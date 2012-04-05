Президент України Віктор Янукович створив президентський кадровий резерв «Нова еліта нації».

Відповідний указ, розміщено на офіційному сайті глави держави.

В указі передбачені заходи зі створення механізму добору до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» найбільш обдарованих громадян України, залучення їх до впровадження реформ у сферах державного управління.

Указом затверджується положення про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» та положення про Комісію з питань Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації».

Відповідно до положення, Президентський кадровий резерв формується з метою добору та підготовки до роботи у сферах державного управління, що мають пріоритетне значення для досягнення цілей соціально-економічного розвитку, найбільш обдарованих громадян України.

Гранична чисельність Президентського кадрового резерву становить 500 осіб. Формування Президентського кадрового резерву здійснюється поетапно, шляхом зарахування протягом п'яти років до 100 осіб щороку. У разі виникнення у Президентському кадровому резерві вакансій кількість осіб для зарахування відповідно збільшується.

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які на день подання документів не досягли сорока років, відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу, а також вільно володіють державною мовою та однією з мов Європейського Союзу; мають повну вищу освіту відповідно до пріоритетних сфер державного управління; мають стаж роботи не менше десяти років (у тому числі не менше п'яти років стажу державної служби та/або служби в органах місцевого самоврядування, із них не менш як три роки на керівних посадах, чи не менше п'яти років стажу на керівних посадах у відповідних сферах соціально-економічного розвитку).

Цим же документом утворюється Комісія з питань Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації», керівником якої визначено главу Адміністрації Президента України Сергія Льовочкіна.

В.Янукович встановлює, що у 2012 році формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» здійснюється відповідно до Положення про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації», затвердженого цим Указом, у такі строки: квоти за відповідними пріоритетними сферами державного управління затверджуються до 1 травня; оголошення про проведення конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву оприлюднюється до 7 травня; прийом документів від осіб, які бажають узяти участь у конкурсі з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву, здійснюється з 10 травня до 25 червня; списки осіб, допущених до конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву, оприлюднюються до 27 червня; оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву проводиться з 5 по 25 липня; результати оцінювання передаються територіальним органам Національного агентства України з питань державної служби до 1 серпня; списки осіб, які отримали найкращі результати оцінювання і можуть бути рекомендовані для зарахування до Президентського кадрового резерву, складаються і оприлюднюються до 5 серпня; пакети документів осіб, які можуть бути рекомендовані для зарахування до Президентського кадрового резерву, у тому числі матеріали щодо їх оцінювання, передаються Національному агентству України з питань державної служби до 8 серпня; попереднє опрацювання документів осіб, які можуть бути рекомендовані для зарахування до Президентського кадрового резерву, формування та оприлюднення зведених списків осіб, рекомендованих для зарахування до Президентського кадрового резерву, здійснюється до 1 вересня; внесення Президентові України пропозицій щодо кандидатів до Президентського кадрового резерву здійснюється до 15 листопада.

Особи, зараховані до Президентського кадрового резерву у 2012 році, подають перший звіт про участь у запланованих заходах з професійного розвитку до 1 грудня 2013 року.