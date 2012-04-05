VI засідання Парламентської асамблеї Польщі та України відбудеться у Варшаві 23-25 квітня

Варшава. Шосте засідання Парламентської асамблеї Польщі та України заплановане на 23-25 квітня у Варшаві.

По це УНІАН повідомила прес-служба польського Сейму.

Прес-служба нагадала, що перше засідання парламентської польсько-української асамблеї відбулося у 2003 році в Києві.

«Завданням парламентської асамблея Польщі та України є зміцнення дружби та співпраці між обома державами, яке реалізується через розгляд важливих для держав питань та ухвалення спільних позицій щодо них», - відзначила прес-служба.

В останньому засіданні парламентської асамблеї, яка відбулася у лютому 2011 році у Києві взяло участь по 20 депутатів Сейму Польщі та Верховної Ради України.

У склад постійної делегації парламентів Сейму та Сенату Польщі входять 16 депутатів та 5 сенаторів.

Очолюють національні делегації парламентів Цезарій Грабарчик та Микола Томенко.

Прес-служба зауважила, що попередні засідання відбулися у 2003, 2005, 2006, 2007 та 2009 році.