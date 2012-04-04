Євро-2012 в Україні відбудеться на гідному рівні, переконаний Янукович

Президент України Віктор Янукович переконаний, що Україна прийме Чемпіонат Європи з футболу на гідному рівні.

Про це він сказав у ході спілкування з французькими журналістами, які приїхали до України для ознайомлення з нашою підготовкою до Євро-2012, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Організатори Євро-2012, міжнародні організації, УЄФА, всі виконавці з боку України зробили все для того, щоб ці змагання відбулись. У нас немає ніяких сумнівів, що так і буде», - наголосив В.Янукович. Він назвав проведення Євро-2012 для України водночас і великою честю, і серйозним іспитом на нашу відповідальність і надійність як партнерів.

Президент також нагадав, що гідна підготовка до Чемпіонату потребує не лише фінансових вкладень, а й дотримання певних стандартів. «Україна до цього готова», - наголосив він. У цьому контексті Президент зауважив, що вартість усіх робіт із підготовки до Євро-2012 становить близько 35 млрд грн.

В.Янукович водночас наголосив, що вся побудована до Євро-2012 інфраструктура слугуватиме також майбутнім поколінням.

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