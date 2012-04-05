Курс НБУ на 06.04.12

Офіційний курс НБУ на 06.04.12 100 USD США - 798.7500 (на 5 квітня - 798.7900) 100 EUR - 1043.8065 (на 5 квітня - 1049.7698) 10 RUR - 2.7140 (на 5 квітня - 2.7143)

Офіційний курс НБУ на 06.04.12 100 USD США - 798.7500 (на 5 квітня - 798.7900) 100 EUR - 1043.8065 (на 5 квітня - 1049.7698) 10 RUR - 2.7140 (на 5 квітня - 2.7143) Облікові курси банківських металів на 06.04.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 129597.19 (на 5 квітня - 130342.56) 961 XAG 10 Срібло - 2497.69 (на 5 квітня - 2554.53) 962 XPT 10 Платина - 128199.38 (на 5 квітня - 129963.13) 964 XPD 10 Паладій - 51120.00 (на 5 квітня - 51521.96)

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