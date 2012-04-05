РНБО розробляє заходи із кардинального підвищення ефективності боротьби з корупцією

Під егідою Ради національної безпеки і оборони України триває системне напрацювання пропозицій щодо кардинального підвищення ефективності боротьби з корупцією в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це заявив секретар РНБО України Андрій Клюєв, коментуючи рішення Групи держав проти корупції (GRECO) за підсумками 54-го пленарного засідання, в якому позитивно оцінюється посилення ролі Національного антикорупційного комітету.

А.Клюєв повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання Комітету, на розгляд якого Президент України Віктор Янукович винесе ряд таких пропозицій.

Україна дуже уважно прислухається до рекомендацій міжнародних експертів щодо заходів у боротьбі з корупцією, заявив А.Клюєв, який 16 березня указом Президента України був також призначений виконавчим секретарем Національного антикорупційного комітету.

Він заявив, що йдеться не лише про правильне форматування структур, відповідальних за розробку антикорупційної політики та координацію діяльності влади в цій сфері, а й реформу всіх органів, що беруть участь у боротьбі з корупцією. «Після прийняття нового Кримінального процесуального кодексу ми виходимо на реформу органів кримінальної юстиції і всієї правоохоронної системи», - сказав секретар РНБО.

У той же час, за його словами, створення самих структур і прийняття навіть найбільш якісних законів важливо, але недостатньо - необхідно системно працювати, домагаючись їх неухильного і ефективного виконання.

А.Клюєв підкреслив, що завдання Національного антикорупційного комітету - з'єднати законодавчу та організаційну складові боротьби з корупцією. «Хочу визнати, що роботи у всіх нас буде чимало, оскільки доведеться розгрібати завали, які накопичувалися роками», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи вірить він в успіх боротьби з корупцією, А.Клюєв відповів: «Той, хто не вірить в успіх, ніколи не доб'ється результату. Я завжди вірю в успіх, коли беруся за якусь конкретну справу. Вивчаю ситуацію, ставлю реальні цілі, намічаю шляхи їх досягнення. Це вже майже половина шляху до успіху. Решта – важка та наполеглива праця. У Сінгапуру та Гонконгу ж вийшло? Україна теж зобов'язана вірити у власний успіх. А він багато в чому можливий при кардинальному приборканні корупції. Адже корупція руйнує державу, є одним з головних гальм розвитку нашої країни», - сказав А.Клюєв.

Він підкреслив, що «наявність у керівництва країни політичної волі для нещадної боротьби з корупцією дозволяє розраховувати на успіх в осяжній перспективі».

У рішенні GRECO зазначається, що склад членів українського Національного антикорупційного комітету показує, що в ньому представлені необхідні державні інститути - органи виконавчої законодавчої та судової влади, а також правоохоронні органи. У зазначеному Комітеті певною мірою представлено і громадянське суспільство. Крім того, в GRECO відзначають, що Комітет не тільки ухвалює рішення щодо антикорупційних стратегій і планів, але також проводить моніторинг їх впровадження.

У ході засідання GRECO 19-24 березня відбувся розгляд і прийняття звіту України про виконання останніх антикорупційних рекомендацій GRECO. Міжнародна організація GRECO була створена Радою Європи з метою покращення можливостей країн-членів групи боротися з корупцією. Україна приєдналася до GRECO 1 січня 2006 року.