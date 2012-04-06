Янукович доручив до 20 квітня утворити підрозділи з впровадження реформ

Президент України Віктор Янукович підписав Доручення «Щодо утворення структурних підрозділів з упровадження економічних реформ та залучення до їх роботи фахівців з Президентського кадрового резерву».

Текст Доручення розміщено на офіційному сайті глави держави.

Цим документом Президент доручив прем’єр-міністрові Миколі Азарову, міністрам, голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити утворення у складі патронатних служб відповідно міністрів, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій структурних підрозділів з упровадження економічних реформ та залучення до роботи в таких підрозділах фахівців з числа осіб, які пройшли навчання в рамках пілотної програми Президентського кадрового резерву.

Термін – 20 квітня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, учора, 5 квітня, В.Янукович своїм указом створив президентський кадровий резерв «Нова еліта нації».

В указі передбачені заходи зі створення механізму добору до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» найбільш обдарованих громадян України, залучення їх до впровадження реформ у сферах державного управління.

Указом затверджено положення про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» та положення про Комісію з питань Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації».