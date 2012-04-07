Неучасть України у МС не заважає розвивати регіональні контакти з Росією – Єльченко

Москва. Неучасть України у Митному союзі не заважає розвивати регіональні контакти з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України у РФ Володимир Єльченко за підсумками поїздки по регіонах Сибіру.

«Ми чудово маємо розуміти, що якби нечленство України у Митному союзі заважало, то, напевно, нас би не проймали по 4-5 годин російські губернатори, які чудово знають, що чому заважає», - сказав В.Єльченко.

Посол підкреслив, що це означає, що неучасть України у Митному союзі не заважає розвитку міжрегіональних зв'язків.

У свою чергу голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Рижук відзначив, що питання участі України у МС належить до компетенції вищого керівництва держав і під час поїздки не обговорювався.

«Це не наша компетенція, і слава Богу. Ми робимо свої справи на регіональному рівні і даємо імпульс бізнесу», - сказав С.Рижук.

За його словами, треба не чекати, коли все вирішать на вищому рівні, а працювати над конкретними проектами між регіонами.

Як повідомляв УНІАН, 3-7 квітня керівники Волинської, Вінницької, Житомирської та Івано-Франківської областей перебували у Сибіру для налагодження зв'язків зі своїми російськими колегами у Тюменській області, Ханти-Мансійському автономному окрузі і Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

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