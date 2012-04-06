Анонс на 9 квітня

* Засідання Погоджувальної ради Верховної Ради України

* У Головному управлінні містобудування та архітектури відбудеться веб-конференція на тему: «Ефективні шляхи взаємодії з громадськістю. Ініціативи Головного управління містобудування та архітектури». Розглядатимуть теми: Взаємодія Київголовархітектури з громадськістю у формуванні публічного простору столиці; Стратегічна ініціатива «Дніпровська перлина»; Стратегічна ініціатива «Центр поруч з будинком»: Київ-Сіті; Презентація проекту «Конкурс містобудівних та архітектурних ініціатив м. Києва».

* Відбудеться прес-конференція на тему: "Податок на розкіш заплатять бідні". Учасники: народні депутати від фракції "БЮТ-Батьківщина" - Андрій Павловський, від фракції Компартії України - Алла Александровська, від фракції Партії регіонів - Олександр Стоян.

* Відбудеться прес-конференція голови Фонду державного майна України Олександра Рябченка на тему: "Сучасна діяльність ФДМУ - позитивні тенденції та основи ефективності приватизації та управління державним майном в майбутньому».

* У Київському апеляційному господарському суді відбудеться чергове засідання суду у справі № 30/261 про розгляд апеляційної скарги ВАТ "Авіакомпанія "Сибір"(Росія) на рішення господарського суду м. Києва від 6 вересня 2011 року, яким авіакомпанії було відмовлено в її позові про стягнення з Міноборони України $15,32 млн у зв'язку з понесеним авіакомпанією збитком під час авіакатастрофи її пасажирського літака Ту-154 в 2001 році.

* Прес-конференція на тему: "Репутаційні підсумками 2011 року найбільших і великих банків: погляд інвестиційних аналітиків в рамках відкритої версії дослідження Goodwill-фактор". Організатор - дослідницька компанія "NOKs fishes". Інформує Олег Кононенко - директор компанії "NOKs fishes".

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