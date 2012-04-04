Японію накрив ураган: загинули 4 людей, кілька сотень травмовані

Четверо людей загинули, 440 одержали травми різної тяжкості унаслідок сильного урагану, що обрушився напередодні на Японію.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телекомпанію NHK.

Причиною загибелі і травмування людей стали дерева і вивіски, що попадали.

Максимальна швидкість вітру було зафіксовано у префектурі Ніїгата - 43,5 метра.

Вітер повалив опори ЛЕП. У результаті, на північному сході країни без світла залишилося 190 тисяч родин.

Висота хвилі на узбережжі Японського моря перевищує шість метрів.

Метеорологічне управління Японії не знімає попередження про небезпеку. Метеорологи вважають, що сила вітру в ці два дні порівнянна з тайфуном.

На Хоккайдо виникли перебої в роботі транспорту. Скасовано 80 поїздів і 73 авіарейси.

Причиною сильного вітру на всій території Японії стала область низького тиску, що просувається у вівторок і середу з півдня на північ.