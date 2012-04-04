Часткова дія Угоди про асоціацію з ЄС неможлива без її підписання - Тейшейра

Вести мову про часткове набуття чинності певних частин Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом можна буде лише після підписання цієї угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час медіа-клубу заявив посол, голова Представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра.

За його словами, перед тим, як Угода про асоціацію буде ратифікована, вона має бути підписана. «Поки вона не підписана. І це стосується тимчасового набуття чинності певних частин цієї угоди. Без підписання не може відбутися ратифікації», - додав він. При цьому Ж.Тейшейра зауважив, що перед цим має бути ухвалене політичне рішення країнами Євросоюзу і дана згода на підписання цього документу. «І лише після цього може йтися про подальшу ратифікацію, включаючи тимчасове набуття чинності певних частин цієї угоди, які до того ж мають пройти оцінку з правової точки зору, особливо з точки зору Лісабонської угоди», - додав Ж.Тейшейра.

Посол додав, що технічна частина роботи над Угодою про асоціацію була практично завершена, однак залишається ще додаткова технічна робота щодо всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Ж.Тейшейра припустив, що ця робота може зайняти декілька місяців.

В той же час він додав, що все залежатиме від рішення, яке приймуть країни ЄС, і наскільки воно буде одностайним. «Однак, якщо нинішня ситуація в Україні буде продовжуватися, то у країнах Євросоюзу і Європарламенті є багато лідерів, у яких вже сьогодні виникає стурбованість щодо продовження цього процесу», - сказав глава Представництва Євросоюзу в Україні.

Як повідомляв УНІАН,Україна та ЄС 30 березня 2012 року парафували Угоду про асоціацію, остаточні положення якої вдалося узгодити наприкінці минулого року після майже 5 років переговорів.

Угода про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі, може набути чинності лише після підписання та ратифікації парламентами усіх держав Євросоюзу, Верховною Радою України та Європейським парламентом.

Водночас, у Міністерстві закордонних справ України вважають, що частина Угоди про асоціацію з ЄС може бути застосована ще до ратифікації всього документа.

Як повідомив на прес-конференції 2 квітня заступник міністра закордонних справ України Павло Клімкін, «дійсно, після підписання угоди ми можемо тимчасово застосувати цю угоду до моменту ратифікації, оскільки ратифікація національними парламентами є дуже тривалим процесом, який може продовжуватися декілька років».

Він зазначив, що після підписання угоди буде прийнято рішення, яка саме частина угоди буде тимчасово застосовуватися.

«Я можу уявити собі, що це буде і зона вільної торгівлі, і, можливо, інша частина угоди, оскільки дуже багато зобов’язань, які бере на себе як Україна, так і ЄС, мають бути здійснені для того, щоб угода успішно працювала», - сказав П.Клімкін, додавши, що необхідно створити передумови, які полягають в необхідності забезпечення ефективного процесу гармонізації українського законодавства до законодавства ЄС, що є умовою вільного доступу України до ринку ЄС.

Однак він зазначив, що питання про можливість тимчасового застосування частини угоди необхідно адресувати ЄС.

Він нагадав, що до вступу в силу Лісабонського договору ЄС мав можливість тимчасово застосовувати частину угоди, яка стосувалася компетентності ЄС як співдружності, тобто частину стосовно зони вільної торгівлі.

«Наразі, після Лісабонського договору, ЄС може прийняти таке рішення і приймає його Рада ЄС стосовно тимчасової імплементації інших частин угоди. Яке рішення буде прийнято Радою ЄС – це питання до Європейського Союзу», - сказав П.Клімкін.

Він також зазначив, що формально угода набирає чинності тільки після ратифікації її всіма національними парламентами країн ЄС. За його словами, практика свідчить про те, що набрання чинності угодою може тривати декілька років.

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