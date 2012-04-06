ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 6 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Пшонка: Україна повинна повернути Росії борг Тимошенко, а проти Ющенка можуть порушити кримінальну справу» пише: генпрокурор України вчора став головним ньюсмейкером, зробивши декілька сенсаційних заяв.

http://delo.ua/ukraine/pshonka-ukraina-dolzhna-vernut-rossii-dolg-timoshenko-a-protiv-ju-175965/

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Також «Діло» в публікації «Moody's передбачає пониження рейтингів чотирьох найбільших банків України» пише: на перегляд з можливістю пониження поставлено рейтинги «ОТП Банку», «ПриватБанку», "Райффайзен Банку Аваль» і «Укрексімбанку».

http://delo.ua/finance/moodys-predpolagaet-ponizhenie-rejtingov-chetyreh-krupnejshih-bank-175974/

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«Діло» в публікації «У реєстрі корупціонерів уже 1,5 тисячі чиновників» пише: до Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили корупційні правопорушення, за два місяці внесено майже 1,5 тис. імен. Тільки робити публічним цей реєстр влада не збирається.

http://delo.ua/ukraine/v-reestre-korrupcionerov-uzhe-15-tysjachi-chinovnikov-175970/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Наказано витиснути», в якому пише: підприємцям і населенню варто підготуватися до підвищення податків, оскільки без посилення фіскального пресу, як виявилося, неможливо виконати соціальні ініціативи президента. У розпорядженні видання опинився пакет законопроектів Мінфіну, який повинен дозволити додатково зібрати податків на 7,4 млрд грн. Серед іншого планується підвищити акцизи на алкоголь, ренту за видобуток корисних копалин та імпортні мита на 1,9 тис. видів продукції. Неминуче подорожчання товарів торкнеться і одержувачів соціальних виплат.

http://www.kommersant.ua/doc/1909113

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Подорожчання доставили гуртом», у якому пише: уряд відмовився від неринкових принципів формування ціни на електроенергію. Щоб зберегти конкурентоспроможність експортерів, уряд дозволив їм купувати на внутрішньому ринку електроенергію без компенсаційних сертифікатів. Тепер ціна для промислових споживачів зросте на 1-2%. Зате нова схема експорту дозволить зберегти стабільність економіки.

http://www.kommersant.ua/doc/1909258

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Експорт зерна вичавлює останнє» пише: компанії-зернотрейдери, зокрема державні, прагнуть максимізувати поставки, оскільки у майбутньому сезоні обсяги експорту можуть зменшитись удвічі, а експерти вже заговорили про можливе введення обмежень.

http://markets.eizvestia.com/full/eksport-zerna-vyzhimaet-poslednee

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Атомники шукають співпраці», в якому пишуть: найактивніший розвиток ядерної енергетики у найближчі 10-20 років зосередиться в Азіатському регіоні, що залишає російському «Росатому» шанси зберегти свою нішу у світовому реакторобудуванні. Нашій країні варто скористатися перспективами свого сусіда.

http://markets.eizvestia.com/full/atomshhiki-ishhut-sotrudnichestva

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Газета «Сьогодні» в публікації «Комуністи запропонували Раді змінити економіку України» пише: поданий Компартією у Раду документ спрямований на "антикризові" заходи.

http://www.segodnya.ua/news/14357805.html

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Також «Сьогодні» в публікації «У Києві відкрилася нова естакада: водії не знають, куди їхати (уарта, фото)» пише: тепер на набережній не буде світлофорів, а біля моста Патона зникнуть тягнучки.

http://www.segodnya.ua/news/14357625.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Сирна війна»: Росія сама почала і сама переводить у фазу перемир'я» пише: у Росії пройшли президентські вибори, пристрасті трохи вщухли і діалог навколо сиру перейшов у конструктивне русло. Погано одне - нашим виробникам навряд чи вдасться переорієнтовуватися на інші ринки збуту. А це означає, що надалі «сирна історія» може повторитися, і не один раз...

http://economics.unian.net/ukr/detail/124434

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Шанси російського бізнесмена потрапити за грати — 50 на 50» пише: за останнє десятиліття кожен шостий російський підприємець зазнавав кримінального переслідування. Кримінально-правове управління економікою пригнічує ділову активність і гальмує розвиток країни, б'ють тривогу експерти.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1610900/ugolovnaya_ekonomika

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Також «Ведомости» в публікації «Ініціатива Путіна загрожує зупинкою сектору автоперевезень» пишуть: уряд Росії збирається заборонити експлуатацію більшості вантажівок і автобусів, щоб підтримати автопром.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1610896/otrasl_pojdet_v_util

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Видання «Известия» в публікації «Держава витратила 3,6 трлн рублів, не торгуючись» пише: у 2011 році російські чиновники в рамках держзамовлення витратили на різні товари і послуги 8,3 трлн рублів. Вартість замовлень, що дісталися одному учасникові без конкурентної боротьби за бюджетні гроші, за рік збільшилася вдесятеро.

http://izvestia.ru/news/521065

(УНІАН)