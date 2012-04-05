ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 5 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Яких заборон чекати Україні після візиту глави Росспоживнагляду» пише: візит до Києва керівника Росспоживнагляду, головного санлікаря Росії Геннадія Онищенка завершився скандалом. Українська сторона чекала, що гість визнає помилку, але цього не сталося. У Києві кажуть, що тепер на черзі пиво.

http://delo.ua/world/kakih-zapretov-zhdat-ukraine-posle-vizita-glavy-rospotrebnadzora-175901/

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Також «Діло» в публікації «Генпрокуратура розслідує махінації із зерном на 1,5 млрд гривень» пише: Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом завдання збитків державі посадовцями Міністерства аграрної політики, Аграрного фонду і одного з контрагентів останнього, з яким у березні 2011 року було укладено угоду на закупівлю зерна на суму 1,5 млрд гривень.

http://delo.ua/ukraine/genprokuratura-rassleduet-mahinacii-s-zernom-na-15-mlrd-griven-175897/

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«Діло» в публікації «Турчинов може повторити долю Луценка: проти нього порушили «квартирну» справу» пише: ветерани спецназу поскаржилися правоохоронцям на Олександра Турчинова. Начебто він, коли був главою СБУ, виділяв квартири прихильним до нього журналістам. Юрія Луценка засудили за виділення без черги квартири своєму водієві.

http://delo.ua/ukraine/turchinov-mozhet-povtorit-sudbu-lucenko-protiv-nego-otkryli-kv-175892/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Газ далекого плавання», в якому пише: Україна готова брати участь у будівництві Транскаспійського газопроводу, вклавши до 790 млн. євро у проект за умови включення до нього відгалуження до СПГ-терміналу в грузинському порту Кулеві, звідки газ можна буде поставляти до України морем. З урахуванням будівництва приймального терміналу в українському порту вартість проекту становитиме понад 1,6 млрд євро — такі кошти можна буде залучити, тільки якщо вдасться домовитися про закупівлю необхідного об'єму газу в Туркменії, відзначають експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/1908409

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Країна шукає трудові резерви», в якому пише: держава планує стимулювати зростання зайнятості. Робочі місця буде обіцяно лише декільком категоріям громадян, зокрема інвалідам, молоді і жінкам, які самостійно виховують дітей до 14 років. Працедавці, котрі працевлаштували їх, одержать пільгу при сплаті єдиного соціального внеску. Інших стимулів для підприємств створювати нові робочі місця наразі немає. Основними постраждали від нової реформи можуть стати потенційні безробітні – їм варто готуватися до зниження суми допомоги у зв’язку із безробіттям.

http://www.kommersant.ua/doc/1908651

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Бізнес відрахував до бюджету все» пише: за даними Державної казначейської служби, доходи держбюджету за січень-березень перевищили торішній показник на 16,2%, збільшившись із 66,426 млрд грн до 77,182 млрд грн. Така динаміка, щоправда, свідчить зовсім не про економічне зростання країни, а лише про пильність фіскальних органів.

http://state.eizvestia.com/full/biznes-otchislil-v-byudzhet-vse

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Трейдери сповільнили ходу», в якому пишуть: приплив нових клієнтів на український ринок інтернет-трейдинг сповільнюється. Біржовою торгівлею зараз займається майжа така ж кількість приватних осіб, яка торгувала і в кінці минулого року. У брокерських компаніях вважають, що для фізичних осіб стимулом до біржової торгівлі повинні стати нові інструменти, як, наприклад, ф'ючерс на золото або валютні пари.

http://finance.eizvestia.com/full/trejdery-zamedlili-hod

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Газета «Сьогодні» в публікації «Колектори сподіваються, що їм не заборонять вибивати борги» пише: новий законопроект передбачає заборону роботи з фізособами – колектори висловилися категорично проти нововведення.

http://www.segodnya.ua/news/14356788.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Яких делікатесів і випивки купили для Кабміну і АП на 9 мільйонів (список, ціни)» пише: Держуправління справами придбало 320 банок чорної ікри, 20 кг м'яса королівського краба і 40 кг живих лобстерів.

http://www.segodnya.ua/news/14356905.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Транзитний гамбіт «Газпрому»: даю кредити з надією на банкрутство» пише: розмови про причини зниження транзиту газу через ГТС - лише нюанси одного глобального процесу. Процесу доведення "Нафтогазу" до банкрутства з подальшою передачею основному кредиторові - "Газпрому" найцікавіших активів компанії...

http://economics.unian.net/ukr/detail/124282

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Путін пересадить підлеглих на вітчизняні машини» пише: вся автомобільна техніка, що купується за бюджетні гроші, повинна бути з Росії, Білорусі і Казахстану, розпорядився прем'єр Володимир Путін. Чиновникам доведеться відмовитися від нових Audi і Mercedes, перейшовши на BMW російського складання. Але для вищих осіб держави буде зроблено виняток.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1605863/reshenie_s_koles

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Також «Ведомости» у публікації «Бензин у Росії може подорожчати на 7-18%» пишуть: бензин у Росії найближчим часом може подорожчати на 7-18%, інакше виникне дефіцит пального, попередив гендиректор «Газпромнафти» Олександр Дюков. Чиновники впевнені, що передумов ні для першого, ні тим більше для другого немає.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1605862/benzinovaya_ottepel

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Видання «Известия» у публікації «Кудрін формує «мозковий центр» для Путіна» пише: створювана ним структура займеться консультуванням обраного президента Володимира Путіна з політичних і економічних питань і фактично стане конкурентом «Відкритому уряду» Дмитра Медведєва.

http://izvestia.ru/news/520913

(УНІАН)