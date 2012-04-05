Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН критикує те, як було парафовано угоду про Асоціацію між Україною та ЄС.

В інтерв’ю журналістам він сказав, що це парафування відбулося «по-українськи».

«Ми говорили, голосили, раділи з приводу завершення опрацювання угоди про політичну асоціацію з ЄС і вийшли на парафування і парафували по-українськи», - підкреслив В.Литвин.

При цьому він підкреслив, що «для мене як громадянина України важко сприймається теза, що правильно зробили, коли парафували першу і останню сторінку, а всі інші будуть вичитувати». «В який бік, що вичитувати, виправляти помилки, розставляти коми, чи змінювати акценти?», - зазначив В.Литвин.

За його словами, відповідь зокрема і на це питання мав би дати уряд під час години запитань до уряду, яка проходитиме в п’ятницю під час пленарного тижня.

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