В Україні створено Комітет з реформування правоохоронних органів

Президент України Віктор Янукович підписав указ “Про Комітет з питань реформування правоохоронних органів».

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Згідно з указом, Комітет з питань реформування правоохоронних органів як консультативно-дорадчий орган при Президентові України утворено «з метою усунення дублювання повноважень правоохоронних органів, оптимізації їх структури і чисельності, чіткого визначення та розмежування компетенції цих органів, підготовки узгоджених пропозицій щодо їх подальшого комплексного реформування, підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення прав і свобод людини, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України».

Цим указом затверджено Положення про Комітет з питань реформування правоохоронних органів та його персональний склад.

Відповідно до указу, очолив Комітет В.Янукович, а виконавчим секретарем Комітету є Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв. До складу Комітету увійшли: прем'єр-міністр України Микола Азаров; міністр надзвичайних ситуацій України Віктор Балога; голова Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Валерій Бевз (за згодою); міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко; голова Служби безпеки України Ігор Калінін; голова Державної митної служби України Ігор Калєтнік; голова Служби зовнішньої розвідки України Григорій Ілляшов. Крім того, в комітет, зокрема, ввійшли глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін, міністр юстиції України Олександр Лавринович, голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин та директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв.