Збільшено граничний вік перебування на службі для держслужбовців першої категорії

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про державну службу».

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 березня ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про Державну службу».

Законом передбачено, що державним службовцям, які займають посади першої категорії, за рішенням відповідного державного органу чи посадової особи, які здійснили призначення їх на посади, може бути продовжено перебування на державній службі після досягнення ними 65-річного віку за їхньою згодою у зв’язку із потребами служби, якщо інше не передбачено законом.