ТОП-10 (5 квітня)

Україна в І кварталі скоротила транзит газу до країн Європи на 20%

«Нафтогаз» завершив 2011 рік з прибутком 9 млрд грн

Кабмін схвалив проект закону про «плаваючу» ставку акцизу на бензин

Уряд на сьогоднішньому засіданні розглянув питання зайнятості населення

Україна зайняла 75-те місце у світі за рівнем розвитку ІКТ

ФДМУ планує у травні розпочати приватизацію держпакетів міськ- і облгазів

До реєстру корупціонерів вже внесено майже 1,5 тис. осіб

Швидкого результату в газових переговорах після інавгурації Путіна не буде – російський експерт

Литвин критикує те, як було парафовано угоду про Асоціацію між Україною та ЄС

Азаров: доля білоруської м’ясо-молочної продукції вирішиться після її експертизи

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Україна в І кварталі скоротила транзит газу до країн Європи на 20%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, в січні-березні скоротила транзит природного газу до країн Європи на 20%, або на 5,847 млрд куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 23,339 млрд куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що в березні Україна скоротила транзит природного газу до країн Європи на 35%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 6,421 млрд куб. м.

Загальне транспортування газу газотранспортною системою України в січні-березні скоротилося на 11,4%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 45,658 млрд куб. м.

За словами головного інженера Об'єднаного диспетчерського управління ДК «Укртрансгаз» Вадима Фролова, скорочення обсягів транзиту в березні пов'язане з підвищенням температури в країнах-імпортерах природного газу.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Україна збільшила транзит природного газу до країн Європи на 5,9%, порівняно з 2010 роком, до 101,098 млрд куб. м. Загальне транспортування газу газотранспортною системою України в 2011 році збільшилося на 4,7%, порівняно з 2010 роком, до 156,953 млрд куб. м (у т.ч. для потреб України – 51,687 млрд куб. м).

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

Основною складовою газотранспортної системи ДК «Укртрансгаз» є мережа магістральних газопроводів і газопроводів-відведень, що є єдиним технологічним комплексом, який працює в безперервному робочому режимі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

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«Нафтогаз» завершив 2011 рік з прибутком 9 млрд грн

ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» завершило 2011 рік з чистим прибутком 9,147 млрд грн, тоді як за 2010 рік чистий збиток становив 24,2 млрд грн.

Про це сказано у повідомленні компанії, опублікованому на сайті Нацкоміссії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у 2011 році «Нафтогаз України» збільшив чистий дохід на 18,4% у порівнянні з 2010 роком – до 108,053 млрд грн., а також збільшив валовий дохід (виручку) від реалізації на 14,7% – до 122,949 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 2010 рік «Нафтогаз України» завершив з чистим збитком 24,2 млрд грн, тоді як за 2009 рік чистий прибуток компанії становив 1,258 млрд грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш ніж 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Кабмін схвалив проект закону про «плаваючу» ставку акцизу на бензин

Кабінет міністрів України схвалив проект закону про «плаваючу» ставку акцизу на бензин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Володимир Макуха.

«Це наше принципове рішення, і ми його прийняли», - сказав В.Макуха.

При цьому він зазначив, що цей законопроект ще доопрацьовується і найближчим часом буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив, що Кабмін розробляє законопроект про «плаваючу» ставку акцизу на нафтопродукти, а також обговорює питання про безподаткове ввезення 1 млн. тонн нафти для переробки на вітчизняних НПЗ. За словами прем'єра, ці заходи необхідні для підвищення рентабельності переробки нафти на вітчизняних НПЗ в умовах підвищення світових цін на нафту.

Довідка УНІАН. За останній рік акцизний збір на бензин було підвищено на 50%, або на 66 євро/тонну, що еквівалентно 65 коп./літр, і що відповідно стало могутнім стимулом зростання цін на бензин в 2011 р. На сьогодні частка податків у ціні бензинів у середньому становить 35%, дизпального - 22%.

Експерти прогнозують збільшення роздрібних цін на високооктановий бензин А-95 у березні до 11 грн./літр, а на дизельне пальне – до 10 грн./літр.

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Уряд на сьогоднішньому засіданні розглянув питання зайнятості населення

Уряд вважає одним із своїх стратегічних завдань реалізацію політики стимулювання зайнятості населення - Азаров

Уряд вважає одним із своїх стратегічних завдань реалізацію політики стимулювання зайнятості населення.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, прем’єр наголосив, що з 20 мільйонів працездатних громадян офіційно працюють лише 13 мільйонів, близько 5 млн. осіб перебуває поза легальним ринком праці. «Такі робітники абсолютно не захищені. Роботодавець щодо них не несе жодних соціальних зобов’язань і відповідальності частіше за все не несе. Кожна п’ята молода людина до 25 років не має роботи. Малі шанси на працевлаштування у тих кому за 50 років, з них теж кожен п’ятий не має роботи», - сказав М.Азаров.

Глава уряду підкреслив, що 40% випускників вишів влаштовуються на роботу не за отриманим фахом. М.Азаров наголосив, що шанси підвищити кваліфікацію має лише один з десяти штатних працівників. «І то в середньому раз на 11 років, тоді як в Європі раз на 5 років. Це дуже серйозні застарілі і системні деформації нашого ринку праці. Це означає, що між системою освіти, підготовки та перепідготовки кадрів, підвищення кваліфікації і потребами економіки існує величезний розрив. А також, що система недостатньо стимулює бізнес працевлаштовувати людей, сплачувати соціальні і пенсійні внески. А я хочу нагадати, що реальна економічна свобода це не тільки лояльність до бізнесу, якому держава зменшує податки, прибирає регуляторні обмеження, дозволяє використовувати робочу силу, підготовлену за рахунок бюджетних коштів, забезпечує цінову і курсову стабільність. Справжня економічна свобода це коли будь-які наймані працівники захищені, і можуть вільно конкурувати на ринку праці», - наголосив М.Азаров.

Він підкреслив, що Україні потрібна нова системна державна політика у сфері зайнятості населення. «Таким станом трудових ресурсів як сьогодні ми успішну економіку не збудуємо. Але ж наші люди талановиті і працелюбні, динамічні і добре освідченні. Саме нова політика зайнятості повинна дати їм шанси краще влаштуватись у житті. Влаштуватися, підкреслюю, вдома, а не на заробітках за кордоном», - наголосив М.Азаров.

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Україна зайняла 75-те місце у світі за рівнем розвитку ІКТ

Україна зайняла 75-те місце у світі за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Про це сказано у доповіді «Глобальний звіт про розвиток інформаційних технологій 2012: Життя у гіперзв'язаному світі» Всесвітнього економічного форуму.

Всесвітній економічний форум опублікував Індекс мережевої готовності 2011-2012 рр. (Networked Readiness Index 2011-2012), що характеризує рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 142 країнах світу і його вплив на державну конкурентоспроможність.

Україна в рейтингу країн світу за Індексом мережевої готовності 2011-2012 рр. зайняла 75-те місце, перемістившись у порівнянні з попереднім рейтингом на 15 позицій вгору (у рейтингу 2010-2011 рр. вона займала 90-те місце).

Очолили рейтинг країн світу за Індексом мережевої готовності 2011-2012 рр., як і в попередньому рейтингу, Швеція, Сингапур і Фінляндія. На четвертому місці опинилася Данія, відсунувши на п'яте місце Швейцарію. З 11-го на 6-те місце перемістилися Нідерланди, Норвегія зайняла 7-ме місце (9-те в минулому рейтингу). Погіршили позицію США, які зайняли 8-ме місце у порівнянні з 5-м місцем у попередньому рейтингу, на 9-му місці опинилася Канада (8-ме у минулому рейтингу), на 10-му – Великобританія (15-те у попередньому рейтингу).

Погіршили свої позиції в рейтингу за Індексом мережевої готовності 2011-2012 рр. і країни, що швидко розвивалися (БРІК): Китай займає 51-ше місце (36-те у попередньому рейтингу), Бразилія – 65-те (56-те у попередньому рейтингу), Індія – 69-те (48-ме у попередньому рейтингу). Ці держави все ще наражаються на значні виклики, які заважають активнішому впровадженню і використанню ІКТ. Росія, яка також належить до групи країн БРІК, дещо поліпшила свої позиції, зайнявши у рейтингу 56-те місце (77-ме місце у попередньому рейтингу).

Довідка УНІАН. Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index) вимірює рівень розвитку ІКТ за 53 параметрами, об'єднаними у три основні групи: наявність умов для розвитку ІКТ, готовність громадян, ділових кіл і державних органів до використання ІКТ, рівень використання ІКТ у суспільному, комерційному і державному секторах. Розрахункова частина Індексу виконана на підставі статистичних даних міжнародних організацій, таких як ООН, Міжнародна спілка електрозв'язку, Всесвітній банк та інших, а також результатів щорічного комплексного опитування керівників, що проводиться Всесвітнім економічним форумом спільно з власною мережею партнерських інститутів (дослідницьких і ділових організацій) у країнах, що стали об'єктами дослідження.

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ФДМУ планує у травні розпочати приватизацію держпакетів міськ- і облгазів

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує у травні 2012 року розпочати приватизацію держпакетів газорозподільних і газопостачальних підприємств (міськ- і облгазів).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Як відзначили у Фонді, на даний момент НАК "Нафтогаз України" передав ФДМУ 31 з 48 запланованих до приватизації держпакетів (від 1% до 26% статутного капіталу) акцій міськ- і облгазів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою від 10 жовтня 2011 р. доручив НАК «Нафтогаз України» передати державні пакети акцій 48 підприємств з газопостачання і газифікації зі статутного капіталу компанії Фонду держмайна України для їх подальшої приватизації.

Як і у разі з енергозабезпечуючими і енергогенеруючими компаніями, держава залишить у своїй власності 25%-ний пакет акцій міськ- або облгазів.

При цьому, там, де НАК «Нафтогаз України» належить менше 25% акцій міськ- і облгазів, ці пакети реалізовуватимуться цілком.

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До реєстру корупціонерів вже внесено майже 1,5 тис. осіб

На початок квітня 2012 року до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, було внесено майже 1,5 тис. судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні дії і чия вина була доведена у судовому порядку.

Про це повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України.

Міністр також повідомив, що за два місяці функціонування Реєстру до Міністерства юстиції надійшло 9219 запитів на проведення спеціальної перевірки відомостей стосовно осіб, які претендували на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

За результатами розгляду таких запитів Міністерством юстиції було надано інформаційні довідки про наявність у Реєстрі відомостей щодо 42 із тих осіб, які перевірялися.

Міністр нагадав, що Реєстр почав діяти з 1 лютого 2012 року. До Реєстру вносяться судові рішення, стосовно осіб, які вчинили корупційні правопорушення, та були ухвалені після 1 липня 2011 року, тобто, з моменту набуття чинності закону «Про засади запобігання та протидії корупції».

Реєстр ведеться з метою забезпечення єдиного обліку осіб, які вчинили корупційні правопорушення, а також для забезпечення спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Крім того, відомості Реєстру використовуються для аналізу, з метою визначення сфер державної політики та посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, з найбільшими корупційними ризиками.

Реєстраторами Реєстру є Міністерство юстиції та його територіальні органи, які вносять до Реєстру або вилучають відомості про особу, яку притягнуто до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності за корупційне правопорушення

Витяги з Реєстру видаються на підставі письмового запиту державних органів, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також правоохоронних органів – у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження.

Крім того, будь-яка фізична особа може звернутися за отриманням відомостей про себе з Реєстру щодо притягнення її до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та отримати інформаційну довідку з Реєстру про наявність або відсутність таких відомостей в Реєстрі.

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Швидкого результату в газових переговорах після інавгурації Путіна не буде – російський експерт

Москва. Україні не слід розраховувати на швидке досягнення результату в газових переговорах після інавгурації Володимира Путіна.

Така думка власному кореспонденту УНІАН у РФ висловила заступник директора - керівник Центру досліджень проблем країн ближнього зарубіжжя Російського інституту стратегічних досліджень Тамара Гузенкова.

«Найближчим часом немає підстав говорити, що газові переговори завершаться на користь України. Думаю, що це пов'язано значною мірою з тим, що Україна намагається лавірувати між Москвою і Брюсселем, не погоджуючись на якісь інтеграційні доводи російського керівництва, а продовжує докладати зусиль для підписання Угоди про асоціацію з ЄС», - сказала Т.Гузенкова і зазначила, що при цьому здійснюються кроки, щоб не посваритися «з Москвою зовсім».

За її словами, така політика триватиме як мінімум до парламентських виборів з тим, щоб Партія регіонів могла одержати максимальну кількість голосів від прихильників європейської інтеграції та прихильників більш тісної співпраці з РФ

Вона відзначила, що загальний малюнок українсько-російський відносин за останні два роки став зрозумілий.

«Спроба України добити російський уряд і знизити ціни на газ успіхом не увінчається, і у позиції української влади з'явилися елементи політичного шантажу, який починає виявлятися все більше і більше», - сказала вона.

Т.Гузенкова вважає, що під виглядом диверсифікації постачальників енергоресурсів звучать заяви про участь в альтернативних енергетичних проектах без Росії.

При цьому вона впевнена, що така риторика має політичний характер, оскільки поки що реальних проектів немає, лише плани. Експерт вважає, що проекти в обхід Росії в майбутньому, швидше за все, будуть реалізовані, але російський газ Україні потрібний сьогодні.

Нагадаємо, що інавгурація В.Путіна запланована на 7 травня.

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Литвин критикує те, як було парафовано угоду про Асоціацію між Україною та ЄС

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН критикує те, як було парафовано угоду про Асоціацію між Україною та ЄС.

В інтерв’ю журналістам він сказав, що це парафування відбулося «по-українськи».

«Ми говорили, голосили, раділи з приводу завершення опрацювання угоди про політичну асоціацію з ЄС і вийшли на парафування і парафували по-українськи», - підкреслив В.Литвин.

При цьому він підкреслив, що «для мене як громадянина України важко сприймається теза, що правильно зробили, коли парафували першу і останню сторінку, а всі інші будуть вичитувати». «В який бік, що вичитувати, виправляти помилки, розставляти коми, чи змінювати акценти?», - зазначив В.Литвин.

За його словами, відповідь зокрема і на це питання мав би дати уряд під час години запитань до уряду, яка проходитиме в п’ятницю під час пленарного тижня.

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Азаров: доля білоруської м’ясо-молочної продукції вирішиться після її експертизи

Рішення про відновлення імпорту білоруської м’ясо-молочної продукції до України буде прийнято після проведення відповідної експертизи українськими фахівцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем'єр-міністр Україна Микола Азаров під час зустрічі з першим віце-прем'єр-міністром Білорусі Володимиром Семашко.

«Добре, що ви розумієте, що у нас немає претензій до вас або бажання нашкодити вам. Є моменти, пов'язані з контролем якості продукції, яка завозиться до України. Фахівці повинні розібратися, поставити всі крапки над «і», запропонувати нам об'єктивно обґрунтоване рішення», - сказав М.Азаров.

Водночас, В.Семашко зазначив, що принципових розбіжностей у відносинах з Україною немає. «Іноді виникають якісь технічні та організаційні питання», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 березня тимчасово призупинила ввезення на свою територію з Білорусі тварин, а також м'ясної продукції через побоювання розповсюдження африканської чуми свиней (АЧС).

Також через систематичні порушення ветеринарно-санітарних вимог (перевищення максимально допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів у молочних продуктах) був тимчасово припинене ввезення білоруського молока та молочних продуктів.

УНИАН