Прокуратура перейшла до відкритих погроз Турчинову, заявляють у «Батьківщині»

У партії «Батьківщина» наголошують, що до «традиційної зливи сфабрикованих звинувачень» на адресу лідера партії, екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Генеральна прокуратура України додала прямі погрози її першому заступнику Олександру Турчинову.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві «Батьківщини» у відповідь на оголошення ГПУ про перевірку діяльності О.Турчинова на посаді голови СБУ, яку він очолював 7 років тому.

«Відразу після завершення прес-конференції О.Турчинова, на якій він викрив нові абсурдні звинувачення проти Ю.Тимошенко, сфальшовані Генпрокуратурою, посадовці ГПУ почали публічно погрожувати 1-му заступнику голови партії «Батьківщина» відкриттям кримінальної справи», - відзначили у партії.

«Пошуком компромату на О.Турчинова як голови СБУ займалися під час багатьох перевірок, ініційованих ще Президентом Віктором Ющенком. Але всі ці перевірки не дали замовникам потрібного результату», - наголосили у «Батьківщині».

«На нашу думку, журналісти заслуговують на квартири не менше, ніж депутати та чиновники. Але, на превеликий жаль, О.Турчинов не мав такої можливості, і квартири видавалися на законних підставах тільки працівникам СБУ», - йдеться в заяві.

«Тому погрози та звинувачення на адресу О.Турчинова – це чергова серія абсурду та політичних переслідувань, активізація яких пов’язана з початком парламентської виборчої кампанії та спробою влади зірвати єднання опозиційних сил», - заявляють в «Батьківщині».

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня в ГПУ заявили про проведення перевірки з приводу достовірності звинувачень на адресу першого заступника лідера партії «Батьківщина» О.Турчинова в незаконному виділенні квартир у період, коли він обіймав посаду голови СБУ.

«Правоохоронні органи проводять перевірку за заявою ветеранів спецназу про притягнення Турчинова до кримінальної відповідальності за підкуп журналістів», - сказав начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Андрій Курись.

«Заявники стверджують, що О.Турчинов, обіймаючи посаду глави СБУ, незаконно виділяв квартири догідливим журналістам», - додав він.