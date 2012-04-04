Президент Вірменії: Митний союз не має для нас сенсу

Митний союз не має сенсу для Вірменії. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Тигран Саркисян в інтерв'ю російському «Комерсанту» у відповідь на запитання, чи готова Вірменія стати повноправним членом ЄврАзЕС, приєднатися до Митного союзу або навіть увійти до Єдиного економічного простору.

Після переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим прем'єр Вірменії Т.Саркисян сказав, що Вірменія не прагне до Митного союзу РФ, Казахстану і Білорусі, але готова обговорювати питання про будівництво на своїй території російської станції радіолокації як альтернатива Габалінської РЛС.

За словами Т.Саркисяна, «ми для себе бар'єрів з погляду інтеграційних процесів і в рамках ЄврАзЕС, і в рамках СНД не бачимо. Ми життєво зацікавлені в тому, щоб ці процеси поглиблювалися і посилювалися. Але у світовій практиці немає такого прикладу, щоб країна, не маючи кордону, ставала членом Митного союзу. Це було б безглуздим. Значення Митного союзу у тому, що обмін товарами здійснюється без митного огляду. У нашому випадку це неможливо, тому що ми маємо проходити через територію сусідньої держави і двічі проходити розмитнення. Це робить безглуздою всю процедуру полегшення розмитнення для господарюючих суб'єктів. Натомість ми одержали б тільки проблеми, пов'язані з підвищенням митного збору і податків. Російські колеги з розумінням ставляться до такої ситуації. Ми шукаємо форми співпраці без Митного союзу. Мабуть, варто подумати про якусь нову платформу або особливий статус для Вірменії».

На думку Президента Вірменії, «якщо канони Митного союзу обов'язкові для його учасників, то для країн-партнерів мають бути окремо прописані особливі канони поведінки. Це, мабуть, має бути щось нове. Митний союз не надає нам таких інструментів, які були б вигідними для господарюючих суб'єктів. А тоді він стає безглуздим».

Коментуючи те, що днями було оголошено про початок переговорів зі створення зони вільної торгівлі між Вірменією і Євросоюзом, і у відповідь на запитання «Як це позначиться на участі Вірменії у створенні зони вільної торгівлі в рамках СНД?», Т.Саркисян сказав: «Для нас дуже важливим є освоєння нових економічних територій. Наші геополітичні умови такі, що ми маємо розширювати наш економічний простір. Це одна з умов дієздатності нашої економіки. Ми зацікавлені у співпраці в рамках СНД, але хочемо, щоб і європейський ринок був відкритим для нас. Для цього ми маємо запроваджувати певні стандарти, відповідні європейським вимогам. Це перш за все стандарти, пов'язані з безпекою харчових продуктів. На те, щоб ці стандарти запрацювали, були запроваджені і реалізовувалися, піде близько трьох років. І тоді для нас відкриється новий великий ринок».

При цьому Президент Вірменії не погодився з думкою, що програма ЄС "Східне партнерство", членом якої є і Вірменія, направлена на ослаблення впливу РФ на пострадянському просторі: «Я не згодний з тим, що програма направлена на ослаблення позицій РФ. Ми співробітничаємо і з НАТО, і з ЄС. Ці процеси не направлені проти третьої сторони. Точно так само, як і наші стратегічні відносини з РФ не направлені проти ЄС. Про всі наші програми співпраці — будь то з ЄС, НАТО, США, Іраном, Китаєм або Грузією — наш стратегічний партнер Росія в курсі. Вона з розумінням ставиться до цього. У нас немає великого вибору для розвитку партнерських відносин, враховуючи нашу геополітичну ситуацію і проблеми з сусідами».

У відповідь на запитання «Якщо Росія і Азербайджан не домовляться про умови оренди Габалінської РЛС, чи дасть Вірменія добро на будівництво подібної станції на своїй території?» Т.Саркисян сказав: «Чому б ні?.. Якщо наша територія представляє такий інтерес, ми готові обговорювати це питання».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖУкраїна та Митний союз створили робочу групу для усунення бар'єрів у торгівлі