служба концерну слова генерального директора ДП «Укроборонпром» Дмитра Перегудова.

За його словами, після закінчення випробувань техніка вже найближчим часом може бути відвантажена країні-замовнику. Д.Перегудов також відзначив, що хід виконання іракського контракту вдалося нормалізувати завдяки ініціативі Президента України Віктора Януковича з реформування системи українського ОПК і створення концерну «Укроборонпром».

Гендиректор «Укроборонпрому» зазначив, що досягнута підприємствами концерну інтенсивність робіт з виготовлення бронетехніки в рамках іракського контракту відповідає показникам провідних світових виробників, що, на його думку, дозволяє говорити про успішне завершення Україною іракського контракту.

Довідка УНІАН. Наприкінці 2009 року Україна й Ірак підписали контракт на постачання 420 машин БТР-4 на загальну суму 457,5 млн. дол. Основний виконавець контракту – Харківське конструкторське бюро імені Морозова (ХКБМ), співвиконавець – Державне підприємство «Завод імені Малишева» (м. Харків).

Колісні БТР-4 розроблені конструкторами ХКБМ. Перша партія БТР-4 для Іраку виготовлена на виробничій базі КБ імені Морозова і в кількості 26 одиниць відправлена замовнику з території заводу імені Малишева 20 квітня 2011 року.

***

Індекс інвестпривабливості України падає третій квартал

Індекс інвестиційної привабливості України, що розраховується Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) на підставі опитування керівників низки компаній, за підсумками першого кварталу 2011 року знизився на 0,1 пункту - до 2,18 пункту за п‘ятибальною шкалою, повідомили УНІАН в ЄБА.

Таким чином, індекс інвестиційної привабливості України знижується вже третій квартал поспіль.

За інформацією ЄБА, сприйняття інвесторами ринку України продовжує залишатися негативним. Так, на запитання, чи спостерігали респонденти якісь позитивні зміни в інвестиційному кліматі упродовж останніх трьох місяців, 77% респондентів відповіли, що ніяких змін на краще не відбулося.

Водночас, інвестори відзначили ряд негативних тенденцій, які сьогодні спостерігаються в економіці України. Так, зокрема, 26% опитаних вважають, що політична ситуація в країні є тим чинником, який робить Україну непривабливою для інвесторів. "Резонансне ув‘язнення колишнього прем'єр-міністра вплинуло на відносини України з ЄС не кращим чином, парафування і підписання Угоди про зону вільної торгівлі і Угоди про асоціацію значно затрималося", - наголошується в повідомленні ЄБА.

Респонденти також відзначили проблеми, що пов'язані з податковою системою і новим Податковим кодексом (25% опитаних), посиленням тиску з боку державних структур і зарегульованістю ринку (18%). Серед інших чинників, які значно ослабляють довіру інвесторів до України, - корупція (15%), недосконале правове середовище (11%), непрозорість судової системи (5%), технічні бар'єри у процесі митного оформлення і відшкодування ПДВ - 13% і 7% опитаних, відповідно. 5% респондентів зіткнулися з проблемами під час отримання банківських кредитів і позик.

Втім, настрої і прогнози респондентів щодо другої хвилі рецесії (58%) стали більш оптимістичними порівняно з попереднім опитуванням (69%).

За словами президента ЄБА Томаша Фіали, опитані представники компаній - членів асоціації не змогли дати позитивні оцінки бізнес-клімату в першому кварталі 2012 р., незважаючи на те, що на глобальному рівні в економіці спостерігається деяке поліпшення. "До всіх існуючих проблем інвестклімату України додалося погіршення в деяких макроекономічних аспектах - відносини з МВФ, гальмування євроінтеграції і газові відносини з Росією", - зазначив Т.Фіала.

***

Проведення Євро-2012 допоможе Україні поліпшити платіжний баланс – експерт

Проведення Євро-2012 допоможе Україні поліпшити платіжний баланс. Таку думку в коментарі Інституту Горшеніна висловила економіст ДІК «Трійка Діалог Україна» Ірина Піонтковська.

Експерт нагадала, що, за оцінками НБУ, обсяги надходжень до скарбницю від Євро-2012 становитимуть, приблизно, 1 млрд. доларів у чистому вигляді. За її словами, ці гроші надійдуть у достатньо короткий проміжок часу, і це має позитивно вплинути на стан наших золотовалютних резервів, у першу чергу. «Тому що ці кошти обмінюватимуться на гривні, що збільшуватиме попит на неї і зменшуватиме попит на долар», - зазначила експерт.

«У травні-червні уряд України повинен погасити або рефінансувати кредит ВТБ, погасити евробонди, і ще – повернути частину боргу МВФ. Тобто – на травень-червень у нас припадає достатньо багато платежів за зовнішнім боргом. І додаткові валютні надходження, певним чином, допоможуть нам поліпшити платіжний баланс і пройти період пікових боргових виплат», - вважає І.Піонтковська.

Нагадаємо, що 4 квітня в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Чи стане Євро-2012 шансом для України?».

***

Для боротьби з недобросовісними авіаперевізниками розроблять законодавчі норми

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) розробить зміни до законодавства України про повітряний транспорт, які враховуватимуть ініціативи Європарламенту в частині боротьби з недобросовісними авіаперевізниками.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, відповідне доручення Державіаслужбі дав віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков.

Нагадаємо, недавно ЗМІ повідомили про затвердження Європарламентом резолюції, основні положення якої спрямовані на розширення прав пасажирів авіакомпаній, які виконують рейси до/з країн Євросоюзу.

Документом, зокрема, передбачено запровадження Євросоюзом єдиних правил перевезення ручної поклажі, яким авіакомпаніям буде заборонено стягувати приховані комісійні збори за перевезення багажу.

ЄС також пропонує розробити для пасажирів авіатранспорту єдину форму скарг всіма європейськими мовами і доповнити перелік випадків, в яких пасажир зможе одержати компенсації.

***

Уряд розробляє законопроект про «плаваючу» ставку акцизу на нафтопродукти

Кабінет міністрів України розробляє законопроект про «плаваючу» ставку акцизу на нафтопродукти.

Про це пише прем'єр-міністр Микола Азаров у своєму офіційному Інтернет-блозы.

При цьому, він відзначає, що величина акцизу залежатиме від котирувань нафти на світових біржах.

«Вартість нафти йде вниз – акциз підвищується. Пішла вартість нафти вгору – акциз знижується. Таким чином, ми гнучко стабілізуватимемо цінову ситуацію на ринку нафтопродуктів», – відзначив прем'єр.

Також М.Азаров відзначає, що уряд зараз обговорює питання про безподаткове ввезення 1 млн. тонн нафти для переробки на вітчизняних НПЗ.

Нагадаємо, Міністерство енергетики і вугільної промисловості розглядало два варіанти стабілізації ситуації на ринку нафтопродуктів – шляхом зниження акцизних зборів і надання пільг з ПДВ на 1 млн. тонн нафти «Нафтогазу України». На своєму засіданні 21 березня уряд відхилив ініціативу щодо зниження акцизів, доручивши профільному міністерству шукати інші варіанти врегулювання ситуації. Разом з тим, експерти вважають, що регулювання податкового навантаження є єдиною можливістю для держави оперативно впливати на «паливні» ціни, а втрати бюджету можна компенсувати, зокрема, підвищенням ренти на видобуток нафти, яку було знижено на 2012 рік на 22-30%.

Як повідомлялося, ціни на АЗС зростають з другої половини лютого. Основною причиною підвищення є загальносвітова тенденція підвищення цін на нафту у зв'язку із загостренням ситуації навколо Ірану. З початку року вартість нафти Brent на європейському спотовому ринку зросла практично на 20%, а оптова вартість бензину і ДП в Україні – більш як на 12% і 7%, відповідно.

Крім того, в січні 2012 р. набули чинності нові ставки акцизних зборів на бензини і дизпальне, які були проіндексовані на 8,9%. Таким чином, акциз на бензин підвищився з 182 євро/тонна до 198 євро/тонна, що еквівалентно 18 коп/л.

***

Україна в І кварталі збільшила видобуток вугілля на 7,4%

Вуглевидобувні підприємства України в січні-березні, за оперативними даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, збільшили видобуток рядового вугілля на 7,4%,в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 21,597 млн тонн.

Як повідомили УНІАН у міністерстві, в березні видобуток угілля в Україні зріс на 4,6%, в порівнянні з березнем 2011 року, до 7,35 млн тонн.

За даними міністерства, вугледобувні підприємства Міненерговугілля в січні-березні збільшили видобуток рядового вугілля на 2,6%, порівняно з аналогічним показником 2011 року, до 6,101 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України в 2011 році збільшили видобуток вугілля на 8,9%, або 6,693 млн тонн, у порівнянні з 2010 роком - до 81,859 млн тонн.

***

ВР зареєструвала законопроект про включення ДПЗКУ до переліку об'єктів, що не підлягають приватизації

У Верховній Раді України зареєстровано урядовий проект закону про включення ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ПАТ «ДПЗКУ») до списку компаній, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані.

Про це повідомляє парламентський сайт.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, цей проект закону створює додаткові правові підстави для недопущення ухвалення рішень щодо реорганізації та реструктуризації підприємства без узгодження з Кабінетом міністрів України.

Довідка УНІАН. Уряд України створив ДПЗКУ в серпні 2010 року. ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» – це вертикально інтегрована компанія, що включає весь цикл роботи із зерновими і продуктами їх переробки – від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входить 44 підприємства на правах відособлених підрозділів-філіалів.

***

Грищенко закликав Великобританію підтримати Україну на переговорах з МВФ про тарифи на газ

Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко закликав Велику Британію підтримати Україну на переговорах з Міжнародним валютним фондом.

Про це К.Грищенко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер після зустрічі з своїм британським колегою Вільямом Хейгом.

«Я закликав його підтримати Україну у переговорах з МВФ щодо неприпустимості різкого підвищення тарифів на газ для населення»,- написав К.Грищенко.

Міністр зазначив, що обговорив з В.Хейгом «низку питань від ЄС і Ради Європи, де Британія головує після нас, до двосторонки».

За словами К.Грищенка, В.Хейг запевнив його, що Велика Британія - природний союзник України на шляху до повного членства в ЄС.

***

Україна і Росія врегулювали питання поставок сиру

Україна і Росія врегулювали питання поставок українського сиру до РФ і країн Митного союзу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко, коментуючи результати переговорів з головою Росспоживнагляду Геннадієм Оніщенком.

«Ми домовилися про те, що відносини у сфері національного контролю з боку України буде врегульовано і обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку Російської Федерації буде знято після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки», - сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що найближчим часом Росспоживнагляд організовує перевірки ще двох сироварних заводів на предмет експорту їх продукції на території РФ.

«У дуже короткий час, найближчим часом будуть організовані перевірки на двох інших заводах», - сказав П.Порошенко.

Він сказав, що йдеться не про питання безпеки української продукції, а про питання відповідності державних стандартів на виробництво сирів України і Росії.

Як повідомляв УНІАН, період з 27 по 28 березня 2012 року комісією Росспоживнагляду було проведено інспекцію ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.) на предмет експорту сирів до Російської Федерації.

За інформацією відомства, під час перевірки на відповідність вимогам ФЗ «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію» від 12.06.08 №88-ФЗ відзначено низку істотних недоліків. На думку російських фахівців, технологічні параметри з виробництва сиру не відповідають вимогам російського законодавства. З результатами виявлених порушень були ознайомлені керівники ТОВ «Гадячсир», яким запропоновано розробити план заходів щодо усунення відзначених недоліків і представити в Росспоживнагляд, говориться в повідомленні.

Водночас, як відзначив із цього приводу голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван Бісюк, перевірка показала, що фахівці Росспоживнагляду в результаті інспекції ТОВ «Гадячсир» не виявили слідів використання українськими сироварами рослинних жирів.

І.Бісюк відзначив, що основні зауваження Росспоживнагляду стосуються розбіжностей в технології приготування сира, що «не стосується якості, а стосується нестиковок у законодавстві». «Ми згодні з тим, що у нас є розбіжності в технології виробництва, і тим підприємствам, які хочуть експортувати свою продукцію на територію РФ, необхідно гармонізувати наші вимоги до виробництва сирів із російським законодавством», - сказав він.

Нагадаємо, 8 лютого Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживсоюз заборонив ще 4 українським підприємствам поставляти сири на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН