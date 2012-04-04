Курс НБУ на 04.04.12

Офіційний курс НБУ на 04.04.12 100 USD США - 798.7900 (на 3 квітня - 798.7900) 100 EUR - 1063.5889 (на 3 квітня - 1063.9084) 10 RUR - 2.7268 (на 3 квітня - 2.7218)

Офіційний курс НБУ на 04.04.12 100 USD США - 798.7900 (на 3 квітня - 798.7900) 100 EUR - 1063.5889 (на 3 квітня - 1063.9084) 10 RUR - 2.7268 (на 3 квітня - 2.7218) Облікові курси банківських металів на 04.04.12 за 10 тройськихунцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 133777.36 (на 3 квітня - 132918.66) 961 XAG 10 Срібло - 2633.61 (на 3 квітня - 2589.68) 962 XPT 10 Платина - 132439.38 (на 3 квітня - 130682.04) 964 XPD 10 Паладій - 52640.26 (на 3 квітня - 52400.62)

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