Завтра Генпрокуратура проситиме у суду винести вирок Іващенку

Завтра представники Генеральної прокуратури України, виступаючи в судових дебатах у справі колишнього т.в.о. міністра оборони України Валерія Іващенка, проситимуть Печерський районний суд Києва винести вирок.

Про це УНІАН повідомив адвокат В.Іващенка Борис Нечипоренко.

Він зауважив, що судове засідання розпочнеться об 11.00 з виступу представників державного обвинувачення.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.Іващенка було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.