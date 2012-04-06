ТОП-10 (6 квітня)

Ціни на нафтопродукти в Україні продовжують рости

Мoody's планує привести рейтинги банків у відповідність з рейтингами їхніх країн

Янукович доручив до 20 квітня утворити підрозділи з впровадження реформ

Водії можуть не платити за паркування там, де не встановлені паркомати - Азаров

В ООН вважають, що житло в Україні коштує непомірно дорого

Інфляція в Україні в березні становила 0,3%

Ціни виробників промпродукції зросли на 1,1%

Зростання ВВП у 2012 році досягне 3,2%, у 2013 – 4,1% – консенсус-прогноз

Янукович доручив Колесникову та Порошенку розібратися з жадібними готелями

Єдиний держреєстр черговиків на отримання житла мають створити до кінця року

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Ціни на нафтопродукти в Україні продовжують рости

З 30 березня по 6 квітня 2012 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,5-1,1% (в середньому на 0,9%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 30 березня по 6 квітня 2012 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – збільшилися на 1,1% - з 10,02 грн./л до 10,13 грн/л;

на бензин А-92 – збільшилися на 1,1% - з 10,50 грн./л до 10,62 грн/л;

на бензин А-95 – збільшилися на 1,0% - з 10,89 грн./л до 11,00 грн/л;

на дизельне пальне – збільшилися на 0,5% - з 10,10 грн./л до 10,15 грн/л.

Нагадаємо, ціни на АЗС ростуть з другої половини лютого. Основною причиною підвищення є загальносвітова тенденція підвищення цін на нафту у зв'язку із загостренням ситуації навколо Ірану. З початку року вартість нафти Brent на європейському спотовому ринку зросла майже на 20%, а оптова вартість бензину і ДП в Україні – більш ніж на 12% і 7% відповідно.

Крім того, в січні 2012 р. набули чинності нові ставки акцизних зборів на бензини і дизпальне, які були проіндексовані на 8,9%. Таким чином, акциз на бензин підвищився з 182 євро/тонна до 198 євро/тонна, що еквівалентно 18 коп./л.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створене у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

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Мoody's планує привести рейтинги банків у відповідність з рейтингами їхніх країн

Міжнародне рейтингове агентство Moody's оголосило про початок планового перегляду рейтингів банків у всьому світі для приведення їх у відповідність з рейтингами країн, у яких вони працюють.

Як сказано у повідомленні агентства, таке рішення пов'язане зі зміною методики визначення рейтингів фінансових інститутів у всьому світі і зв'язку між кредитоспроможністю держав і фінансових установ.

Moody's повідомляє, що відповідні нові підходи до оцінки того, як може впливати суверенна кредитна якість на інші рейтинги, були оприлюднені 13 лютого. Згідно з новими правилами, агентство планує позиціонувати самостійні кредитні оцінки більшості банків на рівні, який не перевищує суверенний рейтинг країни.

Як наголошується у повідомленні агентства, зокрема, Moody's планує провести перегляд рейтингів 14 фінансових інститутів у Йорданії, Лівані, Пакистані і Україні, рейтинги яких вищі, ніж рейтинги країн.

В Україні вищі за суверенний рейтинги найбільших банків, зокрема "ОТП Банку", "Райффайзен Банку Аваль", "ПриватБанку" і "Укрексімбанку". Можливий перегляд рейтингів цих банків, повідомляє Moody's, буде проведено протягом найближчих трьох місяців.

Як повідомляв УНІАН, Moody's помістило на перегляд з можливістю пониження рейтинги чотирьох українських банків.

У середині грудня 2011 року Moody's погіршило прогноз за суверенним рейтингом України до "негативного" зі "стабільного" через збільшені бюджетні та зовнішні ризики на тлі невизначеності щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Рейтингова дія також враховувала можливе погіршення економічної ситуації в Україні внаслідок проблем у світовій економіці загалом і збільшення політичних ризиків, пов'язаних з парламентськими виборами у жовтні 2012 року.

У січні 2012 р. агентство опублікувало щорічний кредитний огляд, з якого випливало, що у разі несприятливих політичних або економічних подій в Україні Moody's не виключає пониження довгострокового суверенного кредитного рейтингу України, який зараз знаходиться на рівні "B2".

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Янукович доручив до 20 квітня утворити підрозділи з впровадження реформ

Президент України Віктор Янукович підписав Доручення «Щодо утворення структурних підрозділів з упровадження економічних реформ та залучення до їх роботи фахівців з Президентського кадрового резерву».

Текст Доручення розміщено на офіційному сайті глави держави.

Цим документом Президент доручив прем’єр-міністрові Миколі Азарову, міністрам, голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити утворення у складі патронатних служб відповідно міністрів, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій структурних підрозділів з упровадження економічних реформ та залучення до роботи в таких підрозділах фахівців з числа осіб, які пройшли навчання в рамках пілотної програми Президентського кадрового резерву.

Термін – 20 квітня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, учора, 5 квітня, В.Янукович своїм указом створив президентський кадровий резерв «Нова еліта нації».

В указі передбачені заходи зі створення механізму добору до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» найбільш обдарованих громадян України, залучення їх до впровадження реформ у сферах державного управління.

Указом затверджено положення про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» та положення про Комісію з питань Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації».

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Водії можуть не платити за паркування там, де не встановлені паркомати - Азаров

Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що водії можуть не платити паркувальникам, якщо на стоянках не встановлені паркомати.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Хочу всіх запевнити, що постанова ПКМУ №1342 (щодо правил паркування транспортних засобів) не буде скасована. Ми твердо стоїмо на позиції, що паркомати мають бути встановлені в усіх містах України. Також хочу звернути увагу всіх, що водії можуть не платити паркувальникам, оскільки ці дії розглядаються як незаконні", - зазначив М.Азаров.

Він підкреслив, що місцеві влади слід мотивувати встановлювати паркомати.

"Все не робиться відразу. Щоб остаточно навести порядок у цій сфері, потрібен якийсь час. Але те, що відмовлятися від цивілізованого вирішення проблеми ми не маємо наміру – це точно", - підкреслив глава уряду.

*** З 1 січня 2012 року набули чинності пункти 14 і 16 Правил паркування транспортних засобів, затверджені постановою Кабінету міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1342. Цими пунктами, зокрема, визначено, що майданчики для платного паркування обов'язково мають бути обладнані паркувальними автоматами з розрахунку не менше одного автомата на 10 місць для паркування, також на спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування обов'язково мають бути встановлені автоматичні в'їзні і виїзні термінали.

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В ООН вважають, що житло в Україні коштує непомірно дорого

Європейська економічна комісія ООН, яка проводить оцінку стану житлового сектору в Україні, відзначає непомірну дорожнечу українського житла.

Про це йдеться на сайті центру новин ООН.

Як ідеться в повідомленні, відповідно до індексу, що враховує ціни на житло відносно середньої заробітної плати, Київ наближається до таких мегаполісів, як Нью-Йорк і Лондон і обганяє Москву. При цьому в країні відчувається брак житла.

Головною проблемою житлового сектору в ЄЕК ООН називають енергоємність. За даними Світового банку, витрата енергії на квадратний метр житлової площі в Україні вдвічі вища показника в Західній Європі. Незважаючи на зростання цін на паливо, споживання енергії в житловому секторі не знижувалося за останні 20 років.

При цьому в ООН вважають, що Україна володіє хорошим потенціалом для розробки і здійснення ефективної житлової політики.

Як повідомляв УНІАН, Європейська економічна комісія ООН в травні 2013 р. представить у Києві огляд житлового сектору України.

Підготовлений огляд планується передати 25 травня ц.р. Мінрегіону для обліку пропозицій і зауважень української сторони. Остаточний варіант огляду планується затвердити 24 вересня ц.р. на засіданні Комітету житлового господарства і землекористування ЄЕК ООН у Женеві.

Передбачається, що огляд міститиме аналіз житлового фонду, комунального господарства, обсягів будівництва нового житла, торкнеться питань фінансування житлового сектору, управління земельними ресурсами, а також рекомендації комісії з кожного напрямку.

Комісія розпочала підготовчу роботу в червні 2011 р. після отримання офіційного запиту від уряду України. Дослідницька робота комісії розпочалася 18 березня ц.р.

Європейська економічна комісія ООН включає 56 країн світу. Комітет житлового господарства і землекористування ЄЕК ООН був створений у 1947 році для відновлення післявоєнної Європи. За час діяльності комітет підготував огляди житлового сектору для 15 країн.

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Інфляція в Україні в березні становила 0,3%

Інфляція в Україні в березні 2012 року, порівняно з лютим 2012 року, становила 0,3%, із початку 2012 року – 0,7%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

«На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування й безалкогольні напої зросли на 0,2%. Найістотніше (на 11,5%) подорожчали яйця. На 0,9-0,3% підвищилися ціни на м'ясо птиці, фрукти, рибу та продукти з риби, яловичину, макаронні вироби. Водночас на 2,2-1,1% подешевшали молоко, цукор, рис і масло. На 0,9-0,2% знизилися ціни на овочі, сири, соняшникову олію, свинину, кисломолочну продукцію», - йдеться в повідомленні.

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 0,8% зумовлено, перш за все, підвищенням цін на тютюнові вироби на 1,2%.

За даними Держстату, ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,3%, що, перш за все, пов'язано з підвищенням плати за водопостачання й каналізацію на 3,6% і 3,2% відповідно.

Зростання цін на транспорт загалом на 1,4% в основному відбулося за рахунок подорожчання палива і мастила на 2,6%. Крім того, на 1,2% зросла вартість перевезень пасажирським автодорожнім транспортом.

Разом із цим на 0,7-0,3% знизилися ціни на аудіотехніку, фотоапаратуру і обладнання для обробки інформації, побутову техніку, одяг і взуття.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в січні та лютому ц.р., порівняно з попередніми місяцями, становила по 0,2%.

Держбюджетом України на поточний рік передбачено прогноз інфляції на рівні 7,9%.

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Ціни виробників промпродукції зросли на 1,1%

В Україні зростання цін виробників промислової продукції в березні порівняно з лютим 2012 року склало 1,1%, з груднем 2011 року - 1,1%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з березнем 2011 року ціни виробників промпродукції зросли на 6,5%.

«Ціни на продукцію видобувної промисловості в березні підвищилися на 2,5%. У видобутку паливно-енергетичних корисних копалини зростання цін склало 4,6%, зокрема у видобутку, збагаченні і агломерації кам'яного вугілля продукція подорожчала на 5,0%, на підприємствах з видобутку нафти - на 8,3%. У видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, ціни зросли на 0,4%», - йдеться в повідомленні.

За даними Держстату, продукція підприємств переробної промисловості подорожчала на 0,9%. Найбільше зростання цін (на 2,6-0,7%) спостерігалося в хімічному виробництві, виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції, коксу, продуктів нафтопереробки, металургійному виробництві і виробництві готових металевих виробів.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни зросли на 0,8%, зокрема у виробництві тютюнових виробів - на 8,3%, переробці і консервації овочів і фруктів - на 1,9%, виробництві круп'яних і борошняних виробів і рибних продуктів - на 1,4%, м'ясних продуктів - на 0,9%, напоїв, олії і тваринних жирів - на 0,8%. При цьому відбулося здешевлення продукції у виробництві молочних продуктів і цукру - на 1,6% і 1,5% відповідно.

У виробництві та розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано підвищення тарифів на 1,1%, при цьому тарифи на електроенергію підвищилися на 1,2%, теплоенергію - на 0,2%.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції порівняно з попередніми місяцями в січні ц.р. знизилися на 0,8%, у лютому - зросли на 0,8%.

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Зростання ВВП у 2012 році досягне 3,2%, у 2013 – 4,1% – консенсус-прогноз

За результатами консенсус-прогнозу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, зростання реального валового внутрішнього продукту країни в 2012 році становитиме 3,2%, в 2013 р. – 4,1%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономрозвитку, згідно з даними прогнозу, зростання обсягів експорту товарів і послуг у 2013 р., порівняно з 2012 роком, дещо прискориться – з 10,1% до 10,9%, з одночасним уповільненням темпів зростання обсягів імпорту – з 10,5% до 9,9%.

Середнє значення зростання споживчих цін (грудень до грудня) в 2013 р. становитиме 7,2% (варіація значень від 5,9% до 9%), зростання цін промислового виробництва – 9,7% (показник варіює від 6,3% до 15,5%).

Для складання консенсунс-прогнозу свої прогнози надали експерти Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Міністерства фінансів України, «Інституту економіки та прогнозування» НАН України, Науково-дослідного економічного інституту, Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту еволюційної економіки, Представництва Міжнародного Валютного Фонду в Україні, Міжнародного центру перспективних досліджень, Компанії CASE Україна, «Райффайзен Банку «Аваль», «БТА Банк», OTP Bank, The Bleyzer Foundation і FOREX CLUB.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами Мінекономрозвитку за основними макропоказниками економічного й соціального розвитку України, схваленими в серпні 2011 р., у 2013 році, за оптимістичним сценарієм, зростання ВВП України становитиме 6,5%, за песимістичним – 4,5%, номінальний ВВП – 1,7347 трлн грн і 1,708 трлн грн відповідно. Інфляція – 6,2% і 5,9% відповідно. Зростання цін виробників промислової продукції в 2013 р. становитиме 7,7% і 5,5% відповідно.

Нацбанк України в 2013 році, в разі стабілізації світової економіки, очікує продовження зниження споживчої інфляції (до рівня близько 6%) і вихід темпів економічного зростання на потенційний рівень 4-5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%.

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Янукович доручив Колесникову та Порошенку розібратися з жадібними готелями

Президент доручив віце-прем’єру Колесникову та голові Мінекономіки Порошенку вжити заходів щодо приведення цін на готельні послуги до економічно обґрунтованого рівня.

Як повідомляє прес-служба глави держави, йдеться, в тому числі, про період проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Б.Колесніков висловив сподівається, що до Євро-2012 ціни на проживання в готелях знизяться до «нормальних ринкових».

«Ми пішли назустріч готелям і повністю звільнили їх від податку наприбуток – ставка буде нульовою мінімум найближчі 5 років. Я вже говорив, що жадність породжує бідність, - зазначив Б.Колесніков. – Слід розуміти, що для іноземного туриста важлива вартість повного комплексу. Сьогодні ми відкриваємо небо, і виходить, що прилетіти на три матчі збірної Франції чартерами дешевше, ніж жити в Україні десять днів. Тобто, готелі розуміють, що втратять усі доходи. Адже від Парижа до Донецька, де збірна Франції проведе 3 матчі, летіти три години. Тому, думаю, до кінця квітня ситуація стабілізується».

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Єдиний держреєстр черговиків на отримання житла мають створити до кінця року

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства має сформувати Єдиний державний реєстр громадян, які потребують покращення житлових умов, до 1 січня 2013 року.

Про це йдеться в постанові №271 від 5 квітня ц.р., розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з постановою, терміни формування реєстру подовжено з 1 січня 2012 року до 1 січня 2013 року.

При цьому органи виконавчої влади, виконавчі органи рад, підприємства, установи та організації, що ведуть облік громадян, подають для внесення до реєстру щомісячно до 15 числа реєстратору інформацію, що містить передбачені законодавством відомості про громадян.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Мінрегіон заявляв, що Єдиний державний реєстр громадян, які потребують покращення житлових умов, має бути створено до 1 січня 2013 року.

За даними міністерства, обладнано приміщення восьми робочих місць реєстраторів у пілотних областях - Рівненській, Харківській, Полтавській, Сумській, Херсонській та Луганській, а також у Києві.

УНІАН