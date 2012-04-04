Анонс на 5 квітня

* Презентація нового літака Boeing 737-800 NG авіакомпанії "АероСвіт" (першого в Україні повітряного судна, обладнаного принципово новим салоном Boeing Sky Interior), а також презентація оновленої концепції раціонів харчування на рейсах "АероСвіт" і прес-конференція авіакомпанії.

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Відбудеться брифінг заступника міського голови - секретаря Київради Галини Гереги.

* Відбудеться пленарне засідання IX сесії Київради VI скликання.

* Відбудеться дводенне засідання Міжурядової ради з питань агропромислового комплексу СНД. Учасники: міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк, керівники профільних міністерств країн-членів СНД (РФ, Республіка Білорусь, Азербайджанська Республіка, Республіка Казахстан, Республіка Молдова, Республіка Вірменія, Киргизька Республіка, Республіка Таджикистан). Будуть обговорені питання про підсумки роботи агропромислових комплексів держав-учасниць СНД у 2011 році, напрямки та перспективи забезпечення продовольчої безпеки країни, аспекти функціонування аграрних ринків країн, а також розвиток окремих галузей. Під час засідання Ради дозволена тільки протокольна відео-та фото зйомка (7 хвилин на початку засідання).

* Круглий стіл на тему: "Захист інтелектуальної власності й торгових марок напередодні ЄВРО-2012. Досвід України та Польщі". Організатор: ЮРЛІГА спільно з компанією «ЛІГА: ЗАКОН». Учасники: Володимир Дмитришин, заст.голови Держслужби інтелектуальної власності України; радник ЮБ "Єгоров, Пугинский, Афанасьєв і Партнери"; президент Асоціації адвокатів України; радник ПГ "Павленко і Побережнюк"; генеральний директор ПрАТ "НАШЕ РАДІО"; юрист Телеканалу 1+1 та ін.

* Міжнародний Фонд Блейзера проведе Круглий стіл: «Економіка України напередодні парламентських виборів». До участі запрошені: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Валерій Геєць, директор інституту економіки та прогнозування НАН України; Василь Юрчишин, директор економічних програм, Центр Разумкова; Валерій Гладкий, ген. директор аналітичного центру «Бюро економічних і соціальних технологій» (БЕСТ); Володимир Фесенко, директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента».

* Відбудеться круглий стіл на тему: «Початок будівельного сезону: проблеми і перспективи галузі». Організатор: портал 3Doma.ua. Учасники: Олександр Непомнящий, директор департаменту держпрограм і розвитку житлового будівництва Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ; Лев Парцхаладзе, голова ради директорів Конфедерації будівельників України; Сергій Грабар, виконавчий директор Конфедерації будівельників України; Іван Салій, голова наглядової ради Асоціації виробників будівельних матеріалів; Петро Лопатьєв, виконавчий директор асоціації «Укрцемент»; Віталій Грусевич, директор проектів девелоперської компанії "НЕСТ" та інші.

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