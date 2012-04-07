Кузьмін заявляє, що Тимошенко може загрожувати довічне ув’язнення

Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявляє, що екс-прем'єру Юлії Тимошенко у разі, якщо буде доведено її причетність до вбивства народного депутата Євгена Щербаня, може загрожувати покарання аж до довічного позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора в ефірі телеканалу «Інтер», відповідаючи на запитання, яке покарання загрожує Ю.Тимошенко.

«Зараз не варто говорити про те, який термін покарання може бути, якщо раптом. Але за такі злочини передбачається покарання у вигляді аж до довічного позбавлення волі», - сказав він.

Р.Кузьмін заявив, що майже 10 років тому було допитано свідка, який стверджує, що йому відомо, що «Юлія Володимирівна мала міцні зв'язки з бандою Кушніра, була особисто знайома з Кушніром і його бойовиками». Крім того, додав він, за показами цього свідка, сама Ю.Тимошенко неодноразово зізнавалася у тому, що зверталася до Євгена Кушніра і його бандитів по допомогу.

Крім того, стверджує Р.Кузьмін, були прямі покази свідків, що «вбивства скоювалися в інтересах Ю.Тимошенко на замовлення колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка».

Довідка УНІАН. Народного депутата Є.Щербаня було убито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивство екс-голови Нацбанку України Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнані 8 осіб, усі вони обвинувачуються в бандитизмі. Троє з них - Сергій Кульов, Вадим Болотських і Леонід Добробатько – засуджені до довічного ув’язнення. Костянтин Нікулін і Ігор Пушняков засуджені до 15 років позбавлення волі. Сергій Володченко і Микола Малахов - до 11 років позбавлення волі, Едуард Косигін - до 11,5 років.

У серпні минулого року перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко до вбивства Е.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної в США щодо екс-прем'єра Павла Лазаренка.

П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишнього прем'єр-міністра визнано причетним до вбивства цих людей.

4 квітня на прес-конференції в УНІАН син убитого народного депутата Є.Щербаня Руслан Щербань заявив, що вважає Ю.Тимошенко причетною до вбивства його батька, і закликав прокуратуру провести розслідування.

Генеральна прокуратура заявила, що перевірить заяву Р.Щербаня про можливу причетність Ю.Тимошенко до вбивства його батька.