ТОП-10 (4 квітня)

Азаров у Баку заявив, що Україна зацікавлена у проекті "Транскаспійський газопровід"

Експорт електроенергії до Словаччини, Угорщини, Румунії та Польщі буде за гуртовою ціною

Україна і Росія визначили координати першого прикордонного стовпа на кордоні

Часткова дія Угоди про асоціацію з ЄС неможлива без її підписання - Тейшейра

ЄС не бачить готовності України прискорити завершення роботи щодо асоціації - Тейшейра

Євро-2012 в Україні відбудеться на гідному рівні, переконаний Янукович

Українська економіка уникне кризи, але треба відновити співпрацю з МВФ – Стросс-Кан

Україна за розрахунками Shell зможе до 2030 року відмовитися від імпорту газу – Грищенко

Більше тисячі українців подали заявки на легалізацію у Польщі

Cуд скасував рішення про забудову Пейзажної алеї

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Азаров у Баку заявив, що Україна зацікавлена у проекті "Транскаспійський газопровід"

Баку. Україна зацікавлена в реалізації проекту Транскаспійського газопроводу, заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Баку повідомив прес-секретар прем'єр-міністра України Віталій Лук’яненко.

Він також повідомив, що М.Азаров відзначив можливість участі України в цьому проекті у разі досягнення відповідних домовленостей з іншими учасниками.

Довідка УНІАН. Проект будівництва Транскаспійського газопроводу передбачає прокладення газопроводу дном Каспійського моря з Туркменістану до Азербайджану, а надалі може бути підключений до інших газопроводів у регіоні.

Проти будівництва Транскаспійського газопроводу виступають Росія та Іран, посилаючись на неврегульованість правового статусу Каспію і великий екологічний ризик.

Наприкінці лютого 2012 року міністр промисловості і енергетики Азербайджану Натік Алієв повідомив, що Азербайджан і Туркменістан готують дві угоди щодо реалізації проекту будівництва Транскаспійського газопроводу (ТКГ), які можуть бути підписані за участі Єврокомісії.

"Готується тристоронній політичний документ про підтримку Південного газового коридору, який підпишуть президенти Азербайджану, Туркменістану і голова Європейської комісії Баррозу, а також міжурядова угода Азербайджану і Туркменістану про будівництво Транскаспійського газопроводу, яку також може завізувати і підписати голова Єврокомісії", - сказав Н.Алієв.

За його словами, ці документи можуть бути готові у поточному році.

Азербайджанський міністр також додав, що відсутність правового статусу Каспію не є перешкодою для проекту: "Цей проект буде реалізований двома державами усередині своїх національних секторів на Каспії", - сказав Н.Алієв.

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Експорт електроенергії до Словаччини, Угорщини, Румунії та Польщі буде за гуртовою ціною

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням дозволив експортувати електроенергію до Словаччини, Угорщини, Румунії та Польщі за оптовою ринковою ціною (ОРЦ) без урахування обсягів дотацій для компенсації витрат, пов'язаних із поставками електроенергії за регульованим тарифом (так звані «дотаційні сертифікати»).

Відповідне розпорядження Кабміну (№163-р від 28 березня ц.р.) опубліковано сьогодні в газеті «Урядовий кур'єр».

Згідно з документом, Кабмін також доручив державному підприємству (ДП) «Енергоринок» (м. Київ) забезпечити укладення з постачальниками електроенергії договорів купівлі-продажу на Оптовому ринку електроенергії України для її подальшого експорту до цих країн.

Нагадаємо, Україна з червня 2009 року дозволила здійснювати експортні поставки власної електроенергії за ОРЦ, без урахування дотаційних сертифікатів, до Білорусі, з серпня – до Молдови.

Наразі Україна експортує електроенергію до Угорщини, Словаччини та Румунії.

Раніше електроенергія для експорту в цих напрямках отримувалася на внутрішньому ринку за повною ОРЦ, що враховує «дотаційні сертифікати». За допомогою їх, оптовий ринок компенсує енергопостачальним компаніям збитки, що виникають при поставках електроенергії пільговим категоріям споживачів усередині країни.

Дотаційні сертифікати - вид компенсації постачальникам електричної енергії, які працюють за регульованим тарифом, збитків від поставок електроенергії окремим категоріям споживачів, переважно населенню. Кожен постачальник за регульованим тарифом захищає в Національній комісії регулювання електроенергетики обсяг дотаційних сертифікатів, виходячи зі структури своїх споживачів.

У 2011 році Україна збільшила експорт електроенергії до Угорщини, Словаччини та Румунії в 2,6 раза - до 3,1 млрд кВт/год., порівняно з 2010 роком. У січні-лютому 2012 року експортні поставки у цих напрямках зросли на 59,2% - до 699,7 млн. кВт/год.

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Україна і Росія визначили координати першого прикордонного стовпа на кордоні

Спільна українсько-російська демаркаційна комісія визначила координати першого прикордонного стовпа між Україною та Росією, який буде встановлено на території Синьківської сільради Чернігівської області, де сходяться лінії українського, російського та білоруського кордонів.

Про це повідомляє Державне агентство земельних ресурсів України.

За інформацією агентства, це місце було чітко визначено під час виїзного засідання робочої групи по демаркації державного кордону між Україною та Російською Федерацією. В засіданні взяли участь заступник голови Держземагентства України Микола Калюжний та начальник Головного управління Держкомзему у Чернігівській області В’ячеслав Швед.

На сьогодні за рахунок коштів Державного бюджету укладено договори з Чернігівським інститутом землеустрою на виконання робіт по демаркації державного кордону між Україною та Російською Федерацією. У минулому році на ці роботи було виділено 470 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, в грудні минулого року делегації України і Росії затвердили план робіт з демаркації кордону на 2012 рік. У МЗС РФ розраховують, що практична демаркаційна робота на місцевості на українсько-російському кордоні розпочнеться навесні-влітку 2012 року.

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Часткова дія Угоди про асоціацію з ЄС неможлива без її підписання - Тейшейра

Вести мову про часткове набуття чинності певних частин Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом можна буде лише після підписання цієї угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час медіа-клубу заявив посол, голова Представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра.

За його словами, перед тим, як Угода про асоціацію буде ратифікована, вона має бути підписана. «Поки вона не підписана. І це стосується тимчасового набуття чинності певних частин цієї угоди. Без підписання не може відбутися ратифікації», - додав він. При цьому Ж.Тейшейра зауважив, що перед цим має бути ухвалене політичне рішення країнами Євросоюзу і дана згода на підписання цього документу. «І лише після цього може йтися про подальшу ратифікацію, включаючи тимчасове набуття чинності певних частин цієї угоди, які до того ж мають пройти оцінку з правової точки зору, особливо з точки зору Лісабонської угоди», - додав Ж.Тейшейра.

Посол додав, що технічна частина роботи над Угодою про асоціацію була практично завершена, однак залишається ще додаткова технічна робота щодо всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Ж.Тейшейра припустив, що ця робота може зайняти декілька місяців.

В той же час він додав, що все залежатиме від рішення, яке приймуть країни ЄС, і наскільки воно буде одностайним. «Однак, якщо нинішня ситуація в Україні буде продовжуватися, то у країнах Євросоюзу і Європарламенті є багато лідерів, у яких вже сьогодні виникає стурбованість щодо продовження цього процесу», - сказав глава Представництва Євросоюзу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС 30 березня 2012 року парафували Угоду про асоціацію, остаточні положення якої вдалося узгодити наприкінці минулого року після майже 5 років переговорів.

Угода про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі, може набути чинності лише після підписання та ратифікації парламентами усіх держав Євросоюзу, Верховною Радою України та Європейським парламентом.

Водночас, у Міністерстві закордонних справ України вважають, що частина Угоди про асоціацію з ЄС може бути застосована ще до ратифікації всього документа.

Як повідомив на прес-конференції 2 квітня заступник міністра закордонних справ України Павло Клімкін, «дійсно, після підписання угоди ми можемо тимчасово застосувати цю угоду до моменту ратифікації, оскільки ратифікація національними парламентами є дуже тривалим процесом, який може продовжуватися декілька років».

Він зазначив, що після підписання угоди буде прийнято рішення, яка саме частина угоди буде тимчасово застосовуватися.

«Я можу уявити собі, що це буде і зона вільної торгівлі, і, можливо, інша частина угоди, оскільки дуже багато зобов’язань, які бере на себе як Україна, так і ЄС, мають бути здійснені для того, щоб угода успішно працювала», - сказав П.Клімкін, додавши, що необхідно створити передумови, які полягають в необхідності забезпечення ефективного процесу гармонізації українського законодавства до законодавства ЄС, що є умовою вільного доступу України до ринку ЄС.

Однак він зазначив, що питання про можливість тимчасового застосування частини угоди необхідно адресувати ЄС.

Він нагадав, що до вступу в силу Лісабонського договору ЄС мав можливість тимчасово застосовувати частину угоди, яка стосувалася компетентності ЄС як співдружності, тобто частину стосовно зони вільної торгівлі.

«Наразі, після Лісабонського договору, ЄС може прийняти таке рішення і приймає його Рада ЄС стосовно тимчасової імплементації інших частин угоди. Яке рішення буде прийнято Радою ЄС – це питання до Європейського Союзу», - сказав П.Клімкін.

Він також зазначив, що формально угода набирає чинності тільки після ратифікації її всіма національними парламентами країн ЄС. За його словами, практика свідчить про те, що набрання чинності угодою може тривати декілька років.

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ЄС не бачить готовності України прискорити завершення роботи щодо асоціації - Тейшейра

Європейський Союз наразі не бачить готовності України вирішувати ті проблемні питання, які перешкоджають прискоренню завершенню роботи щодо асоціації між Україною та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час медіа-клубу заявив посол, голова Представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра.

«ЄС не бачить, щоб ті питання, які викликають стурбованість, якимось чином бралися до уваги або вирішувалися», - сказав він.

Ж.Тейшейра привітав завершення технічного процесу з парафування угоди про асоціацію. «Це стало результатом тривалого процесу. Це є позитивним результатом… Однак, на жаль, ще не час відкорковувати шампанське», - сказав він. За словами Ж.Тейшейри, події останніх двох років створюють складнощі для переходу до наступних етапів щодо цієї угоди. Зокрема, мова йде про погіршення відношення в Україні до європейських цінностей. «Я знаю, що деяким людям не подобається, коли я говорю про внутрішню ситуацію в Україні. Але коли йдеться про євроінтеграцію, то це стосується і внутрішньої ситуації у тій країні, яка проводить цей процес», - сказав він.

Посол наголосив, що стурбованість Європейського Союзу викликає вибіркове застосування правосуддя проти колишніх членів уряду – Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. «Ці справи вважаються головними перешкодами на шляху до процесу асоціації України з Європейським Союзом і це найбільш видимі події, які відбулись впродовж останнього часу», - додав посол.

Глава Представництва ЄС в Україні також зауважив, що стурбованість ЄС викликає зменшення в Україні плюралізму, спосіб зміни Конституції України, зростання рівня корупції, спосіб проведення місцевих виборів. «Всі ці питання мають бути поставлені в глобальний контекст того, яким чином Європейський Союз бачить сьогоднішню ситуацію в Україні», - додав він.

Посол наголосив, що Україна мала дуже багато можливостей на найвищому політичному рівні вирішити ці проблеми, однак наразі Європейський Союз не бачить конкретних кроків із врегулювання цих питань.

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Євро-2012 в Україні відбудеться на гідному рівні, переконаний Янукович

Президент України Віктор Янукович переконаний, що Україна прийме Чемпіонат Європи з футболу на гідному рівні.

Про це він сказав у ході спілкування з французькими журналістами, які приїхали до України для ознайомлення з нашою підготовкою до Євро-2012, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Організатори Євро-2012, міжнародні організації, УЄФА, всі виконавці з боку України зробили все для того, щоб ці змагання відбулись. У нас немає ніяких сумнівів, що так і буде», - наголосив В.Янукович. Він назвав проведення Євро-2012 для України водночас і великою честю, і серйозним іспитом на нашу відповідальність і надійність як партнерів.

Президент також нагадав, що гідна підготовка до Чемпіонату потребує не лише фінансових вкладень, а й дотримання певних стандартів. «Україна до цього готова», - наголосив він. У цьому контексті Президент зауважив, що вартість усіх робіт із підготовки до Євро-2012 становить близько 35 млрд грн.

В.Янукович водночас наголосив, що вся побудована до Євро-2012 інфраструктура слугуватиме також майбутнім поколінням.

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Українська економіка уникне кризи, але треба відновити співпрацю з МВФ – Стросс-Кан

Українській економіці вдасться уникнути кризових явищ найближчим часом, проте Україні необхідно відновити співпрацю з МВФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в Києві на зустрічі зі студентами, організованій Фондом Віктора Пінчука, колишній глава МВФ Домінік Стросс-Кан.

«Найближчими місяцями не існує загрози (для української економіки – УНІАН), проте необхідно повернутися на шлях, який ви обрали раніше», - відзначив він.

За його словами, Україною було дуже багато зроблено на шляху своєї співпраці з МВФ, проте, «іноді рух здійснюється в протилежному напрямі».

Д.Стросс-Кан висловив розуміння того, що сьогодні українському уряду напередодні виборів необхідно розв’язувати низку соціальних проблем, зокрема цін на енергоносії, проте, за його словами, співпраця з МВФ має залишатися пріоритетною для України.

Д.Стросс-Кан також закликав до проведення в Україні економічних реформ.

«Період виборів - не кращий період для проведення реформ, але це необхідне зробити у будь-якому разі», - відзначив він. Колишній глава МВФ також відзначив, що українці мають відновити довіру до своєї країни.

Д.Стросс-Кан також відзначив, що одним із значущих плюсів України є її географічне розташування, зокрема, по її території проходить ряд шляхів з транспортування енергоносіїв.

Д.Стросс-Кан також відзначив, що Україна в своєму розвитку має орієнтуватися на країни Євросоюзу, прагнути працювати відповідно до загальноприйнятих у світі правил, «ставати на певні рейки».

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Україна за розрахунками Shell зможе до 2030 року відмовитися від імпорту газу – Грищенко

За розрахунками компанії Shell, Україна до 2030 року зможе повністю відмовитися від імпорту природного газу.

Про це міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.

«Мав зустріч у Shell. Цей енергогігант вже цього року планує почати експериментальне буріння на родовищі нетрадиційного газу в Харківській області... За розрахунками Shell, до 2030 року Україна може повністю відмовитися від імпорту газу», - написав К.Грищенко.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2011 році збільшила обсяги імпорту природного газу на 49,5%, порівняно з 2010 роком, до 14,5 млрд дол.

НАК «Нафтогаз України» в 2012 р. планує скоротити обсяги закупівлі російського газу з передбачених контрактом 52 млрд кубометрів до 27 млрд кубометрів.

Компанія Shell у 2012 році планує приступити до буріння свердловини «Біляївська-400» на Павлівсько-Світловській ліцензійній ділянці надр у Харківській області.

Довідка УНІАН. Компанія Shell – один зі світових лідерів у енергетичній та нафтохімічній галузі. Сьогодні компанія працює в більш ніж 90 країнах світу, загальна кількість співробітників перевищує 100 тис осіб.

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Більше тисячі українців подали заявки на легалізацію у Польщі

Громадяни України за перші три місяці акції з легалізації статусу іноземцями-нелегалами – так званої аболіції - подали близько 1150 заявок на отримання офіційного дозволу на перебування у Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського Міністерства внутрішніх справ, українці посіли друге місце за кількістю поданих заявок після громадян В’єтнаму - 1,5 тисячі таких прохань.

За даними польського МВС, заявки на легалізацію також подавали громадяни Пакистану, Вірменії, Китаю, Індії, Єгипту, Росії, Білорусії та Грузії - від 500 до 50 заявок.

Майже 80% усіх заявок іноземців-нелегалів зареєстровано у столичному Мазовецькому воєводстві.

За даними МВС, 1300 іноземців вже отримали 2-річні дозволи на легальне перебування у Польщі.

Польська влада відмовилася надати такий дозвіл близько 80 іноземцям, які не виконали базових формальних умов, необхідних для його отримання.

Прес-служба відзначила, що кількість заявок на легалізацію в рамках чинної "аболіційної акції", яка триватиме до 2 липня 2012 року, перевищило попередні, які Польща проводила напередодні вступу до Євросоюзу у 2003 та перед приєднанням до Шенгенської зони у 2007 році.

Як повідомляв УНІАН, акцію за легалізацію нелегальних мігрантів у Польщі ініціювали у 2010 році громадянки України, які спільно з представниками польських громадських організацій написали відповідне звернення до представників польської влади.

У рамках попередніх легалізаційних акцій свій статус у Польщі легалізувало менше 4 тисяч людей, що експерти пояснили дуже жорсткими умовами отримання дозволу на легальне перебування передбаченими тодішніми умовами.

МВС Польщі оцінює кількість нелегалів в близько 50 тисяч, зауважуючи, що більша частина з них не українці, а громадяни інших держав, яким складніше отримати польську візу: у першу чергу, вірмени та в’єтнамці.

У 38-мільйонній Польщі на початок цього року право легального перебування мали близько 100 тисяч іноземців, третина з яких - громадяни України.

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Cуд скасував рішення про забудову Пейзажної алеї

Окружний адміністративний суд Києва 4 квітня визнав недійсним і скасував рішення Київради від 15 липня 2004 року про надання Міністерству закордонних справ України земельної ділянки для будівництва та експлуатації житлового будинку на перетині провулку Десятинного та Пейзажної алеї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов на відкритті засідання президії Громадської ради Києва.

О.Попов підкреслив, що це гарний приклад, який є результатом ефективної роботи громадськості та міської влади щодо захисту інтересів киян.

«Я думаю, ми будемо ще причетні до розвитку цієї території як заповідної зони. Завтра Київрада буде розглядати проект рішення, який ми підготували, щодо надання заповідного статусу вказаній території», - сказав О.Попов, звертаючись до членів президії Громадської ради.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Вищий адміністративний суд України скасував рішення Апеляційного адмінсуду про заборону будівництва на Пейзажній алеї.

Таким чином, на місці скверу і дитячого майданчику на Пейзажній алеї було дозволено будівництво багатоповерхового будинку на замовлення МЗС.

Територія Пейзажної алеї входить у буферну зону об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софії Київської.

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УНІАН