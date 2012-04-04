ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 4 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Росспоживнагляд домовився з Україною перевіряти сир в українській лабораторії» пише: глава Росспоживнагляду і міністр економіки України домовилися, що українські сири будуть перевіряти в лабораторії в Україні. Геннадій Онищенко не зміг сказати, коли український сир пустять до Росії...

http://delo.ua/ukraine/rospotrebnadzor-dogovorilsja-s-ukrainoj-proverjat-syr-v-ukrainsko-175822/

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Також «Діло» у публікації «Азаров пояснив, чому в Україні дорожчає бензин» пише: прем'єр-міністр пов'язує зростання цін на бензин в Україні зі зростанням цін на нафту в світі...

http://delo.ua/ukraine/azarov-objasnil-pochemu-v-ukraine-dorozhaet-benzin- 175823/

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«Діло» у публікації «Робота колекторів буде заборонена близько півроку - думка» пише: діяльність колекторських компаній планують заборонити до прийняття закону, що регулює їх дії. За прогнозом автора відповідного законопроекту народного депутата Юрія Полунєєва, цей період займе близько 5 місяців...

http://delo.ua/finance/rabota-kollektorov-budet-zapreschena-okolo-polugoda-mnenie-175819/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Пішли на принцип», в якому пише: Росія виявилася першою і єдиною державою, яка завершила ратифікацію договору про зону вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД. Виданню стала відома причина, за якою інші країни не починають цей процес. У 2011 році глави урядів підписали документ, що відрізняється від парафованого раніше, при цьому джерела підтверджують, що український прем'єр Микола Азаров вийшов за рамки директив Президента. Київ відмовляється ратифікувати документ в нинішній редакції, проте представники влади все ще сподіваються переконати Росію виправити спірні позиції договору...

http://www.kommersant.ua/doc/1907775

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україна летить слідами Європи», в якому пише: Україна обіцяє наслідувати приклад Євросоюзу і розширити права авіапасажирів. Віце-прем'єр Борис Колесніков доручив Державіаслужбі розробити зміни до Повітряного кодексу з урахуванням нових норм резолюції Європарламенту про права пасажирів. Українське законодавство в сфері авіаперевезень і зараз досить гармонізовано з європейським, говорять юристи. Але на практиці авіакомпанії не завжди застосовують існуючі правила...

http://www.kommersant.ua/doc/1907851

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Новобудови подорожчають через монополії» пише: прийняття законопроекту, що змінює схему співробітництва забудовників і природних монополій, може призвести до зростання вартості житла і протестів будівельників...

http://state.eizvestia.com/full/novostroi-podorozhayut-iz-za-monopolij

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Валюті наказали падати», в якому пишуть: збільшення збору до Фонду гарантування вкладів з валютних депозитів банків до 0,8% від їх обсягу змусить банки знижувати ставки за такими внесками. На думку експертів, темпи зниження ставок уже зараз можуть скласти до 1% річних на місяць, оскільки банкіри будуть зацікавлені в зниженні обсягу валютних депозитів...

http://finance.eizvestia.com/full/valyute-prikazali-padat

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Газета «Сьогодні» у публікації «Підприємців змусять більше платити за землю» пише: на думку уряду, податок зараз занадто низький...

http://www.segodnya.ua/news/14356302.html

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Також «Сьогодні» у публікації «У Ющенка в Києві відбирають землю» пише: у депутатів Київради і родичів екс-президента забирають ласі ділянки на Андріївському узвозі...

http://www.segodnya.ua/news/14356215.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Трудовий кодекс – потужний «крен» у бік роботодавця» пише: аналіз проекту Трудового кодексу, який влада хоче запровадити цього року, дозволяє констатувати - документ значно обмежує права працівників і профспілок...

http://economics.unian.net/ukr/detail/124116

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Доручення Медведєва про прискорення приватизації майже забуте» пише: прем'єр-міністр РФ Володимир Путін не виконає доручення президента Дмитра Медведєва про прискорення приватизації. Займатися цим доведеться самому Медведєву, але вже на посаді голови уряду...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1599792/putin_ne_prodast

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Також «Ведомости» у публікації «Банкам не вдається нарощувати кредитування» пишуть: російські компанії все менш охоче беруть кредити на розвиток, виявив ЦБ. Експерти вважають, що бізнес боїться кризи...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1599788/dengi_vzyali_pauzu

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Видання «Известия» в публікації «ATR-72 впав через лід на елеронах» пише: стали відомі причини авіакатастрофи під Тюменню, в якій загинули 32 людини...

http://izvestia.ru/news/520769

(УНІАН)