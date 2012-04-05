Литвин критикує те, як було парафовано угоду про Асоціацію між Україною та ЄС
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН критикує те, як було парафовано угоду про Асоціацію між Україною та ЄС.
В інтерв’ю журналістам він сказав, що це парафування відбулося «по-українськи».
«Ми говорили, голосили, раділи з приводу завершення опрацювання угоди про політичну асоціацію з ЄС і вийшли на парафування і парафували по-українськи», - підкреслив В.Литвин.
При цьому він підкреслив, що «для мене як громадянина України важко сприймається теза, що правильно зробили, коли парафували першу і останню сторінку, а всі інші будуть вичитувати». «В який бік, що вичитувати, виправляти помилки, розставляти коми, чи змінювати акценти?», - зазначив В.Литвин.
За його словами, відповідь зокрема і на це питання мав би дати уряд під час години запитань до уряду, яка проходитиме в п’ятницю під час пленарного тижня.
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