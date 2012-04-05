Анонс на 6 квітня

* Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов огляне станцію метрополітену «Осокорки» і проведе робочу нараду з безпеки пасажирських перевезень в Київському метрополітені (вестибюль станції метро «Осокорки»).

* Відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

* Відбудеться засідання виїзної робочої групи Київської обласної державної адміністрації з вирішення конфлікту навколо фермера Миколи Маренича, який 5 квітня намагався вчинити акт самоспалення.

* Відбудеться круглий стіл з питань «Проблеми паркування та шляхи їх вирішення» за участю операторів паркування з регіонів України. Головною проблемою паркування є відсутність методів впливу на водіїв, які порушують Правила паркування транспортних засобів в частині несплати за паркування. Введення адміністративної відповідальності за порушення Правил паркування транспортних засобів дозволить зробити існуючу систему паркування економічно ефективною.

* Прем'єр-міністр Україна Микола Азаров проведе зустріч з громадськими організаціями та експертами в сфері зайнятості населення.

* В рамках Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк та голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Сівець візьмуть участь в посадці лісу в Київській області.

* 14-30 - В УНІАН відбудеться презентація нового проекту електронного ЗМІ - порталу Robinzon.TV, «фішкою» якого є online трансляція з місць подій за допомогою мобільних пристроїв. Ідея цього проекту полягає в тому, що будь-який користувач телефону з відеокамерою знаходиться в мережі WI-FI або 3G може бути, свого роду, позаштатним кореспондентом. Досить тільки завантажити в свій телефон мобільний додаток і зареєструватися на вищевказаному сайті. За допомогою яких мереж, в якій якості і в якому правовому полі, а так само всі подробиці про унікальність контенту для журналістського і режисерського телебачення розкажуть: керівник проекту, в минулому керівник і засновник першого недержавного ТБ і радіо в Східній Україні, депутат Харківської міськради, член Спілки журналістів України Ігор Піддубний і розробник порталу, заступник директора кампанії ID-Web Максим Рондін.(Вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050-405-49-00. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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