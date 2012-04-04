ЄС не бачить готовності України прискорити завершення роботи щодо асоціації - Тейшейра

Європейський Союз наразі не бачить готовності України вирішувати ті проблемні питання, які перешкоджають прискоренню завершенню роботи щодо асоціації між Україною та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час медіа-клубу заявив посол, голова Представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра.

«ЄС не бачить, щоб ті питання, які викликають стурбованість, якимось чином бралися до уваги або вирішувалися», - сказав він.

Ж.Тейшейра привітав завершення технічного процесу з парафування угоди про асоціацію. «Це стало результатом тривалого процесу. Це є позитивним результатом… Однак, на жаль, ще не час відкорковувати шампанське», - сказав він. За словами Ж.Тейшейри, події останніх двох років створюють складнощі для переходу до наступних етапів щодо цієї угоди. Зокрема, мова йде про погіршення відношення в Україні до європейських цінностей. «Я знаю, що деяким людям не подобається, коли я говорю про внутрішню ситуацію в Україні. Але коли йдеться про євроінтеграцію, то це стосується і внутрішньої ситуації у тій країні, яка проводить цей процес», - сказав він.

Посол наголосив, що стурбованість Європейського Союзу викликає вибіркове застосування правосуддя проти колишніх членів уряду – Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. «Ці справи вважаються головними перешкодами на шляху до процесу асоціації України з Європейським Союзом і це найбільш видимі події, які відбулись впродовж останнього часу», - додав посол.

Глава Представництва ЄС в Україні також зауважив, що стурбованість ЄС викликає зменшення в Україні плюралізму, спосіб зміни Конституції України, зростання рівня корупції, спосіб проведення місцевих виборів. «Всі ці питання мають бути поставлені в глобальний контекст того, яким чином Європейський Союз бачить сьогоднішню ситуацію в Україні», - додав він.

Посол наголосив, що Україна мала дуже багато можливостей на найвищому політичному рівні вирішити ці проблеми, однак наразі Європейський Союз не бачить конкретних кроків із врегулювання цих питань.

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